Cartas de lectores: Messi, no vengas; votar por convicción, sketch

Messi, no vengas

Nuestro jugador estrella sentirá consternación por el ataque al negocio de la familia de su esposa y la amenaza hacia su persona. En Rosario hay mafiosos que están matando argentinos y esto sucede porque hay funcionarios y fuerzas de seguridad que deberían controlar, pero que miran para otro lado y no hacen nada para combatirlos. Los narcos se manejan con total impunidad por la anarquía existente en materia de seguridad. Los capos que manejan la droga (algunos de ellos, presos) disponen de teléfonos en las cárceles para comunicarse con el exterior y así continuar delinquiendo y asesinando a gente inocente. Así fuera que el gobierno de los Fernández le dé todas las garantías de protección, sería conveniente que no se presente a jugar los amistosos con la selección. Nuestros gobernantes no pueden brindarle seguridad a nadie. Ni siquiera pudieron cuidar a la vicepresidenta en el frustrado atentado de septiembre del año pasado. El Chapo Guzmán, el más importante jefe narcotraficante mexicano, está recluido en una cárcel de Estados Unidos y no se le permite tener contacto con nadie. Aquí, en cambio, algunos presos gozan de privilegios y derechos.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Votar por convicción

En su carta del sábado pasado, el lector Diego F. Pasman expresa de manera clara que debemos dejar de emitir un voto “anti” y que es hora de votar a quien nos representa o en blanco. Su teoría es excelente. Pero si en un país desquiciado como este no encontramos a quien realmente nos represente o votándolo le damos opción al oficialismo para seguir, no nos queda otra alternativa que votar a quien consideramos manos malo, ya que el voto en blanco tampoco sería una solución. Ojalá llegara el día en que votar por convicción fuera nuestra primera opción!

Elvira N. de Casaccia

DNI 6.276.887

Sketch

Según Aníbal Fernández, “los narcos han ganado”. Según Sergio Berni, la ola de violencia “se puede revertir en 15 días”. Según Alberto Fernández, “algo más habrá que hacer”. Si fuera un sketch de Los tres chiflados, hasta podría resultar gracioso. Pero tanta desatención ha generado muchas muertes y semejante incoherencia entre altos funcionarios del mismo partido político, que gobernó el país 16 de los últimos 20 años, solo puede producir indignación y repudio.

Mientras tanto, los presos liberados en la pandemia siguen libres y los teléfonos celulares en las cárceles siguen funcionando.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Precios en dólares

Que los precios de los productos básicos y los salarios en nuestra ajetreada economía se empiecen a pactar en dólares, aunque se cancelen en pesos al tipo de cambio real de mercado, haría que tuviéramos cierta estabilidad. Al menos de esta manera todos sabríamos cuánto vamos a cobrar y a tener que pagar para vivir en este país durante al menos un año. Desaparecerían la remarcación de precios, las huelgas, los piquetes, los excesos, los avivados y los extorsionadores. Los empresarios tendrían que empezar a competir y los trabajadores, a trabajar para ganarse su sustento, en lugar de hacer huelgas para que les ajusten su sueldo en pesos.

Todo esto sería el preludio de la desaparición del peso y la instalación del dólar como moneda de curso legal, única manera de que sobreviva nuestra economía y empecemos a crecer.

Gonzalo Tanoira

DNI 21.109.736

Contraste

¡Qué contraste entre el señorío de los jueces Rosatti y Rosenkrantz y el tono del discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso!

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

Una buena noticia

Informa LA NACION que la película alemana Sin novedad en el frente aparece como preferida para el Oscar ante Argentina, 1985. Lo celebro como una muy buena noticia para nuestro país. Si a las consagraciones que tuvo esta película nacional en Venecia, San Sebastián, Los Ángeles, más los medios de comunicación argentinos y la opinión de las generaciones que no vivieron el terrorismo comunista invivible y criminal que sufrió el país entre 1969 y 1976, un Oscar ahora podría ser la rúbrica final y aprobatoria de la falsa historia oficial que impusieron la izquierda y el kirchnerismo, en la cual a los militares que salvaron al país de un gobierno comunista presidido por Firmenich, que hubiera fusilado a más de un millón de ciudadanos (según reconocieron en declaraciones televisivas), los mantienen presos, se están muriendo de viejos y son calificados de “genocidas”. En cambio, esa historia mentirosa tiene por héroes a los guerrilleros comunistas, armados y preparados en Cuba, Moscú y Praga, que asesinaron ciudadanos comunes, niños, empresarios, policías, militares, pusieron bombas en ómnibus y escuelas, asaltaron bancos, crearon el caos, se fugaron al exterior y volvieron cuando los indemnizó (¿premió?) el “oficialismo democrático” (no conozco país alguno cuyo gobierno pague a los subversivos terroristas). Bien dijo Julián Strassera, que ya no es el niño del film, sino un abogado de 51 años, que vivió el juicio junto a su padre, al expresar: “El kirchnerismo se apropia de la película”. Para Argentina, 1985 no existió la Argentina 1969-1976. (Para su director, tampoco, porque nació en 1980). No se hace referencia a los subversivos asesinos ni a sus crímenes (más de 1300 muertos) y como explicación de la salida de los militares a reprimir (como si lo hicieran por nada, por gusto o por inmoralidad), que fue clamada por la sociedad y los principales políticos (por ejemplo, Balbín). O sea que la historia en el cine no comenzó desde el principio ni mostró las causas de ese juicio realizado por un Tribunal Especial formado a dedo por el Poder Ejecutivo, que le prohibió, como al Nunca más de Sabato, ir a los crímenes anteriores al 24 de marzo de 1976, que son los que motivaron el Proceso Militar ante el profundo malestar social causado por la subversión.

Jorge Joaquín Martínez

jorgejoaquinmartinez@gmail.com

En la Red Facebook

El 80% de los ataques a tiros que sacuden a Rosario se ordena desde las cárceles

“¿En qué otro país se ha visto que los presos usen celulares en la cárcel?”- Néstor Raúl Toniolo

“¿Por qué no sacan los celulares? ¿Tienen miedo de que haya un motín?”- Gladys Calvo

“Hagan lo que hizo en El Salvador Bukele y se termina la joda. Salvo que sean cómplices los que nos ‘gobiernan’”- Alberto Julián Cineo

