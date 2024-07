Cartas de lectores: Matar y votar, Aerolíneas, fallos judiciales

Escuchar

Matar y votar

Se están evaluando dos cosas: bajar la edad de imputabilidad a los trece años y que los menores a partir de la misma edad puedan votar de manera voluntaria. Si un preadolescente puede empuñar un arma, y por infinidad de razones vinculadas a la droga, su entorno o la tentación de obtener dinero fácil, mata a un inocente, tiene algún grado de conciencia del crimen que está cometiendo. La delincuencia violenta cada día comienza más temprano. Es sabido que los alumnos que entran a la escuela secundaria no comprenden lo que leen. ¿Pueden tener entonces alguna somera idea de lo que significa votar? Las elecciones no son un festival virtual. Estamos decidiendo quiénes son los mejores para conducir este barco en la tormenta. Ambos temas parecerían no estar relacionados. Pero están absolutamente unidos por la educación. Cuando un voto es más importante que un ciudadano, o cuando un menor destruye una familia y sale por la puerta giratoria de la comisaría, estamos muy complicados. Primero eduquemos a nuestros jóvenes, que sepan valorar su vida y la del prójimo, y después, con el tiempo, que aprendan lo que significa votar.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Aerolíneas

Veo con preocupación las gestiones políticas de un lado y del otro sobre la privatización o no de Aerolíneas Argentinas. ¿Y si solamente se le quitan las ayudas financieras que recibe del Estado nacional, como debería ser en cualquier empresa? No conozco los números de la compañía, pero cada tanto se informa sobre los millones de dólares que pierde por año. Entiendo que si se dejara que la empresa se auto gestione no tardaría mucho en quebrar, y problema resuelto.

Matías Bourdieu

matías.bourdieu@gmail.com

Fallos judiciales

Este mes se conocieron tres fallos judiciales que creo son emblemáticos y metafóricos, y que ponen en evidencia el escenario de luces y de sombras que es nuestro país. Por un lado, tenemos los fallos de los casos de Alejandro Cohen por mala praxis y de Alperovich por abuso sexual. Ambos muestran a una Justicia que –más allá de las demoras– funciona, da respuestas; en especial, en el caso del exgobernador, que fija un antes y un después en la materia.

Pero tuvimos también el fallo de la Cámara de Casación sobre el caso de los cuadernos que involucra al empresario Calcaterra. Más allá del absurdo jurídico y que, como bien dice Morales Sola en su columna, sería como un intento encubierto de un indulto, pone de manifiesto con toda su crudeza al flagelo de la corrupción y las profundas raíces que tiene en todo nuestro cuerpo social.

Más que nunca la batalla contra la corrupción tiene que darse en todos los frentes y con el más decidido liderazgo del Gobierno. No será posible nuestro despegue como nación si no logramos erradicar este mal endémico y, en particular, si no garantizamos una Justicia independiente, eficiente y, sobre todo, libre de toda sospecha de corrupción.

Santiago Lucas Ordóñez

DNI 4.553.119

Debate en los EE.UU.

Más allá de analizar el primer debate presidencial realizado días pasados en los Estados Unidos –muy pobre, por cierto–, lo que me llama poderosamente la atención es la edad de los candidatos. Un país que tiene más de 335 millones de habitantes, potencia mundial en muchos rubros, adonde miles de personas de todo el mundo quieren ir a vivir, ¿cómo puede ser que sean dos personas mayores (78 y 82 años) las elegidas como candidatos demócrata y republicano? ¿Qué pasa con los políticos que tienen entre 50 y 60 años? Se dice que Barack Obama es quien verdaderamente gobierna hoy. Michelle Obama, o el gobernador de Florida, ¿no están en mejores condiciones que Biden o Trump? Da la impresión de que a los norteamericanos les importa poco quién los gobierne.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Mediocridad musical

Charly conmocionaba con “detrás de las paredes que ayer te han levantado” y L-Gante clama “dónde están los guachos”. María Elena Walsh poetizaba con “van al palacio del marqués en caballos de ajedrez” y Piñón Fijo grita “chuchu ua ua ua”. León Gieco emocionaba con “en el país de la libertad” y Duki balbucea “sueño con su culo en animal print”. Spinetta acariciaba con “Muchacha ojos de papel” y Bizarrap tortura con Homer el Mero Mero. Cadícamo rimaba “y la garúa se acentúa con sus púas” y Yerba Brava brama con “ya hora yo con este naso tomo coka y no del vaso”.

¿Qué nos pasó? ¿Cuándo fue que dejamos de exigir que nos respeten, que nos entreguen calidad? ¿Por qué nos sometemos a consumir mediocridad? ¿Por qué no exigimos a los músicos que estudien, que se capaciten, que aprendan, que mejoren?

¿Por qué nos autodegradamos al no recibir lo bueno y conformarnos con mediocridades absurdas? ¿Por qué nos resignamos con la más fea del barrio en lugar de tratar de obtener a la más linda? Como diría un personaje famoso, ¿por qué comemos mortadela en lugar de caviar?

Oscar Samoilovich

osamoilo@yahoo.com

Mundo Gea

La semana pasada llevé a mi ahijado y hermanitos a Mundo Gea, en Palermo. Es un espectáculo sobre la Argentina para toda la familia, de entretenimiento tecnológico y virtual, una aventura digna de realizar tanto para niños como para adultos, donde se pueden conocer nuestros ecosistemas y su biodiversidad a través de un mundo casi mágico lleno de sensaciones y diversión. En un día se puede volar sobre nuestro país siendo el protagonista y también sumergirse en las aguas de océanos, sintiendo incluso el impacto de una gran ballena. Enseña de manera entretenida sobre diversos temas.

Espero que todos los chicos del país puedan participar de este maravilloso espectáculo y que algún día se enseñe de esta manera en los colegios, donde las sensaciones ocupan un lugar importante, con lo virtual y lo real, como si realmente lo estuvieran viviendo.

Ana T. de León

DNI 17.527.412

