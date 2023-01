Cartas de lectores: Menos agresividad, más respeto; la violencia no tiene género; ¿hermano menor?

escuchar

Carta de la semana

Menos agresividad, más respeto

Las expresiones agresivas de algunos políticos y funcionarios del Estado generan preocupación y angustia, y uno se siente obligado a preguntarse si ese grado de confrontación permanecerá por siempre. ¿No hay ninguna posibilidad de que, en algún momento, asuman su responsabilidad y sean capaces de entablar un diálogo sincero y constructivo? Para ello es necesario que, como responsables del bien común, tomen conciencia de que se requieren permanentes actitudes de servicio, moderación, magnificencia y magnanimidad. También de que todos obremos como ciudadanos responsables y de que nuestros reclamos los encaucemos por los medios que institucionalmente corresponde. Y, por supuesto, no participar de los mensajes de odio o violencia, y en tales circunstancias hacer presente nuestro mensaje de paz.

Ante estos hechos parece oportuno recordar esta frase: “El que no respeta mucho las palabras no respeta mucho las ideas. El que no respeta mucho las ideas no respeta mucho la verdad. El que no ama la verdad simplemente se queda sin ella. No hay peor castigo” (padre Leonardo Castellani).

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

La violencia no tiene género

Aplaudo el valiente editorial del viernes pasado sobre el lamentable caso de Lucio Dupuy. Los fanatismos de cualquier tipo son peligrosos. Tanto un machista que se siente con derecho a asesinar a su expareja para no verla en brazos de otro como una madre “feminista” que descarga brutalmente su odio a los hombres sobre su pequeño hijo indefenso. Penosamente, todavía muchos juzgados de familia parten de un prejuicio que considera que la madre es buena cuidadora por el solo hecho de ser mujer, mientras que el padre es sospechado de violento por el solo hecho de ser hombre. Ojalá podamos trabajar juntos, los operadores de familia dentro y fuera del Poder Judicial, para revertir estos horrores que se cobran víctimas inocentes como Lucio, Q. E. P. D., y que brille para él la luz que no tiene fin.

Carolina Laura

DNI 20.946.323

¿Hermano menor?

Nuestro ministro de Economía nos avergüenza menospreciando a un país vecino, calificándolo de “hermano menor, al que hay que cuidarlo”. La respuesta de un senador uruguayo fue impecable, agradeciendo la intención y ofreciéndole el teléfono de su ministra de Economía, para que Massa pudiera recibir unos sensatos consejos. El hermano menor resultó ser mucho más educado y más exitoso que quien pretende mirarlo con aire de superioridad.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Revolución del 30

En su carta referida a la frase de Massa considerando al Uruguay como un “hermano menor”, Ricardo Lafferriere comenta cómo distintas personalidades de nuestra historia buscaron refugio en ese querido país. Entre ellas, menciona al general Severo Toranzo, mi abuelo, que durante el gobierno de Uriburu permaneció en el Uruguay dada la orden de fusilamiento que pesaba sobre él, según el relato anecdótico de los autores Juan Cacavelos y Julio Artayeta publicado en el libro Hipólito Yrigoyen, paladín de la democracia (Editorial Sta. Teresita, Bs. As.,1939). Cabe destacar que, en el momento de producirse la revolución del 6 de septiembre de 1930, el general Toranzo era el jefe del Ejército, inspector general del Ejército, y luego que Yrigoyen dejara a cargo del gobierno a su vicepresidente, Enrique Martínez, se presentó a las autoridades expresando que con las tropas disponibles podía enfrentar exitosamente a los revolucionarios. Como le fue denegada esa posibilidad, debió irse a su casa, siendo detenido por los revolucionarios en el Arsenal por unos días, junto con otros generales. Es frecuente encontrar historiadores y periodistas que asignan al Ejército la responsabilidad de la Revolución del 30, omitiendo la circunstancia mencionada de que el jefe del Ejército y las tropas leales hubieran podido enfrentar a los revolucionarios.

Pregunto: ¿a quién le cupo la responsabilidad de permitir la asunción de Uriburu a la presidencia? ¿Al Ejército, cuyo comandante intentó oponerse por las armas, o al gobierno, que no lo quiso enfrentar? Gracias al Uruguay por haber cobijado a mi abuelo y a su familia en aquella oportunidad.

Cnel. (R) Federico G. Toranzo

DNI 4.425.236

Culpable en EE.UU.

El uzbeko Sayfullo Saipov ha sido encontrado culpable por un jurado de ciudadanos estadounidenses del homicidio de ocho personas en una bicisenda en Nueva York. Cinco de las víctimas eran ciudadanos argentinos. El terrorista podría recibir la pena capital, de acuerdo con lo que decida el jurado el 6 de febrero. A diferencia de lo ocurrido en la Argentina, no será indultado ni su familia recibirá indemnización alguna por sus actos delictivos.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

Robo y venta de celulares

Por segunda vez este mes en Buenos Aires delincuentes roban un celular en una estación de tren. En la última ocasión arrojaron a una muchacha a las vías, con graves consecuencias para la víctima. En otros casos han apelado a golpes, cuchilladas o a un balazo por un teléfono. Apelo entonces a quienes corresponda para que hagan todo lo posible para prohibir la reventa de celulares. Si el propietario desea un modelo nuevo, que lo canjee en el proveedor o destruya el anterior. Podrán argüir que el celular tuvo un costo, en pesos o en dólares, pero jamás un artefacto electrónico podrá tener más valor que la vida de un ser humano.

Rodolfo Masi

DNI 4.054.895

Avión presidencial

Es inminente la entrega al gobierno nacional de un avión presidencial comprado de segunda mano, por decenas de millones de dólares. Pocos meses antes de terminar su período de gobierno, y con la enorme escasez de dólares que padece nuestro país, ¿es imprescindible semejante gasto? ¿Algún día entrará la sensatez en la cabeza de nuestros gobernantes?

Juan José Gómez

DNI 4.155.811

Efectos del populismo

El presidente Fernández puede afirmar lo bien que estaba la Argentina mientras gobernaba Perón porque los efectos de las políticas económicas populistas tardan años en manifestarse. El proteccionismo ad nauseam que hizo feliz a empresarios y obreros de las industrias sustitutivas de importaciones desincentivó toda capacidad exportadora. El aumento del gasto público financiado con inflación que hizo felices a empleados públicos, contratistas del Estado y deudores de pesos desnacionalizó el ahorro y liquidó el crédito a largo plazo. Los servicios públicos entregados a sindicalistas dejaron al país sin petróleo, energía, puertos, rutas, teléfonos y transportes. El boom de consumo que hizo felices a muchas familias se hizo a costa de la inversión y, a la larga, de una pobreza creciente. El hipersindicalismo supuestamente protector de los asalariados hizo caer el empleo formal, la cultura del trabajo y crecer el trabajo en negro. La gestión peronista entre 1973 y 1976 terminó en recesión, hiperinflación y un estado de guerra interno por el terrorismo. Pero la suerte estuvo de su lado: la reacción cívico-militar a su dictadura le dio en 1955 la oportunidad a Perón de huir sin luchar, y en 1974 falleció, con lo cual no pudo ver las consecuencias de su último gobierno. Así, las fiestas quedaron asociadas a su nombre y a sus políticas, pero los costos, resacas y crisis las pagaron otros gobernantes.

Qué difícil es develar y explicar la verdad de la debacle de nuestro país.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Moneda común

Se habla nuevamente de un viejo proyecto de moneda común entre la Argentina y Brasil, que no sería ni el real ni el peso argentino, sino una moneda “de intercambio”. Que dos países tengan una moneda común requiere de varios esfuerzos conjuntos para armonizar políticas, especialmente las monetarias, porque el país más pequeño, la Argentina, se endeudará con el país más poderoso o de mayor PBI, Brasil, en esa moneda nueva, que no deja de ser una moneda extranjera. En estas alianzas, hay una historia de un samurái y damyo (señor feudal), Kobayakawa Hideaki, que, siendo poderoso, se alió a un rival más débil para vencer a otro rival poderoso. Subsiste un juego de cartas de ingenio en el que nunca se sabe, sino hasta último momento, quién podrá ganar. Lo que sí parece claro es que en una alianza entre un poderoso o un débil el débil no lleva las de ganar.

Alberto Gesualdi

DNI 11.286.086

Basura en la vía pública

No comparto la propuesta del lector Gabriel Ranaudo de sumar cestos de basura en la vía pública, por el sencillo hecho de que nunca serán suficientes. Sé que cambiar malos hábitos es una tarea titánica a nivel individual. Cuánto más en lo colectivo. Frente a “mi basura es tu problema” se impone un cambio de paradigma. En la ciudad de Tokio no hay cestos de basura en la vía pública y sin embargo está todo impecable; al no encontrar un cesto disponible tuve que guardar en mi bolso la botellita de agua vacía y la cáscara de una banana, durante horas, hasta llegar a mi alojamiento. “Mi basura es mi problema”. Y como dijo Angela Merkel, en otro contexto, “nosotros podemos hacerlo”.

Lidia Otero

DNI 13.530.598

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION