Cartas de lectores: La casta festeja, juezas, mensajes

La casta festeja

Hemos visto la presentación de los dos candidatos a integrar la Corte Suprema. Fueron muy evidentes las diferencias entre los dos. Los antecedentes de Ariel Lijo los conocemos todos y después de escucharlo en el Senado quedó demostrado que no tiene solvencia moral para ocupar semejante cargo. Mintió en muchas de sus respuestas y en general se lo vio dubitativo y muy poco claro.

Una que no pudo contestar a la senadora Losada se la hacemos a usted, Presidente. ¿Puede una persona con tres causas abiertas en el Consejo de la Magistratura integrar la Corte Suprema?

Es muy preocupante su empecinamiento con este juez, sobre todo porque sabemos quién y por qué lo propuso.

Hay mucha gente que, aunque no sea de su entorno, quiere y puede ayudarlo. Por favor, escuche y no vea enemigos donde no los hay.

Usted dijo que con su hermana y Santiago Caputo forman un triángulo de hierro.

Nunca pensó que tal vez alguno de los lados de ese triángulo sea el que lo está perjudicando? Piénselo, por favor. Usted vino a terminar con la casta y la corrupción.

Reconocemos que ha logrado muchas cosas, pero si usted no retira el pliego de Lijo y este llega a la Corte, estaremos ante una de sus más grandes contradicciones, y la confianza es muy difícil de recuperar. Su eslogan como candidato fue “la casta tiene miedo”. Que su eslogan como presidente no sea entonces “la casta festeja”.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Juezas

Ante la posibilidad de que cualquiera de las negociaciones que está realizando el Gobierno triunfe y el Senado apruebe las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y no queden posibilidades de desactivar la sugerencia de Ricardo Lorenzetti y Santiago Caputo al presidente Milei para completar las vacantes de Helena Highton de Nolasco (jubilada en 2023) y de Juan Carlos Maqueda, que dejará su cargo este año para acogerse a la jubilación, la Red de Mujeres por la Justicia, que lidera la jueza María Eugenia Chapero, activó esta semana un per saltum para que sea la Corte Suprema la que decida sobre la inconstitucionalidad de esas postulaciones. Sostienen en su presentación que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y que entre ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por resolución 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suscripta por la Argentina en julio de 1980 y ratificada en la ley 23.179 de 1985).

Afirman las magistradas que esas dos vacantes deben ser cubiertas por mujeres.

Y será justicia.

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

Mensajes

La diputada Pagano le endilgó a su par Lemoine: “Marche la pastillita psiquiátrica, que se ve que otra vez hoy no la tomó…” (sic). Por su parte, esta última le replicó: “Dejá de operar a tu propio bloque, trepa. No te tengo miedo” (sic).

Con el mayor de los respetos, ¿no sienten vergüenza ambas por ese cruce de mensajes, que no le interesa ni beneficia en absoluto al ciudadano de a pie, que pretende la solución de sus cotidianos problemas?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Jubilaciones

Qué incómodo debe ser para senadores, diputados y ministros en general derogar las jubilaciones ganando ellos lo que ganan. ¿O no les importa nada? Creo que lo segundo es lo más probable.

Miguel Roca

DNI 10.965.510

La familia

Quiero agradecer al ministro Cúneo Libarona por sus palabras tan ciertas sobre la importancia de la familia y los valores familiares en la Argentina. La mayoría silenciosa de los argentinos que no tenemos voz ni en el Congreso ni en los medios expresamos en un sondeo que realizamos con una empresa encuestadora internacionalmente reconocida y una prestigiosa universidad argentina que el 83% de los argentinos sostuvieron que la familia fundada en el matrimonio de un varón y una mujer es la unidad fundamental de la sociedad. Asimismo, el 77% de los argentinos ubicó a la familia como centro de la sociedad ideal. Nos encontramos ante muchos legisladores que no representan los verdaderos intereses de la sociedad argentina (listas sábana). El colonialismo ideológico que promueve ideologías ajenas a nuestra idiosincrasia y cultura busca imponer valores contrarios a la familia a través de la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, la ideología de género es una enorme caja de Pandora que deforma muchas cabezas y llena muchos bolsillos. No me llama la atención, he trabajado durante muchos años en los ámbitos internacionales desde donde se crean estrategias de poder para destruir a la familia como elemento fundamental de la sociedad. Una sociedad sin familia es más fácil de manipular. Usando el argumento de la no discriminación, se termina discriminando y pisoteando a la familia, que es y quiere seguir siendo el fundamento para el bien común de todos los argentinos.

No se achique, ministro. Escuché que un periodista lo tildaba de “medieval”. ¡Qué lejos está de los intereses genuinos de la población! Lo que usted planteó, señor ministro, es la realidad por la que la mayoría de los argentinos salimos a trabajar cada mañana (sin micrófonos en la mano): por nuestra familia y los valores familiares que un padre y una madre intentan transmitirles a sus hijos.

Marie Simone de Grimaux

DNI 11.802.059

Aeronáuticos

Frente a los paros permanentes de los diferentes espacios que conforman en un todo el gremio de aeronáuticos y que disfrazan como “asambleas” (sic), sería necesario que los titulares de esos espacios se presenten en el o los aeropuertos en donde se realizan las medidas de fuerza y den la cara frente a los pasajeros. Valientes hablando detrás de un escritorio, podrán sentir de primera mano el nivel de daño que en cada oportunidad causan a decenas de miles de personas, explicando sus posturas y escuchando a los “ciudadanos” de a pie.

Alberto Cukier

DNI 4.293.030

