Cartas de lectores: La selección; nosotros, el Estado; diatribas

escuchar

La selección

Qué importante sería para nuestro querido país poder tener la serenidad del director técnico de la selección argentina y entre todos tratar de buscar soluciones a los problemas agrietados que no nos dejan ver más allá de nuestro ombligo. Dejar que las instituciones funcionen sin entrometerse y evitar generar inconvenientes todos los días, que no ayudan para nada. Aprovechemos para imitar las cosas buenas que tenemos los argentinos, y si el ejemplo es a través del fútbol –que es nuestra pasión–, para que podamos hacerlo, bienvenido, porque en definitiva todos necesitamos que el país salga adelante.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Nosotros, el Estado

En relación con una posible condena judicial a la vicepresidenta de la Nación, un gremialista de ATE no tuvo el menor reparo en afirmar que en el caso de que eso se concrete iban a parar el Estado. Ellos dicen eso porque no se creen los dueños del Estado: lo son. Como docente, inicié mi trámite jubilatorio en octubre de 2020; pasados más de tres años, el Instituto de Previsión Social (IPS, una porción del Estado propiedad del kirchnerismo) aún hoy tiene parado mi expediente y el organismo no da respuestas. Estas son las consecuencias de la falta de orden, de organización y fundamentalmente de respeto por aquellos que trabajamos y aportamos toda una vida. Pero claro, el respeto por quien trabajó no forma parte de las prioridades del Gobierno.

Sigo esperando que IPS se digne a jubilarme.

Claudia Alejandra Bihurrun

DNI 16.490.775

Diatribas

No se entiende cómo el prestigioso abogado defensor de la vicepresidenta asesore tan mal a su defendida, permitiendo que lance permanente diatribas contra la Justicia sin tener ningún sustento valedero que sirva para contrarrestar las acusaciones. ¿Tal vez exista en el medio algo que ignoramos los simples ciudadanos?

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

Fondo compensador

Mi papá era médico, el mejor. También el mejor padre y abuelo. Falleció hace tres meses de forma brusca e imprevista, como lo es la muerte súbita, solo con 66 años. Entre los trámites que deben hacerse, mientras trataba de conservar la frialdad con el corazón roto, me topé con uno que administra el Banco Ciudad, llamado fondo compensador DNU 1721/97, que era optativo, pero al cual mi padre, siempre pensando en el futuro de hijas y nietos, decidió adherirse. Sorpresa la mía cuando me enteré de que después de muchísimos papeles entregados esa “compensación” sería de 3500 pesos, monto idéntico al pautado en el decreto de 1997 cuando empezó este " servicio”. O sea que en 25 años aumentó la retención al ciudadano, pero no así la retribución al momento de su muerte o jubilación. ¿Por qué nadie habla de esto? Cómo me duele mi Argentina perdida, y más aún en tiempos de duelo.

Victoria Rodríguez Moncalvo

DNI 30.774.820

Es la corrupción

Mucha gente, incluso extranjeros, se pregunta cómo puede ser que un país con tanta gente capacitada y con tantos recursos naturales tenga semejante decadencia moral, institucional y económica. Cambiando una palabra de la famosa frase de Bill Clinton, podemos contestar: “Es la corrupción, estúpido”. Solo unos ejemplos recientes: como no hay más dólares, la brillante idea de Sergio Massa es inventar cada día un tipo de dólar nuevo para tratar de recaudar algo, pero el Presidente gasta 25 millones en un avión presidencial. Mientras millones de jubilados no llegan ni a comprar sus remedios, Cristina Fernández de Kirchner cobra el equivalente a 140 jubilaciones mínimas. La gestión del PAMI es deplorable, pero Luana Volnovich, su titular, destina 14 millones de pesos para la compra de cotillón del Mundial en una empresa fantasma. La pobreza y la indigencia duelen, la inflación no se frena, pero todos los días el Estado incorpora nuevos empleados. El ajuste que lo hagan los privados y los que producen. En medio de este panorama y con el país en llamas, la semana pasada, mientras la vicepresidenta preparaba el penoso espectáculo que brindó con sus “últimas palabras”, en la Casa Rosada le hacían un homenaje a Ginés González García, ministro que tuvo que renunciar por la corrupción de las vacunas, y la agenda del Presidente era la inauguración de un techo en La Plata. Todo muy burdo y deprimente. La mediocridad de todo esto no tiene antecedentes.

¿Qué más tiene que pasar para frenar este descaro, estas provocaciones y toda esta locura? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando? Se suele decir que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Los argentinos no nos merecemos esto, pero estamos anestesiados. Ojalá cuando reaccionemos no sea demasiado tarde.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Ahorro de agua

Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona, por día, para cubrir las necesidades básicas de higiene, tareas domésticas y cuidado de la salud. El ahorro del agua para consumo humano y su uso racional en la época de calor siguen siendo una responsabilidad de todos. Y nuestros gobernantes tendrían que hacer campañas masivas y efectivas de concientización sobre este importante asunto.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Leloir

He leído con arrobamiento la columna de César Chelala sobre un aspecto no tan conocido del Nobel de Química argentino Luis Leloir: su lado humano y su exquisita modestia. En un país donde los valores y principios morales están por el suelo y son pisoteados diariamente entre amiguismos y arbitrariedades, donde la compra del avión presidencial tiene prioridad por sobre los problemas urgentes de los jubilados y la inflación desatada, personajes como Leloir o Favaloro deben servirnos para que los argentinos no perdamos la esperanza en un futuro cuando esta tierra ha sido capaz de dar esos ejemplos.

Alberto Luis Zuppi

DNI 8.479.464

En la Red Facebook

Qatar 2022: Argentina en cuartos de final

“Si somos capaces de compartir una alegría… ¿por qué no compartimos el deseo de construir un país mejor?”- Norberto Chavarri

“¡Vamosssssss!”- Graciela Arena

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION