escuchar

Carta de la semana

La hora de los mansos y los honrados

En estos días nos embarga una enorme tristeza por los asesinatos de gente buena, valiosa, con vidas bien vividas o con sueños y esperanzas, tronchadas por jóvenes sin valores, dispuestos a matar para conseguir la droga de cada día, lacras que la falta de interés de los responsables de la seguridad ha dejado crecer, favoreciendo su expansión sin límites, por objetivos políticos, desde cargos en los que fueron designados por la ciudadanía para promover el bienestar general, donde la seguridad ocupa un espacio fundamental. En cambio, tenemos una miseria y una indigencia inconcebibles en un país rico, al que destruyeron. Y lo siguen haciendo con consignas totalitarias. La droga, los asesinatos de todos los días, a cualquier hora, han llevado al éxodo incesante de los buenos, de los mejores, los trabajadores, los honestos, aquellos que como el Dr. Juan Carlos Cruz, un cirujano con la filosofía de Favaloro, un tipo de excepción, amado por sus compañeros de trabajo, por sus pacientes, quien a pesar de haber recibido ofertas de instituciones médicas del exterior eligió quedarse en la Argentina, salvando vidas una y otra vez en cuatro trabajos. Pero este sistema perverso sin gestión hizo trizas todo esto y un criminal lo mató de un tiro en la cabeza. Por eso hoy digo ¡basta!, es hora de que los mansos, los honrados, actúen para reivindicar a Cecilia del Chaco, a Morena y Juan Carlos y a todas aquellas buenas personas que han pagado con su vida las omisiones, el desinterés de aquellos que en forma flagrante no han cumplido con los deberes asumidos con la ciudadanía. Hoy están las PASO para comenzar a tratar de cambiar esta trágica realidad. Ojalá quienes sean elegidos para octubre hagan justicia. Quizás así logremos la patria que nos han robado y por la que pelearon San Martín, Alberdi, Belgrano, Sarmiento, eligiendo el camino del trabajo y de la educación, de una vez y para siempre.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

La tarea por delante

El gobierno que asuma el 10 de diciembre va a encontrar un país con una severa crisis en todos los órdenes. No solo económica, sino también cultural, institucional, de valores, de principios y de seguridad. A quien asuma como presidente no le bastará solo con contar con un calificado equipo económico, el mejor programa de gobierno, una profunda vocación de cambiar y tener una exitosa experiencia en la gestión. Deberá tener además como condiciones necesarias la convicción, la determinación y el coraje de tomar las decisiones que sean imperiosas para poder llevar a cabo el gran cambio que se requiere. De lo contrario, con vacilaciones y querer consensuar con quienes solo buscan preservar sus prerrogativas y prebendas, firmando con la mano para después borrar con el codo, no habrá equipos ni programa de gobierno capaces de llevar a cabo la tarea.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Un país normal

Una gran impotencia y desasosiego me han provocado las noticias de estos últimos días. Los argentinos nos fuimos acercando a las elecciones de hoy con una mezcla de resignación y apatía, como si fuéramos un pueblo condenado a vivir bajo la extrema violencia. Esta semana los criminales se han llevado la vida de una niña de tan solo 11 años con un futuro por delante. Morena murió a manos de dos delincuentes que en un país normal estarían presos . Luego fue Juan Cruz, un médico cirujano de origen humilde con una historia admirable de superación y sacrificio, que estudió la carrera de Medicina con gran vocación y muchísimo esfuerzo. Él representaba a muchas de esas personas desconocidas para muchos de nosotros que han aportado ese granito de arena para hacer un país mejor. Murió asesinado por dos motochorros que en un país normal estarían presos. Poco antes, un jubilado profesor de Educación Física también era brutalmente asesinado.

Un país cuyos jueces no protegen a sus ciudadanos de bien y dejan libres a los asesinos y liberan a miles de criminales no es un país normal. Un país donde los trabajadores tienen que salir a la madrugada de sus casas a tomar un colectivo sin saber si serán asaltados en la parada no es un país normal. Los argentinos exigiremos a las futuras autoridades tener un país vivible para los ciudadanos de bien . Los argentinos queremos ser un país normal.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Ciudadanos, habitantes

La poca instrucción cívica que gracias a Dios tuvimos en la educación pública de otra época alcanza para observar los cambios en nuestra sociedad. Las dos categorías que aprendimos, habitantes y ciudadanos, cambió. Un habitante se convierte en ciudadano a los 16 años, y solo nos quedan como habitantes quienes son extranjeros y solo pueden votar algunas categorías sin derecho a votar a presidente (y algunos otros casos). Hoy podemos ver claramente dos nuevas categorías: habitantes por elección y esclavos económicos. En el primer caso, ciudadanos que al no ejercer el derecho de votar se convierten, por opción, nuevamente en habitantes. En el segundo, los esclavos económicos solo pueden votar a su amo estatal de turno, por miedo de perder el poco dinero que les llega a través de las estructuras sociales clientelares. Los últimos no pueden cambiar, son esclavos.

Por lo tanto, los que quieren convertirse nuevamente en habitantes por cobardía o temor a equivocarse, ¡reflexionen! Tenemos muchos malos políticos, son el emergente de nuestra sociedad, pero no votar no los exime de la culpa que tenemos todos y no les otorga más derecho a quejarse de nada. Al contrario, los vuelve más culpables por no involucrase.

Héctor Ramón Antonelli Iglesias

DNI 16.043.625

Manifestación

Esta semana mataron a Morena, de 11 años, cuando iba al colegio, y al doctor Juan Carlos Cruz, un cirujano, en la puerta de su casa. Pero la protesta masiva fue por la muerte de un miembro de las FARC, acusado de secuestros y asesinatos en Colombia, por un infarto masivo durante una protesta en el Obelisco.

Arman las movilizaciones y ellos van, no hay prioridades.

Julio Diego Ponieman

DNI 12.549.304

Décadas perdidas

En el discurso político están los que pregonan “economía, seguridad”, entre otros temas de campaña. Me sorprende no escuchar la palabra “educación”. Los gobiernos que se suceden en este país “trabajan” sobre las consecuencias, no sobre las causas. Se vuelve un alud cíclico de decisiones que no resuelven los problemas estructurales de base. Son solo remiendos para una Argentina que se rompe. Se acumularon las malas decisiones, los parches para contener los problemas soslayados durante años.

Ahora estamos ante una situación en la que ni tomando la mejor decisión en las urnas resolveremos nuestros problemas. Harán falta varias décadas ganadas a la corrupción y a la indolencia.

Lorena Pampin

DNI 27.746.878

Lámpara votiva apagada

Con el objeto de plasmar en una composición la personalidad del general José de San Martín, y atentos a la convocatoria de la ley nacional 11.866, que desde 1934 premia a los mejores trabajos que honran su memoria, tres grados de nuestra escuela, junto a sus docentes, visitamos la tumba del prócer. Pero antes de ir al punto central de esta carta, cabe detenerse en esta pregunta: ¿por qué los argentinos honramos a San Martín? Las respuestas son fáciles de imaginar: es nuestro máximo héroe, logró nuestra independencia, formó a nuestro ejército, proyectó y realizó el cruce de los Andes, para convertirse luego en el Libertador de medio continente. Fue un ser humano ejemplar, un ciudadano y un padre admirable. Y todas las generaciones lo consideran el Padre de la Patria, porque su objetivo fue prodigar el bienestar común. En todo fue austero, hasta en su testamento. Allí dejó en claro que en el momento de su muerte se le condujese directamente al cementerio sin funeral, y especificando su deseo final de que su corazón descansara en Buenos Aires. En 1880, el pueblo argentino decide repatriar sus restos en un contundente homenaje al hombre y al héroe. Su cuerpo es conducido a la Catedral Metropolitana, donde miles de personas lo visitan a diario para rendirle tributo. Sobre su tumba, un sol incaico de cristal penetra la luz del día, una guardia de granaderos lo escolta mientras permanece abierto el mausoleo. Una lámpara votiva fue colocada en el frente del templo con el objeto de indicar que allí descansan los restos del gran capitán y del soldado desconocido de la independencia.

A los tres grados y los docentes que visitamos recientemente la tumba nos llamó la atención que la lámpara votiva se encontrara apagada. Preguntamos y nos dijeron que está así desde hace al menos un año. También observamos que a la puerta de hierro que da acceso a la tumba le faltan algunos ornamentos de bronce. Todos coincidimos en que este hecho debía darse a conocer. ¿Por qué los ciudadanos que pasan por allí todos los días lo ignoran? Una forma de respetar al héroe consiste en sostener las honras que el pueblo argentino le ha ofrecido, entre ellas, la ofrenda de la luz perpetua.

Guillermo Elías

DNI 21.310.122

Firman también los docentes de 7° grado A, B y C, profesores Silvia Sorzio, Luis Cáseres, Ofelia Ponce, y alumnos de las tres secciones de la Escuela N° 1 DE 1 Juan José Castelli, CABA

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del

remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION