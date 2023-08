Cartas de lectores: La causa cuadernos, hackeo al PAMI, discurso inapropiado

escuchar

La causa cuadernos

¡Qué triste leer el artículo de Diego Cabot en el que nos cuenta que la causa de los cuadernos, que ya tiene 5 años, todavía no tiene fijada la fecha de inicio de las audiencias. En ella, las denuncias de Cabot se basaron en los itinerarios y el transporte de bolsos con dinero que recogían en las oficinas de los empresarios y luego iban a la calle Uruguay, a Olivos o a El Calafate, consignados en los famosos cuadernos por el chofer Centeno. A los 6 meses de investigación en silencio de Cabot, luego de que denunciara estos hechos al fiscal Stornelli y al juez Bonadio, siguieron la revisión de todas esas pruebas por ellos, antes de decretar detenciones a Centeno, Baratta y empresarios. Muchos de estos declararon reconociendo “el pago” y acogiéndose a la protección de testigos. Esto sucedía en 2018. Cuando en 2019 el kirchnerismo vuelve a gobernar, se interrumpe la declaración de los empresarios y el silencio les fue más “eficaz” que la denuncia con protección judicial.Esperemos que el Tribunal Oral Federal 7 pueda avanzar en el proceso porque las pruebas de corrupción son muchas y contundentes, y los ciudadanos necesitan ver que se sancionan delitos tan graves.

Delia Garat de Devoto

DNI 3.281.920

Hackeo al PAMI

Más de cinco millones de jubilados se encuentran sin las prestaciones del PAMI por un hackeo al sistema informático del organismo. Ningún funcionario ha dado la cara para explicar qué pasó ni qué están haciendo para resolverlo. En un escueto comunicado, sin fecha y sin firma (pero sí con faltas de ortografía), el Instituto confirmó que “los sistemas han experimentado un ciberataque que ha afectado temporalmente el servicio”. Ante el silencio de la cúpula del PAMI, citamos a su titular, Luana Volnovich, al Congreso. Los jubilados no pueden seguir siendo rehenes de una dirigencia que los destrata y que, al fin de cuentas, debería velar por ellos. A esto se suma otro dato más: nos enteramos por las noticias de un posible fraude en el marco de este ataque informático, con el que se estarían comercializando psicofármacos y opioides altamente adictivos y potencialmente letales.

En un contexto donde los jubilados cobran haberes paupérrimos y las prestaciones del PAMI se deterioran de manera constante –sin mencionar los gastos innecesarios, como la compra millonaria de vuvuzelas, o el pase a planta de miles de militantes de La Cámpora– llama la atención la poca relevancia que se dio desde el organismo a un asunto tan grave. No solo afectó los datos sensibles de las personas: dejó a miles de afiliados desamparados, sin atención, sin poder conseguir sus medicamentos ni realizar consultas médicas.

Los afectados merecen –como mínimo– una explicación clara y oficial que despeje dudas sobre lo ocurrido y que detalle las acciones que se están tomando para volver a la normalidad y asegurar el futuro de las prestaciones del instituto.

Graciela Ocaña

Diputada nacional y precandidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires

graceoca@gmail.com

Discurso inapropiado

El discurso del señor Pino inaugurando la Exposición Rural podría haber sido escrito por varios industriales de AEA, o de la UIA, quienes han hecho sus fortunas gracias a eludir la competencia como resultado de su connivencia con el Estado en el ondulado mar de corrupción que caracteriza esas vinculaciones. Desconozco los títulos del presidente de “la Rural” para convertirse en “Catón el censor”. Criticando a todos los dirigentes políticos, sin distinguir a quienes quisieron confiscar la renta del campo de aquellos quienes dieron testimonio de su defensa de la propiedad privada. Debería el señor Pino saber que “no es lo mismo el que labura, noche y día como un buey… que el que mata, que el que (roba) o está fuera de la ley”. A pesar de lo que aparece como un notorio desconocimiento de lo acontecido en nuestro país en los últimos años, pienso que algún mérito debe haber tenido para ser designado presidente de tan importante institución. No quedó demostrado en sus palabras. Su discurso ha sido, cuanto menos, una falta de respeto hacia quienes han dado testimonio de su oposición al peronismo que avasalló, entre otros, los derechos de la actividad agropecuaria. Así como de aquellos quienes gobernaron entre 2015 y 2019 marcando una línea de conducta luego destruida por el último modelo de peronismo.

Pensándolo bien, el discurso podría también haber sido escrito por uno de los marcianos que Alberto Fernández espera para culpar de sus desaguisados.

Jorge L. Pérez Alati

Jpa@pagbam.com

Resiliencia del campo

Brillante la columna de Mariana Reinke del 29 de julio sobre la Rural de Palermo. Concuerdo con su descripción de los cambios observados con el pasar de los años. Pero mayormente hay que resaltar la resiliencia del campo, que a pesar de las tremendas dificultades que soporta mira hacia el futuro con esperanza y con confianza.

Tony Macadam

DNI 4.574.401

Paula Lambruschini

El martes pasado, 1º de agosto, se reavivó el recuerdo, al cumplirse 45 años de la bomba que le quitó la vida a Paula Lambruschini, amiga de Lau, mi hermana. Vacaciones de invierno. Estábamos en Mar del Plata, en la casa de la Nona. Suena temprano el único teléfono de la casa, uno negro antiguo. No nos habíamos levantado aún. Atiende mi madre. Silencio. Era papá. Le contaba lo que había pasado. No me olvido.

Han pasado 45 años y seguimos en este bendito país revolviendo el pasado. ¡Basta ya! Hubo muertos inocentes de ambos lados de la guerra sin declarar que se libró acá. Es hora de perdonar, sin olvidar los horrores para no repetirlos. Es hora de dejar de proclamar jóvenes idealistas, generación diezmada, de dejar de practicar una justicia tuerta, que no es justicia.

Por la memoria de tantos que hoy deberían estar vivos, ¡basta ya, por favor!

María Mercedes Mezzadri

DNI 14.768.076

En la Red Facebook

Desde agosto. El Ministerio de Economía anuncia una suba del piso del impuesto a las ganancias

“Todo por un voto”- Mario Vivas

“Es solo un ajuste por inflación”- Julián Mingori

“Cuándo van a entender que nuestro sueldo no es ganancia, sino el resultado de nuestro esfuerzo personal”- Elvira Martínez Flores

“‘Plan platita’ que pagamos todos”- Silvia Angélica Villanueva

