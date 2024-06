Cartas de lectores: Lean y lo federal, obstinación, fútbol en los EE.UU.

Escuchar

Loan y lo federal

Con respecto al caso del niño Loan, es urgente una nueva legislación que acompañe la ya buena y existente en esta materia. Se debe modificar en lo referente a las acciones tempranas. A la sola presentación de la denuncia deberán intervenir las instituciones federales, cerrando las fronteras o aplicando controles especiales, y todas aquellas medidas que se toman cuando el tema pasa al ámbito federal, como las alertas internacionales y los controles en rutas y caminos. Luego, si se comprueba fehacientemente que no es materia federal, se traslada al fuero de la provincia que corresponda. Este cambio en la secuencia de las acciones es la única manera de evitar llegar tarde en la búsqueda de preservar la vida y la integridad de las víctimas.

Marcos A. Evans

DNI 14.062.331

Obstinación

Las palabras del maestro Natalio Botana (la nacion, 27/6/24) ponen a prueba la vocación republicana del Gobierno. Ariel Lijo es un límite. El rechazo de su nominación en las próximas audiencias públicas sería una victoria pírrica pero necesaria ante la sospechosa obstinación de un presidente que ha logrado éxitos innegables de gestión.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Fútbol en los EE.UU.

El fútbol mundial mueve billones de dólares y los americanos no quieren quedar fuera de ese negocio. De ahí su interés en organizar la Copa América y la Copa Mundial 2026. El problema es que les interesan los ingresos pero no saben de fútbol, porque no es un deporte masivo allí. Por eso vimos ante Chile un triste espectáculo: estadio maravilloso, terreno de juego en lamentables condiciones (pusieron tiras de pasto sobre una cancha de pasto sintético), y, lo que es peor, las medidas de la cancha, ¡cortas! Tanto de ancho como de largo. En un fútbol hiperprofesionalizado, los atletas juegan “de memoria” bajo presión, y al acortar la cancha, se desluce el espectáculo. Desfavorece la creatividad y la belleza del deporte al no haber espacios, y favorece la interrupción del juego, el tumulto y la confusión. Lamentable y bochornoso. Eso sí: rentable, que es lo único que les importa.

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Prisión escandalosa

El 6 de octubre de 1977, un grupo de tareas de la ESMA allanó dos viviendas alquiladas por Montoneros y detuvo a tres militantes. Al día siguiente, un equipo de ceremonial, vigilancia y seguridad de la ESMA, que no había participado del allanamiento, fue destacado al lugar con un oficial al mando, para trasladar el mobiliario a la ESMA y devolver los inmuebles a sus propietarios. Al reingresar al predio de la ESMA, se constató el faltante de algunos objetos, por lo que se sumarió al oficial a cargo, quien fue dado de baja por esa falta. Tiempo después, falleció. Los suboficiales testimoniaron que habían trasladado un metegol instalado para la guardia y tres pañuelos de bolsillo.

Veamos qué pasó con dos de ellos: Néstor Tauro y Ramón Zanabria habían ingresado a la Escuela de Marinería a los 16 años de edad, y cuando integraron ese equipo ya tenían 21 y el grado de cabos segundos, desempeñándose en la Dirección de Ceremonial, atestiguando en el sumario que se inició a aquel oficial, quien les había ordenado que “tomaran lo que necesitaran”. Con los kirchneristas en el poder, el sumario fue encontrado por Memoria y Justicia, 35 años después, cuando ya estaban retirados de la Armada, identificando a Tauro y Zanabria, a quienes en 2012 el juez federal Sergio Torres (hoy ungido miembro de la Suprema Corte Justicia de la provincia de Buenos Aires) les dictó prisión preventiva por las privaciones de libertad, tormentos y muertes ocurridos en la ESMA durante el tiempo en que prestaron servicio, aunque no probó que integraran un grupo de tareas ni que intervinieran en ninguno de los hechos. No obstante, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, por la Cámara Federal, confirmaron esa arbitraria resolución, y el Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por Daniel H. Obligado, Adriana Palliotti y María G. López Iñiguez, mantuvo en prisión a Tauro, quien falleció en la cárcel de Ezeiza el 20 de febrero de 2019, mientras Zanabria continúa “preventivamente” detenido desde hace 14 años en la de Marcos Paz.

La mayoría automática kirchnerista del Consejo de la Magistratura sobreseyó la conducta de estos jueces.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Desfile

No hay plata para nadie, entonces ¿para qué se hace el desfile militar del 9 de Julio y cuánto le cuesta al país?

Eduardo Jesús Faroppa

DNI 4.975.238

Del Potro

Hace años tuve un accidente terrible de automóvil y perdí la rótula de la rodilla derecha. Siempre anduve en caballos puros de carrera, que se compraban muy baratos, pues solo ofertaban por ellos los que los querían para andar y los que los querían para saltar. Es decir que la sangre ganadora en carreras no interesaba a esos compradores. Cuando llegaban al campo se los castraba y se les enseñaba a doblar, ya que iban derecho, por las carreras. Son espectaculares y de una amistad con su jinete sin igual. Nunca anduve al paso, me aburría, sino que siempre troté fuerte o galopé, pues agilizaba mi mente, que descansaba de ese modo, andando 4 o 5 horas cada sábado o domingo. En ese andar se arregló por completo mi problema de ausencia de rótula, pues los trotes y galopes hicieron aflojar todo el tema y, luego de un tiempo, hice lo que quise con esa pierna sin rótula. Anduve a caballo, jugué al tenis (como un aficionado común) e hice de todo con la pierna sin carátula que funcionaba y funciona igual que la otra. Por eso Juan Martín del Potro tiene que subirse a un caballo brioso y, andando a caballo como lo hice yo, recuperará totalmente la rodilla, hasta que esté igual que la otra.

Como estamos en el siglo XXI hay experiencias que hay que hacer, y algunas de ellas implican la unión recíproca entre caballo y jinete. Urgente: un potro para Del Potro.

Alberto F. Robredo

DNI 4.273.448

Cuadernos. El tribunal oral acusó a la Casación de haber sacado ilegalmente a Calcaterra de la causa

“La corrupción es el verdadero problema de este país”- Mauricio Gómez

“¿Cómo un poder del Estado va a ser independiente, cuando los integrantes son elegidos o postulados por los integrantes de los otros dos poderes...? ¡Los jueces y fiscales generales deben ser cargos electivos por el pueblo!”- Emanuel Giannattasio

