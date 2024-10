Cartas de lectores: Juicios irregulares, Kicillof, ¿Lo pensaron?

Escuchar

Juicios irregulares

En la carta “Justicia”, de esta sección, numerosos firmantes reafirman los reiterados reclamos efectuados por el Dr. Enrique Munilla con respecto a las notorias irregularidades que se han cometido en los juicios que llaman de lesa humanidad. Nada puede extrañar al respecto, visto que aún hasta en estos días se ha llegado al extremo de que dos obispos, los llamados Ojea y Laxague, han sancionado a un sacerdote, el padre Olivera Ravasi, por cumplir el consejo de Cristo de visitar a presos, no casualmente a aquellos cuyas procesos cuestiona el Dr. Munilla.

Roque A. Sanguinetti

Kicillof

Nos estamos enterando en estos días de que la gestión de Axel Kicillof como ministro le ha costado al país la asombrosa cifra de 41.000 millones de dólares. En la delicada situación económica que enfrentamos, me pregunto cuántas viviendas para los más necesitados se podrían haber construido con ese dinero. ¿Cuántos problemas de infraestructura, como cloacas, agua corriente, potabilización y caminos, se podrían haber resuelto? En un país serio y organizado, no debería ser posible que alguien como Kicillof, cuyo desempeño como ministro fue un rotundo fracaso, continúe tomando decisiones que afectan gravemente a la Nación. ¿Cómo es que aún no se le exige rendir cuentas por sus actos? La falta de respuestas claras y acciones efectivas solo agrava la frustración de los argentinos, que ven, una y otra vez, cómo los recursos del país son mal administrados.

Enrique Vidal Bazterrica

¿Lo pensaron?

Hasta el año pasado, casi todo el arco político tenía como verdad indiscutible el mantenimiento de la normativa laboral. Hoy, hasta el peronismo/kirchnerismo propone reformas laborales. ¿Habían pensado lo que decían cuando proponían lo contrario?

A inicios de año, cuando se trató la Ley Bases, casi todo el arco político se opuso a que Aerolíneas Argentinas fuera privatizada, eliminando de la ley la posibilidad de su privatización. Hoy todos están buscando alternativas para la supervivencia de la empresa estatal, de forma que esa subsistencia no pese sobre el 50% de los pobres que jamás subirán a un avión, siendo la única solución que opere como una línea privada, o sea, privatizada. ¿Habían pensado lo que decían cuando se opusieron a la privatización?

Hoy, todo el arco político (incluido el oficialismo) rechaza el arancelamiento como medio de financiamiento de las universidades públicas. Ello hace pesar sobre el 50% de pobres e indigentes que en su mayoría no aprovecharán las mieles de la educación universitaria “gratis”, que aprovechan mayoritariamente los sectores medios y altos. ¿Realmente lo pensaron?

Si no lo pensaron y se van a arrepentir como en los casos anteriores, háganlo rápido, por el bien de la educación pública y del país.

Pablo Correch

Controles aduaneros

Durante los últimos años, al cruzar la frontera entre la Argentina y Uruguay, constantemente se viven experiencias incómodas por parte del personal de la AFIP. Estos abordan a los pasajeros en vehículos privados con presunciones injustas, como si todos fueran sospechosos de traficar dinero en efectivo. Las revisiones de bolsos y valijas son intrusivas, y el maltrato y la descortesía se sienten como la norma. Más allá del maltrato, me pregunto cuál es la lógica detrás de estos “controles aduaneros de salida”, una práctica que es casi inexistente en el resto del mundo. En la mayoría de los países, los controles aduaneros (si los hay) se centran a lo sumo en la entrada, y no en la salida de los viajeros. ¿Por qué se insiste en someter a los ciudadanos a este tipo de trato cuando se está saliendo del país? Esto no solo genera incomodidad, sino que parece innecesario y fuera de lugar. Entiendo que exista un control en cuestiones de seguridad nacional o narcotráfico, pero esto no justifica el maltrato ni la invasión de privacidad. Los ciudadanos merecemos respeto, no ser tratados como delincuentes presuntivamente. También hago un llamado a las empresas de transporte como Buquebus y Colonia Express para que intercedan por sus pasajeros. Estas compañías deberían velar para que sus clientes tengan una experiencia digna, incluso en los controles fronterizos. Es hora de que las autoridades reconsideren la necesidad de estos controles de salida y garanticen un trato respetuoso hacia los viajeros

Rodrigo Ferres

Paz

Al leer la nota de Germán de los Santos acerca de los resultados de la experiencia evangelizadora realizada en la cárcel de Piñero, no puedo dejar de pensar que el camino de la paz es el sendero a seguir. La sociedad está atormentada por la situación actual y la respuesta inmediata parece ser la violencia y la vigencia del “sálvese quien pueda”. Los argentinos de bien debemos esforzarnos para que se mitiguen los hechos ante los que la comunidad se ve conmovida por el dolor del horror diario. Nuestros descendientes merecen recibir un mundo mejor.

Julio Lozano

Espacio público

A raíz de la pandemia, el gobierno de la CABA, con buen criterio, habilitó a los comercios gastronómicos a extender su atención a los clientes por fuera de los locales permitiendo la colocación de sus instalaciones en veredas y calles. Fue una acertada medida, que favoreció a empresarios y a consumidores. Dado que ya no existen las razones que fundamentaron esa medida, es necesario que el gobierno porteño anule esas habilitaciones, que actualmente son un beneficio para los comerciantes y un perjuicio para los ciudadanos, que se ven privados de espacios para el estacionamiento de los vehículos, sumado al riesgo de eventuales accidentes vehiculares.

Oscar Edgardo García

Isabel Perón

Con el respeto que se merece la vicepresidente, me parece que en el caso de María Estela Martínez de Perón “derrapó”. En primer lugar, poca gente se acuerda de ella y otros muchos no la conocen, y segundo, ¿cuál fue la persecución y proscripción que sufrió? No resucitemos fantasmas; ya con lo que hicieron los Kirchner nos alcanza y basta.

María Silvia Marzinelli

