Cartas de lectores: Lijo, pobreza infantil, labor periodística

Lijo

Ayer vi reflejada mi preocupación sobre la postulación de Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema. Señor Presidente, por favor, escúchenos. Queremos lo mejor para nuestro país y sabemos que Ariel Lijo no es el candidato adecuado, usted tiene la posibilidad de cambiar la historia judicial argentina. Como siempre, le deseo “que las fuerzas del Cielo lo acompañen”.

Graciela Falabella

Pobreza infantil

Mientras discutimos si se sigue diciendo Día del Niño o es más políticamente correcto e inclusivo decir Día de las Infancias, Día de la Niñez o Día de les Niñes, en la Argentina 7 de cada 10 chicos son pobres, según el último informe de Unicef. Más de un millón no pueden hacer las cuatro comidas diarias y se acuestan con la panza vacía todas las noches. Eso es lo grave, lo imperdonable, lo irreparable, no las palabras que usemos para referirnos a esta etapa crucial de la vida. Enorme fracaso de la clase política en su totalidad desde hace décadas, fracaso del cual aún no se hacen cargo. Dan vergüenza. La historia los juzgará por esta suerte de “genocidio” de varias generaciones de argentinos, aunque la palabra suene excesiva. Lo evidente e indiscutible es que un chico que no se alimenta como es debido durante sus primeros años hipoteca su vida entera. Pero a los políticos… ¿les importa?

Irene Bianchi

Labor periodística

Quiero felicitar al periodismo que durante las últimas décadas destapó gravísimos hechos de corrupción, que terminaron con muchos presos y procesados que esperan las decisiones de una Justicia muchas veces tardía o tuerta. Aun hoy el periodismo sigue destapando situaciones al menos irregulares que la población ignoraría si no fuese por la existencia de medios independientes, grandes y chicos, pero con gente comprometida con la verdad y la transparencia.

Carlos Alberto Correch

¿Cuál es el problema?

¿Cuál es el problema, monseñor Ojea? No sabe usted: “Estuve... en la cárcel, y vinisteis a mí. (Mt. 25.36)”. Nadie le informó que en la cárcel de Campo de Mayo estuvo el cardenal primado monseñor Mario Poli, acompañado de monseñor Alcides Casaretto, a quienes se les brindó una conferencia de una hora y media, con proyecciones, explicándoles la situación de los presos políticos, a la que asistieron todos los detenidos, finalizando la reunión con una charla informal con varios de ellos. Tampoco está informado de la presencia de los monseñores Santiago Olivera y Antonio Baseotto, por solo nombrar los más conocidos, y de distintos sacerdotes que se acercan para conocer la situación de los detenidos, además de los que vienen a oficiar misa. Usted conoce la edad y la responsabilidad que tenían en oportunidad de los hechos los que actualmente están detenidos. Como católico, le ruego que se asesore convenientemente antes de hacer público un comunicado como el que fue emitido el 12 de agosto del corriente año.

Jorge Di Pasquale

Ex teniente coronel

Escándalo corregido

En agosto de 1974, un importante contingente del ERP fue sorprendido por la policía fuera de la ciudad de Catamarca cuando estaba por copar el Regimiento 17 del Ejército. Los terroristas, fuertemente armados, se dieron a la fuga no sin antes matar a un policía y herir gravemente a otro, para refugiarse cerca de Capilla del Rosario. Perseguidos y rodeados por efectivos militares y policiales, luego de un prolongado combate fueron abatidos y reducidos. Intervino la Justicia federal y en 1987 condenó a los detenidos por el intento de copamiento, sin adoptar temperamento procesal alguno respecto de las fuerzas legales. Con el gobierno K, las cosas cambiaron y un tribunal federal de Catamarca, integrado por los jueces Juan C. Reynaga, Gabriel E. Casas y Carlos I. Jiménez Montilla, condenó a prisión perpetua a los militares Jorge E. Acosta, Mario Nakagama y Carlos E. Carrizo Salvadores, a quienes imputaron las muertes de Capilla del Rosario. Gracias a Dios, el recurso de Casación de sus defensas fue resuelto por los señores jueces Eduardo Rafael Riggi y Liliana Catucci, quienes, dejando en minoría a la ultra-K Ana María Figueroa, absolvieron y liberaron a los condenados. El voto del Dr. Riggi da cuenta del escandaloso comportamiento del tribunal catamarqueño, al que calificó de antojadizo y arbitrario, aclarando que el plan sistemático de aniquilamiento previo al golpe militar del 76 existió solo en la deformada imaginación de los jueces condenadores: no había ninguna prueba que sustentara su fallo, agregando que su descripción del contexto histórico fue un preconcepto que solo encontró apoyatura en la subjetividad de esos jueces.

Argentinos, aplaudamos a los doctores Catucci y Riggi, y preguntémonos cómo retribuimos a nuestros soldados por haberse jugado la vida en defensa de la patria y la injusta prisión sufrida; y a la par, cómo puede seguir hoy habiendo jueces como los del TOF de Catamarca y la doctora Figueroa.

Enrique Munilla

Faro Recalada

Me preocupa mucho el Faro Recalada, ubicado en el Partido de Monte Hermoso, clausurado desde hace años y abandonado a su suerte. Su estructura se encuentra en un estado de corrosión progresiva, sin que nadie se haga cargo de revertir esta situación, que afecta el patrimonio de la Nación. Es una joya de la ingeniería de la época, construido en Francia por la empresa Barbier, Benard & Turenne, la misma que construyera la Torre Eiffel. Su estructura abierta es la más alta de Sudamérica, declarado Monumento Histórico Nacional por la ley 26.650, de octubre de 2010.

Por favor, no dejen que caiga abatido entre los médanos.

Marcelo Patricio Álvarez Capdevila

En la Red Facebook

Caos, demoras y cancelaciones en Aeroparque por medidas sindicales que afectaron vuelos de Aerolíneas y Flybondi

“Da pérdidas. Quedamos mal ante los turistas. Qué esperamos para privatizar eso”- Aldo Torres

“No tienen por qué tener de rehenes a los pasajeros, en una empresa privada sabés cómo te sacan”- Elena Susana Clark

“Siempre lo mismo, perjudicar al pueblo. ¡No se les cae otra idea!”- Nilda Stillo

