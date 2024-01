escuchar

Milei, en Davos

El presidente Milei fue a Davos a llamar la atención del mundo. Como hizo en su momento en la Argentina. Es difícil entender los procesos históricos en su conjunto cuando estamos inmersos en ellos. Lo que hizo Milei en tres años es para analizarlo. Macri armó un partido y después una coalición. Se cuidó de decir claramente lo que iba a hacer, como Menem y como todos, porque si lo decía iba a perder votos y ponerse en contra a radicales y lilitos. Milei, en cambio, no armó un partido, el partido es él, y dijo lo que iba a hacer y mucho más, en forma brutal y disruptiva. Por eso dividió las reformas en 1a segunda y tercera… y sacó el 56 por ciento de los votos.

¿Hay algún antecedente en la historia argentina? ¿Cabe la posibilidad de que con este estilo desafiante, a nivel mundial, que deja a muchos perplejos, genere una ola nueva? ¿Es posible que mucha gente que no se anima a decir lo que piensa ahora se anime?

Ricardo Ribatto Crespo

Asesores

Con el mayor de los respetos sugiero la supresión total de los asesores de los legisladores. En su reemplazo, que cada bloque, cuando deba tratar algún tema ajeno a su conocimiento y/o incumbencia, solicite a la presidencia de la Cámara autorización para contratar un asesor específico de la cuestión respectiva, abonándosele los honorarios solo por la labor desarrollada. Con ello se logrará terminar con los nombramientos –en muchos casos– de asesores que, a la postre, resultan ser amigos o familiares de los diputados y senadores; evitar sueldos de tales seudoasesores durante los largos tiempos de receso de las cámaras –especialmente en años electorales–; contar con los mejores expertos en la materia a tratar con el consiguiente conocimiento pleno de quienes deberán discutir los proyectos de ley.

Roberto A. Meneghini

Toma de tierras

Siguen surgiendo datos de la masacre en La Matanza. La mayoría de los involucrados, delincuentes algunos o la mayoría, son extranjeros de países hermanos. ¿Se imaginan a delincuentes argentinos tomando y negociando tierras, cortando calles, agrediendo a las fuerzas de seguridad, vendiendo drogas en Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay o Brasil? ¿Y, además, recibiendo beneficios como AUH, Plan Trabajar, Tarjeta Alimentaria, atención gratuita en hospitales públicos? Yo no. Me imagino que en estos países les cae encima todo el peso de la ley y la deportación. Pero en la Argentina estamos en el reino del revés. No solo se les abren las puertas para que ingresen y cometan delitos, sino que se les dan más derechos que a nuestros propios ciudadanos.

Señores legisladores, ¿no tomaron conciencia de que el destino de la Argentina está en sus decisiones? ¿Qué están esperando? El pueblo los votó para que construyan un país en serio, no un cambalache.

Esteban Daniel Lezama

Suba de precios

Sería conveniente que el Gobierno se ponga por un instante en nuestro lugar, y comprenda que, en las actuales circunstancias, se hace prácticamente imposible vivir dignamente. En los últimos 45 días hubo aumentos del 100% en los precios. Cada día que pasa la gente tiene menos plata. Por lo tanto, si hay menos compras que antes, la Nación entrará en recesión. Nuestro país está posicionado entre los países con mayor presión fiscal. Se necesita de manera apremiante bajar los impuestos para que bajen los precios. Con más dinero en sus bolsillos, el público alcanzará un mayor poder de compra y la economía se pondrá en marcha. El recortar el gasto público es una medida acertada de parte del Estado para equilibrar las cuentas públicas. Pero también se necesitan rebajas al sector empresario y medianas empresas, que al tener menor costo de producción puedan abaratar los productos para el bien de los consumidores. El ajuste es necesario, pero esta sola medida no basta para que la república alcance un óptimo crecimiento.

Hugo Modesto Izurdiaga

Menores

No consigo entender que en la Argentina pueda votar en las elecciones un adolescente de 16 años y no pueda ir preso un asesino de 17 por ser menor.

Carlota Ezcurra de del Campo

¿Olvidó el voto 2023?

Ser hijo “de” para lograr una banca en el Congreso obliga a ser idóneo (Constitución nacional, artículo 16) y representar al pueblo (CN, Preámbulo). Por estar allí un solo día logra jubilación de privilegio (la nacion tapa 15/5/1999). ¿Storani adhiere a la huelga del 24 por sí o por la UCR? ¿Otra vez cambio de moneda, 1985, e hiperinflación, 1989, por exceso de empleados públicos? En Mis tres adioses a Cuba, Ani Mestre narra que vio en un restaurante para extranjeros en La Habana a Storani rodeado de militares.

Patricio Avellaneda

Servicio militar

No se si está incluido en el DNU y no lo he visto o si Federico Sturzenegger se olvidó de incluirlo, pero no he encontrado la implementación del servicio militar obligatorio. Observando con detenimiento la sociedad actual en nuestro país y una parte numerosa de la juventud en la Argentina se hace imprescindible un servicio militar obligatorio de 24 meses para los hombres y 12 meses para las mujeres como existe en Israel. Si alguno cree que tenemos una juventud disciplinada o que no estamos en guerra que salga a la calle, que recorra el conurbano y que lea los diarios.

José Brunetta

Lámpara votiva

Desde hace un tiempo a esta parte veo que en el frente de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires no está encendida la llama de la lámpara votiva en honor del Libertador Don José de San Martín.

¿Alguien puede decirme por qué está apagada?

Pablo Mario Gambino

En la Red Facebook

Fuerte respuesta de ATE al Gobierno por descontarles a los estatales el 24 de enero

“Señores de ATE, a nosotros siempre nos descontaron y éramos de su gremio, nunca se quejaron”- Gladys Beatriz Arancibia Anzorena

“Descuente, señor Presidente, y al que no le guste, afuera. Hora de limpieza de las instituciones...”- Enrique Figueroa

“¿Y qué pretende, que le paguen para estar cortando la calle y molestar al que sí trabaja?”- Mónica Ojeda

