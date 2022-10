Cartas de lectores: La Argentina, en guerra con ella misma; a los chicos de las tomas; condenados

Carta de la semana

La Argentina, en guerra con ella misma

La Argentina está en guerra. Hay gente durmiendo en las calles y en carpas en las plazas públicas. ¿Dónde cayó la bomba? Desabastecimiento de neumáticos y otros insumos. ¿Estamos acaso aprovisionando los vehículos que van al frente de batalla? Los alumnos no van a clases y se movilizan. ¿Son voluntarios para apoyar al país? Mientras tanto, no se ven misiles ni aviones en el cielo, no hay buques bloqueando los puertos, no hay tropas extranjeras cruzando las fronteras. La Argentina está en guerra consigo misma.

A los chicos de las tomas

Frente a los hechos que hemos vivido esta semana con las tomas de colegios, me pregunto dónde está lo revolucionario de esta decisión, qué tiene esto de inclusivo, cuál es el modelo progresista, qué creen que va a cambiar. La imposición de ideas o reglas por la fuerza es algo viejo y nunca cambió nada. ¿Quieren ser verdaderamente revolucionarios en la sociedad actual? Respeten al que tienen cerca, den una hora de su tiempo por semana para visitar chicos enfermos en un hospital o ancianos que están solos. Y si tal vez esto es demasiado duro, pueden hacerlo dejando su aula limpia y ordenada, tomando sus clases en serio, ayudando a sus compañeros que están quedando rezagados en los estudios. ¿Quieren ser verdaderamente inclusivos? En lugar de agregar la “e” a las palabras, dejen estudiar al que quiere hacerlo, dejen trabajar al que quiere hacerlo, dejen entrar y salir del establecimiento al que quiere hacerlo. Cerrar, tomar, impedir el paso no tiene nada de inclusivo, sino todo lo contrario. ¿Quieren realmente cambiar el sistema, la realidad, las injusticias? Empecemos por cumplir las normas, por el respeto, respeto a nuestros compañeros, a nuestros mayores, a nuestros profesores, al que piensa distinto. Respeto por la autoridad que tiene alguien porque se la ha ganado, o porque ha vivido más o sabe más. Respeto por los que dan su tiempo por nosotros. Respeto a nuestras tradiciones, a nuestra historia, a nuestros símbolos patrios. ¿Quieren ser verdaderos progresistas? No busquen modelos violentos, oscuros e intransigentes del pasado, demuestren con el ejemplo a una sociedad envuelta en un clima de violencia que hay otra forma de vivir, donde todos tienen un lugar y todos tienen derechos. Y donde todos tienen también obligaciones y responsabilidades.

Centros de estudiantes

El disparate de las tomas en los colegios en la ciudad de Buenos Aires debería llevarnos a pensar: ¿por qué motivo tienen que existir centros de estudiantes en los colegios?, ¿son necesarios?, ¿por qué los centros de estudiantes consideran que tienen derecho a opinar sobre todo tipo de temas y a ejercer medidas de fuerza en las escuelas? No hay dudas de que la política nacional promueve en la actualidad este tipo de actitudes que violan la ley. Por eso, creo que sería bueno plantear la posibilidad de volver a la época en la cual los alumnos iban al colegio únicamente a estudiar, y respetaban la autoridad. Si los jóvenes quieren hacer política, y más aún partidaria, que lo hagan cuando hayan terminado sus estudios secundarios.

Condenados

¿Cómo estamos? Sin moneda (altísima inflación), casi sin libertad (inseguridad extrema), sin tener la certeza de poder retener lo nuestro (invasión de la propiedad privada), sin educación (tomas de colegios), sin poder transitar (piquetes por doquier). Y seguiría con una lista interminable. Parafraseando a un expresidente, estamos condenados al no éxito

Piloto de tormentas

¿No a las PASO que creó Cristina? Por sus colosales pérdidas, Menem vendió Aerolíneas, AySA, el Correo, YPF, Entel, y creó las AFJP (1991/94). Hoy, salvo Entel, reestatizadas. A Pellegrini lo apodaron tras la crisis de 1890 “piloto de tormentas”. La inflación

promedio entre 1890 y 1945 fue menor que la de Estados Unidos.

Equilibrio, ante todo

En muchos temas comparto las ideas del diputado José Luis Espert, pero cuando expresó “cárcel o bala” a los sindicalistas del neumático, estoy absolutamente en desacuerdo. Debió haber pedido la aplicación de la ley, ni más ni menos. La representación parlamentaria exige a sus integrantes, entre otras características, evitar declaraciones efectistas y altisonantes que solo buscan llamar la atención, pero lo más grave es, como en el presente caso, cuando se vinculan la violencia. Nuestra sociedad ya está suficientemente alterada como para que quienes nos representan tengas actitudes de este tipo. Señores legisladores: les pedimos responsabilidad, preparación y sobre todo equilibrio. Ni más ni menos.

El rol del Estado

El Estado argentino ha renunciado a cumplir su rol básico: dirimir conflictos entre partes actuando como un tercero imparcial y aplicando la ley. Su consecuencia es la génesis de acciones violentas, vindicativas y vengativas por parte de aquellos que por el desamparo o por la impunidad deciden hacer “justicia” por mano propia. Marginales atentan contra la vicepresidenta, que a su vez cree estar por encima de la ley; piqueteros cortan rutas ilegalmente, y se enfrentan con barras bravas que resuelven violentamente la disputa por el espacio público; mapuches rechazan al Estado soberano atentando contra la propiedad pública y privada, con la connivencia del Gobierno.

En 1993, Carlos Nino publicó su obra Un país al margen de la ley, hoy un clásico, que atraviesa el tiempo y nos sigue describiendo. El debate sobre más o menos Estado es una entelequia mientras este no asuma su rol, deje de hacer aquello que no debe y empiece a hacer lo que debe.

La crónica de Borges

Agradezco a Norma Morandini su artículo de ayer, “La crónica de Borges del Juicio a las Juntas”. Veraz, oportuno y necesario. No solo para informar a los jóvenes, sino para nuestro recuerdo y reflexión. Muchas gracias, Norma; muchas gracias, la nacion.

Esterilización

No bastó con haber aprobado el aborto, eliminando seres humanos indefensos e inocentes, sino que ahora el Ministerio de Salud promueve la esterilización de adolescentes a partir de los 16 años, sin autorización de los padres y en forma gratuita, tanto varones como mujeres, en forma permanente. Todo esto a una edad en que les cortan los sueños para toda su vida. No habrá lugar para arrepentimientos. Nunca podrán formar una familia. ¿No es una locura más del Gobierno? Dios nos ampare ante tanta maldad. Señora Vizzotti, que Dios y la patria se lo demanden.

Pasacalles

Al acceder a un cargo, cualquiera sea, el funcionario argentino debe acatar las normativas vigentes en la Constitución o las ordenanzas pertinentes. La Municipalidad de La Plata no permite la colocación de pasacalles por razones de seguridad, dado que los alambres con que están sujetos, si caen a la calle, pueden provocar severísimos daños a los transeúntes o vehículos que circulan. Desobedecer dichas medidas implica no cumplir con estas normativas. Por otra parte, todo médico conoce el principio fundamental primum non nocere (primero, no dañar). Pasacalles colocados en La Plata con consignas partidarias del intendente, de otros candidatos y del doctor Facundo Manes (primum non nocere?) violan estas normativas.

Pedir perdón

La religión judía celebra el Día del Perdón/Iom Kippur una vez por año, a pocos días del principio del año hebreo -5783-. Se tienen en cuenta las acciones de las personas hacia ellas mismas, contra los otros y contra Dios. Quien pide perdón debe solicitarlo a quien haya ofendido o agredido. Quien fuere agredido debe aceptar el perdón. Para que exista el perdón, según mi criterio, se debe tratar de no repetir los mismos errores, debe haber arrepentimiento verdadero, caso contrario, el perdón no continuaría en forma permanente. Qué bueno sería que esta acción alcanzara a todos, independientemente de las religiones. Sería una solución para la mejor convivencia en momentos en que los ánimos están exaltados. Sugiero a los líderes religiosos y no religiosos ponerlo en práctica, de modo que la vida sea más fácil. Yo pido perdón a quienes pude haber ofendido. “Gmar Hatima tová” (Que seas inscripto en el Libro de la Vida).

