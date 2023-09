escuchar

La ley de la selva

Hace tiempo que la inseguridad en nuestro país ha alcanzado límites críticos. Todos los días somos testigos directos o indirectos de numerosos actos delictivos. El miércoles por la noche la víctima fue Mariano, esposo y padre, y semanas atrás lo fue Morena. Se ha llegado a un punto donde parece que estamos viviendo en una sociedad regida por la ley de la selva, carente de instituciones y orden. Señalar a un culpable sería muy simplista. Pero no podemos negar que, entre otras falencias, existe un mal funcionamiento tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad. Policías, fiscales y jueces que no pueden –o no quieren– aplicar la ley. Hacen falta grandes reformas que permitan a los ciudadanos de bien poder vivir tranquilos, sin miedo a perder a un hijo, un hermano o un padre. La lucha contra la inseguridad requiere un arduo trabajo que parece que nadie está dispuesto a afrontar. Mientras los ciudadanos vivimos con miedo, los políticos están centrados en la campaña y en postear en sus redes sociales. Los resultados de las PASO fueron clara evidencia de una sociedad cansada, hastiada y mortificada de tener los mismos rostros de hace quince años, que parecieran haber olvidado el cántico de 2001: “que se vayan todos”. El deterioro ha sido tal durante estos años que no existe solución mágica ni instantánea que nos permita salir del pozo en el que nos encontramos. Nos hemos vuelto una sociedad tibia, que no exige lo que nos corresponde y que solo se dedica a insultar desde la comodidad de su sofá. Si queremos que algo cambie, debemos cambiar nuestra actitud. Con esto, quiero dejarlo en claro, no estoy fomentando la violencia, pero nada puede modificarse si nosotros no nos movemos, si no tiramos de la carreta todos juntos.

A modo de cierre, vuelvo al resultado de las elecciones de agosto. La victoria del candidato libertario no ha sido sorpresiva, al menos para mí. Es una muestra hacia la clase política de que un sector mayoritario de la sociedad argentina cree que es hora de un cambio real, no solo de nombre.

Gerónimo Mutti

geronimo.mutti@yahoo.com

Sentido común

El horrible crimen ocurrido esta semana en Palermo muestra claramente que la seguridad en esta ciudad está muy mal organizada y mal pensada. Porque simplemente con sentido común nadie dejaría que un parque público tan grande y tan atípico como el lugar donde sucedió este crimen pueda estar abierto al público de día y de noche sin tener cámaras de vigilancia que monitorean todo el perímetro externo e interno, además de tener policías recorriendo a pie, de a dos, y también con bicicletas y con perros, para tener un parque realmente seguro para quien desee transitarlo. El erario público porteño tiene recursos de sobra para ello, solo falta la “voluntad política” que asegure una función imprescindible del Estado como lo es la seguridad pública.

Ramiro Fernando Feuerman Claros

DNI 20.281.464

Muertes anónimas

El miércoles pasado, “cuando fui a una peluquería en Federico Lacroze y Cabildo, vi que no estaba uno de los peluqueros que solían atender allí. “Lo mataron”, me dijeron cuando pregunté por él. “Lo asaltaron mientras salía de su casa en Puente La Noria. Cuando les iba a dar el celular, los delincuentes le pegaron un tiro”.

Tenía 30 años, era trabajador, buen muchacho, como tantas otras víctimas cuyos casos no tienen tanta difusión en los medios. Aquí va la expresión de mi pesar por su injusta muerte, y mi indignación ante la falta de seguridad e impunidad reinantes.

Cristina Gasparini

renal@fibertel.com.ar

Celulares

Hace ya varias décadas lo que más robaban los delincuentes callejeros eran los pasacasetes del auto. Los equipos robados se vendían en un mercado ilegal y volvían a las aseguradoras, que te los reemplazaba en caso de robo si tu póliza cubría el daño. Mucha gente ponía un cartelito en el vidrio del auto que decía: “No tengo pasacasete”. Tiempo después no se los aseguraba más.

Tras el aberrante asesinato del ingeniero Barbieri solo por un celular, me pregunto: ¿deberemos de ahora en más los ciudadanos llevar colgado del cuello un cartel que diga “no tengo celular”?

¿Actuará de una vez por todas la policía contra los reducidores de celulares?

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

Más universidades

Sorprende, entre los múltiples proyectos que impulsa el oficialismo en Diputados, la creación de ocho nuevas universidades. Parece que nuestros gobernantes planean construir un edificio desde el tercer piso, sin bases ni estructuras.

Ante el grave deterioro de la educación en los niveles primario y secundario, la deserción escolar, el analfabetismo, la falta de comprensión de textos, las prioridades deberían ser adecuación de las currículas a los tiempos actuales y la jerarquización de los docentes con una formación moderna y remuneraciones dignas. Estas futuras casas de estudio solo servirán para adoctrinamiento político y “empleomanía”, y serán bien aprovechadas por estudiantes extranjeros por su gratuidad, sustentada por los argentinos con sus impuestos.

Es prioritario fortificar los cimientos de nuestra deteriorada educación, pues el edificio está resquebrajado y en vías de derrumbe.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Equipos

Una de las tantas carencias que se le señalan a La Libertad Avanza es la de carecer de equipos. Qué disyuntiva. Porque si quienes nos trajeron hasta acá lo tenían, o no fueron eficientes, o los mismos solo esconden acomodos y no a los mas idóneos en los diferentes temas necesarios para sacar al país de este cuasi abismo.

Y siempre son los mismos.

Germán Alberto Fruchart

DNI 4.519.593

Ruta 3

Supongo que Vialidad no estará pensando en Lázaro Báez para que arregle el desastre de la ruta 3 en Comodoro Rivadavia, ¿no? Aunque, absorto ante las recetas del pasado propuestas por Massa, no lo descartaría.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

