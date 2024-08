Cartas de lectores: Lijo, Cámara del Trabajo, Carta a Loan

Escuchar

Lijo

El simple hecho de persistir en su postulación para juez de la Suprema Corte, pese a la infinidad de impugnaciones recibidas, demuestra que Lijo no puede ser juez de la Corte. El propio Lijo debería retirar su candidatura y dedicarse a su difícil tarea de juez con dedicación y en silencio.

David Cordeviola

DNI 11.480.673

Cámara del Trabajo

Preocupante el artículo publicado en la nacion del 14 de agosto 2024, donde informa sobre salas de la Cámara del Trabajo controladas por el sindicalismo. Solo así se entiende el fallo por el cual los trabajadores no afiliados continúan viéndose obligados a realizar aportes a sindicatos. Es urgente que la Corte Suprema resuelva este tema. Los trabajadores necesitan de esos ingresos que ganan y les son descontados contra su voluntad.

Juan C. Zampatti Maida

DNI 6.176.622

Carta a Loan

Querido Loan, desde el primer día, 13 de junio, te estamos buscando todos. ¡Qué ganas de abrazarte! No somos campeones en todo, aunque quisiéramos. No. Lejos estamos de ser impecables, aun siempre aspirando a lo mejor. Sí… podemos superarnos aceptando realidades incuestionables y actuando según ellas hasta las últimas consecuencias. Y cueste lo que cueste. La naturaleza nos afirma y confirma que somos seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Ha llegado la hora de romper lazos con caprichosos lenguajes disfrazados, ideologías o leyes impuestas que lo niegan. La ley natural es una luz potente que alumbra toda la vida. Si se la ignora, nada tiene sentido. Así el hombre, desconociendo su innata grandeza, queda en dolorosa oscuridad junto a otros con quienes comparte su existencia. La vista y la conciencia pasan a ser ceguera, igual que la dignidad de cada persona. Dignidad que siempre merece el máximo respeto. Al bajar la vista, tropezamos con toda clase de miserias humanas, y sin rumbo quedamos como barco sin timón, a merced de cualquier idea, por loca y malvada que pueda ser. ¡Ah! Si lo hubiéramos vislumbrado, si lo hubiéramos hecho, estarías en casa con papá y mamá. Hoy, en cambio, te estamos buscando. Es que un niño merece ser honrado en sus derechos. El primero es a vivir y ser cuidado por sus padres y familia. Jamás entregado o vendido como mercancía de trata, prostitución, soldadito o para satisfacer deseos non sanctos de nadie.

Te pedimos perdón como sociedad por ser débiles ante los males que debieron ser rechazados legalmente. Cómo cuesta hacernos cargo del bien común, empezando por cuidarlos a ustedes, los más pequeños y frágiles. Niños que deben vivir queridos, custodiados y abrazados en su familia, su primer refugio. Y donde se aprende primero el amor siendo amados; y se aprenden el bien y la verdad, que siembran semillas de felicidad futura. Es en cada familia donde debemos tratarlos acorde con su dignidad y sus derechos. El primer derecho es a nacer y a vivir en familia, cobijados por el amor y los cuidados que merecen. Desde el orden jurídico, político, educativo, internacional, deben reconocer el tesoro de una infancia vivida entre los suyos. Así se puede crecer desde la savia y el cobijo del calor familiar, para luego ser un árbol frondoso lleno de frutos.

Argentinos: con la mano en el corazón y en la conciencia, actuemos en consecuencia. Necesitamos ser nuevas y mejores personas, cada uno donde nos corresponda. ¡Ni un chiquito más puede ser entregado para que lo perviertan y arruinen su preciosa vida! ¡Cuántas almas debemos curar! Cuántos errores y malas costumbres que sanar…

Loan, en vos, pedimos perdón a todos aquellos niños y jóvenes que descuidamos como sociedad, sin quererlo. Esperamos de todo corazón que regreses y que no caigas en combate donde gane el mal sobre tu preciosa y pequeña vida. Te queremos. Que Dios bendiga a la Argentina y caigan lluvias de coraje y toma de conciencia.

María Alejandrina Correa Luna, Josefina María Caprile, Patricia Sylvester, María José Suárez, Carolina Brown, María Dolores San Román

Abuelas por la Vida

Sillón

Tamara Pettinato, villano había uno solo; pero ocupantes del sillón de Rivadavia sí que había dos.

Isidro Braun

braunisidro@gmail.com

Desniveles

En nuestro país fabricamos satélites y reactores nucleares, pero no hemos logrado aún que bocas de tormenta y arreglos de baches queden a nivel del pavimento que los rodea. Cuando se logre, seremos realmente un país adelantado.

Elías Zubcov

ezubcov@gmail.com

Pueyrredon

En el Museo Juan Martín de Pueyrredon de San Isidro se encuentra apoyado sobre el piso de ladrillos, junto a trastos viejos, el busto del brigadier general y prócer homónimo. Se trata de una escultura fundida a la cera perdida, obra de arte debida al diplomático, médico y músico Jorge Blanco Villalta (1877-1949), cuya obra se exhibe en museos del país y de Europa, como el Museo del Palacio Real de Atenas. Es inconcebible el tratamiento que se da a la figura de quien fuera héroe durante las invasiones inglesas, director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica elegido por el soberano Congreso de Tucumán, realizando una labor imprescindible para que su amigo el general San Martín pudiera concretar su campaña libertadora. Vivió y falleció en su quinta de San Isidro el 13 de marzo de 1850. Debe repararse esta afrenta a la memoria de quien fuera llamado “vencedor de imposibles”.

Carlos Dellepiane Cálcena

DNI 4.204.490

Telepeaje

Es muy conveniente para los conductores el sistema implementado en la ciudad de Buenos Aires de telepeaje sin barreras en las autopistas Illia y 25 de Mayo, evitan congestiones habituales, agilizan el tránsito y reducen el riesgo de accidentes. Sería importante que los otros concesionarios tomaran nota para una rápida adopción de dichos sistemas en los accesos a la ciudad que poco y nada han cambiado en los últimos 30 años.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

En la Red Facebook

Manifestaciones de venezolanos en el mundo convocadas por Machado

“¡Venezuela libre!”- Rolando Horwitz

“Fuerza Venezuela, todo depende de ustedes”- René Angelo Ortega

“Venezuela ya votó por ser libre”- Carlos Angelini Bavio

