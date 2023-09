escuchar

La reconstrucción

No cabe duda de que el cambio ya está en marcha. Pero para que este cambio sea duradero y real, necesitamos terminar con la grieta, la prepotencia y los discursos mesiánicos llenos de agresividad. Necesitamos propuestas firmes con validez a mediano y largo plazo. Y por sobre todo no creer ni esperar milagros inmediatos. Reconstruir este querido país va ser muy largo, ¡pero hay que empezar!

Que en nuestro próximo voto primen la cordura, la responsabilidad y la esperanza en un futuro mejor.

Diálogos futuros

El candidato de La Libertad Avanza no deja de dar motivos de preocupación en cuanto a su equilibrio emocional. Confirmó que había pedido la lista de invitados a un programa periodístico al que había sido convocado y, como no le gustaron, se negó a asistir. Ante la propuesta de debatir con Carlos Melconian, dijo que como no era un candidato a presidente (como él), no iba a hacerlo. Sería bueno que ya que se considera posible presidente de la Nación, se comporte como tal, ya que de ser elegido va a tener que hablar con gente de varios sectores, no solo los que le gustan a él.

Indefensos

la nacion del martes pasado informa que la persona atropellada en la 9 de Julio y Arroyo “tenía antecedentes en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires por tentativa de homicidio (2008), atentado y resistencia a la autoridad (2107), disparo de arma de fuego (2019), daños y amenazas (2020) y robo (2021)”. En tanto, en el sistema policial GAP registra varias actuaciones, la mayoría como imputado y algunas como denunciante. El imputado por el asesinato del ingeniero Barbieri “tiene al menos 14 detenciones en los últimos 11 años por distintos robos y hurtos, algunos de ellos a mano armada”, informa la nacion del 5 de septiembre.

Vivimos en un penal a cielo abierto donde los malvivientes, personas destruidas psíquica y moralmente, circulan sin identificación alguna, convirtiéndose en victimarios o víctimas de nuestra sociedad excluyente, que hace oídos sordos a los reclamos de justicia y al hecho deplorable de que vivimos intimidados, a la espera de cuál será el día en que esta inconcebible negligencia nos convertirá en la próxima víctima. ¿Qué extraviado criterio es el que nos ha llevado a naturalizar esta situación, a que pasemos al lado de estas personas, en su mayoría hombres tan argentinos como nosotros, pero abandonados por una sociedad que ha decidido no tenerlos en cuenta, ni siquiera para obligarlos a encerrarse, higienizarse y procurar, en los casos en que todavía sea posible, recuperarlos para una vida útil? Dicen que existen refugios para que pasen la noche, pero que al preguntarles si aceptan ser trasladados a ellos se niegan a hacerlo. Cabe preguntarse si al automovilista que pasa un semáforo en rojo se le debe consultar antes de aplicarle la correspondiente multa, o si a quien se demora en el pago de un vencimiento se le consultará antes de exigirle el interés punitorio establecido. Este pretendido respeto por sus “derechos” no es otra cosa que una indiferencia perversa por la suerte a que los ha condenado un statu quo que se niega a corregirse, y que hace que el Congreso Nacional debata el problema de la jueza que se niega a cumplir con la ley que debería defender, pero que omita tratar estas angustiosas y acuciantes calamidades que llevan ya más de veinte años asolando nuestras vidas, sin que sus responsables, los tres poderes del Estado, declaren siquiera la menor intención de ocuparse eficazmente de protegernos.

“Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la Libertad” es el deber que les impone el Preámbulo de nuestra Constitución. Nada indica que estén preocupados por hacerlo efectivo.

Cuatro castigos

El ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa propuso la exención del impuesto a las ganancias para los asalariados que ganen hasta $1.700.000 mensuales y quizás un monto aún mayor. Nadie duda de la justicia de esta medida, no sé si se justifica para montos tan grandes. Un jubilado que hizo esfuerzos y logró ahorrar como para comprarse un pequeño departamento y obtener una renta que compense en algo su magra jubilación no merece la mínima atención del ministro a pesar de que tiene un cuádruple castigo: 1) las jubilaciones más altas son un tercio de los salarios que están exentos del impuesto a las ganancias; 2) las jubilaciones pierden constantemente su poder adquisitivo frente a la inflación; 3) este hipotético jubilado debe pagar el impuesto a los bienes personales aunque ya abonó Ganancias cuando era activo; 4) encima congelan los alquileres por un año con una inflación superior al 140% anual. De todo esto el ministro y los diputados oficialistas no dicen nada porque no les importa en absoluto, al concepto de equidad lo tienen totalmente distorsionado y el mérito de haber ahorrado privándose de ciertos gustos no tiene ningún valor.

Paciente oncológica

Mi madre, Susana Margarita Ferrero, que vive en el barrio El Peligro, partido de La Plata, es afilada a –desde hace varios años– a la prestadora de salud Medicals. Ella es paciente oncológica y su estado es crítico. Su médica solicitó el 5/9, por medio de una orden, “internación domiciliaria con médico a domicilio semanal”. El mismo día se envió un mail a la persona que –según la entidad– se encarga de estas gestiones. Pero jamás hubo respuesta alguna. Diez días después, la doctora indicó de manera urgente oxigenoterapia. Ante esto me comuniqué con la prepaga. En ese momento, me enteré de que la persona encargada de hacer las gestiones estaba de vacaciones y nadie había tomado la orden médica. Ante eso, me indicaron que me comunicara a un WhatsApp, donde otra empleada me tomaría el pedido. Nunca recibí respuesta. El 18/9 fui a Talcahuano 750, 10º piso, sede central de Medicals, donde una tercera persona tramitó la solicitud, que supuestamente está aprobada por sus auditores. Al día de hoy nadie dio una solución. Mi madre sigue sufriendo y sin contar con los cuidados paliativos, que son responsabilidad de la entidad. Espero una pronta solución del problema.

La muerte de un caballo en Tigre expone el drama de la tracción a sangre

“La mayoría de esos caballos son robados y los usan como objeto descartable, los hacen trabajar sin dormir, sin comer y sin tomar agua, y los golpean hasta que caen muertos. Hace décadas que pasa esto”- Fabiana Banegas

“No tienen perdón”- Betty Salvat

