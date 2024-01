escuchar

La Matanza

Si analizamos las imágenes de la masacre de González Catán podemos observar un parque automotor estacionado en el predio del enfrentamiento, que no refleja pobreza. Esto es simplemente delincuencia e impunidad con el aval de un Estado ausente y corrupto. El partido de La Matanza ya nos tiene acostumbrados a este tipo de maniobras, por lo cual no me sorprende el prolongado silencio del intendente, del secretario de Seguridad y del gobernador. Nos llevará muchos años poner orden en la Argentina con esta clase de funcionarios públicos.

Esteban Lezama

dr.elezama@gmail.com

Una lástima, Peteco

Peteco, soy la cuarta generación de músicos que yo sepa... mi bisabuelo llevó la música a Corrientes e hizo el himno a Corrientes, a la Virgen de Itatí y a Güemes. Enea Verardini se llamaba.

Me saco el sombrero por todo lo que transmitís con la música. Soy un seguidor tuyo y de toda la familia Carabajal. Sos importante para este país, no sos un cualquiera Me hubiera encantado escuchar de vos en Jesús María que hubieses pedido un aplauso para la nueva vicepresidenta, que llegó hasta el festival a escucharte. Era tu oportunidad para sembrar amor. Sin embargo, te dejaste llevar por tu tendencia política. Lástima, Peteco... Te perdiste una gran oportunidad. Vengo de tu mismo palo. Sin embargo, en esta vuelta me entristeció tu comportamiento.

Jorge Pedro Urruti

DNI 10.386.892

Privatización de AA

En el editorial sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas se celebra como auspiciosa la designación de un nuevo presidente de la empresa cuando, en realidad, es la continuidad de la gestión de La Cámpora, que el designado integraba, y cuyos resultados económico-financieros son 8 mil millones de dólares aportados por el Estado para cubrir sus déficits, un pasivo de cerca de 2 mil millones acumulado y un último resultado auditado de una pérdida de 48 millones de dólares al primer semestre de 2023 por el efecto de la exposición de activos y pasivos a la tasa de cambio. Independientemente de las condiciones personales del designado, su participación en esa “performance” empresaria no puede pasarse por alto y no justificaría prima facie los elogios del editorial. También se advierte una lectura superficial del Convenio de Chicago de 1944, el Convenio de Tránsito y sus Anexos, permanentemente actualizados por la Organización de Aviación Civil Internacional, que constituyen las regulaciones operativas de los principios regulatorios genéricos de la Aviación Civil. En dichas normas, se encuentran principios y regulaciones en materia de seguridad operacional que no son “restricciones”, sino las reglas de circulación aérea universalmente aceptadas y uniformes en alrededor de 200 Estados signatarios, entre ellos, la Argentina. En consecuencia, nuestro país no puede “liberar” las normas técnicas de circulación aérea, sino, en todo caso, liberar las restricciones legales al establecimiento de empresas y a las operaciones aéreas en su aspecto comercial pero no técnico. La Quinta Libertad está prevista en el Convenio de Tránsito Aéreo como uno de los derechos o libertades comerciales que los Estados pueden negociar entre sí o intercambiar. Nada en Chicago o en sus Anexos inhibe una política de cielos abiertos, que es una política de regulación comercial de acceso a los mercados no técnico-operativa. Cabe destacar que el DNU 70/23 incluye el mismo error conceptual, entre otros, al intentar modificar, con poca fortuna y evidente desconocimiento, el antiguo Código Aeronáutico, que es la ley de facto 17.285, que requerirá de oportunas correcciones. Si es de reconocer y felicitar por la derogación de otra ley de facto, la 19.030 responsable del atraso que ha inhibido el desarrollo de la aviación civil argentina en los últimos 50 años con sus privilegios, exclusividades, reservas de mercados y arbitrariedades de todo tipo y laya. Más el permanente entorpecimiento y sabotaje de los sindicatos, más “de empresa” que de actividad, a toda competencia en el plano aerocomercial y de los servicios conexos.

Por último, tampoco se reconoce en el editorial la derogación de la obligación de mantener in aeternum los déficits y quebrantos de la compañía establecidos en las leyes de “rescate” y expropiación de Aerolíneas Argentinas SA, que además de su contribución al desequilibrio fiscal han merecido una adicional condena del Ciadi aun sin ejecutar contra la Argentina.

En síntesis, más que “privatizar” lo que ya es jurídicamente una sociedad anónima de derecho privado, cabe esperar una rápida reacción empresaria y el estricto cumplimiento de la consigna “no hay plata” por parte del Estado, ya que bas-tante se ha dilapidado ya en un enfermo crónico que no ha respondido a ningún tratamiento.

Fernando Enrique Dozo

Abogado especializado en Derecho Aeronáutico y Espacial

N. de la R.: LA NACION ratifica en todos sus términos el contenido del editorial de referencia.

Gracias

Santi, nuestro hijo de 12 años, después de una semana en las sierras de Córdoba con amigos del cole, llegó a casa con lo que parecía un resfrío cualquiera. Dos días después estaba en coma farmacológico, intubado y con respirador, luchando por su vida en terapia intensiva. Tenía un rinovirus respiratorio muy fuerte y un micoplasma traqueal y, a pesar de su habitual buena salud, ninguno de los tratamientos hacía efecto. Sin reacción y ya casi sin fuerzas, tras dos semanas Dios lo tomó de su mano y lo salvó. Queremos agradecer al Sanatorio Mater Dei, a la doctora Carolina Torregrosa, al doctor Cristian García Roig y a su equipo de UCIP por su excelencia médica y calidez. También al colegio Northlands sede Olivos, a su directora de primaria, Catalina Paso Viola, y staff, a Natalia Meta y a todos los padres y compañeros de Y6 que en todo momento se mostraron interesados por Santi y a nuestra entera disposición. Todos ellos hicieron posible aquí el milagro de tener a Santi con nosotros.

Santiago María Pertierra Cánepa

DNI 17.030.542

Belén Llambí Arrambide de Pertierra

DNI 22.081.250

En la Red Facebook

Santa Fe. Nuevas amenazas contra el gobernador Pullaro

“Todos tienen que estar acompañando al gobernador, todas las fuerzas federales, diputados, senadores, funcionarios, la clase política, organizaciones de todo tipo… a no aflojar y toda la fuerza de la ley contra las mafias”- Ariel Luna

“Tremendo lo que dejó el gobierno anterior”- Neli Madariaga

“Con la ayuda del Ejército cambia todo”- Diego Brain

