Carta de la semana

Moncloa, 1977; Córdoba, 2024

En su discurso del 1ª de marzo el presidente Milei invitó a los gobernadores para reunirse el día 25 de mayo en la ciudad de Córdoba para acordar un conjunto de políticas de Estado. Casi inmediatamente el futuro encuentro recibió el nombre de Pacto de Mayo y algunos lo asociaron a los Pactos de la Moncloa, que se firmaron en España en octubre de 1977 con el propósito de dar un nuevo rumbo a la economía española asolada por los efectos de la crisis del petróleo iniciada en 1973, que se traducía en inflación y desocupación crecientes, fuga de capitales, freno de la inversión privada, aumento del déficit externo y valor ficticio de la peseta. Las reuniones tuvieron lugar con la presencia de dirigentes de los partidos con representación parlamentaria y fueron presididas y coordinadas por Enrique Fuentes Quintana, hombre de sólida formación y gran prestigio, a la sazón vicepresidente económico del gobierno de Adolfo Suárez. Se firmaron un pacto político y uno económico, que fue el más relevante. Las políticas de saneamiento consistieron entre otras en el control de la cantidad de circulante, la reducción del gasto público, la fijación de un tipo de cambio realista y un crecimiento de salarios en función de la inflación prevista y no de la pasada. Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por todo el arco político. Lo hicieron conspicuos dirigentes de la oposición como Felipe González, Manuel Fraga, Enrique Tierno Galván y Santiago Carrillo. Los efectos del acuerdo fueron inmediatos en términos de superávit fiscal, equilibrio en la balanza de pagos y aumento en las reservas de divisas. Lo más importante fue la mejora del clima político que permitió llegar a la firma de la Constitución a fines de 1978. Los Pactos de la Moncloa llegaron a buen fin por la decisión de un conjunto de dirigentes políticos pertenecientes a una categoría vacante en la Argentina, la de hombres de Estado. Ojalá en Córdoba aparezcan.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

¿Hasta cuándo?

Esta semana hubo paro de docentes, el lunes. Primer día de clases para muchos niños que posiblemente no tenían idea de por qué no pudieron empezar a ir al colegio, lugar donde aprenden, hacen amigos y muchos reciben su plato de comida. El jueves, paro de colectivos. Mucha gente quedó varada, llegó tarde a su lugar de trabajo, algunos perdieron su premio, pero todos arribaron cansados a sus casas por otro día complicado. Parece que los que piensan en parar el país cada mes no les importan las personas… En definitiva, ¿por qué querrán seguir sumiendo a la gente en ese lugar indigno y dependiente?

Sería bueno que cada uno pueda expresarse y tal vez así dejen a estos personajes sin apoyo, sin gente que siga obedeciendo sin opción a decir basta.

Cristina Pano

DNI 18.456.689

Desprolijidad

Resulta preocupante que, cuando los presidentes de las cámaras de diputados y senadores incrementaron sus dietas en un 30% no hayan reparado en lo inapropiada que era esa medida. ¿No pensaron que esa cifra superaba lo que recibirán los postergados jubilados recién a fin de marzo? Inquieta mucho que no hayan sido conscientes del pésimo ejemplo que estaban dando a la sociedad. Y ahora quedaron expuestos por la revisión de ese aumento que estimo todos los legisladores ya tienen acreditados en sus cuentas desde el lunes 4 de marzo. Demasiada desprolijidad.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Desmayos

La explicación más probable al desmayo de dos estudiantes del Cardenal Copello mientras hablaba Milei es la noche anterior al “último primer día” de clases, cuando los chicos beben alcohol, fuman, bailan, cantan, consumen

energizantes, comen papas fritas de lata y permanecen despiertos hasta la hora de ingresar a los colegios. Soy madre de dos hijas que pasaron por eso y doy testimonio. Cuando llegan caminando al establecimiento son recibidos con espuma en aerosol, pitos y matracas. No es lo mismo permanecer luego dentro de las aulas charlando sobre las vacaciones, porque esa primera jornada es por completo informal, que escuchar de pie un discurso sobre déficit fiscal y recorte del gasto público. Me parece la explicación más acertada.

Vanina Rojas

DNI 22.472.184

Contradicciones

Los vaivenes o idas y vueltas del ministro Mariano Cúneo Libarona llaman la atención. La doctora María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF, recordó que el ministro dijo que hubo “una guerra judicial”, vocabulario que utilizaron y utilizan las personas que se victimizaron en los casos de corrupción y, en principio sostuvo que la actual UIF y la OA no iban a querellar o perseguir a nadie por corrupción. Luego se desdijo. También dijo que el fiscal Alberto Nisman se suicidó, cuando las pericias realizadas por la Gendarmería demostraron que era un asesinato. También que no había pruebas sólidas sobre la culpabilidad de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, donde luego fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos. Como sabemos, la Procuración General de la Nación se encuentra a cargo, interinamente del doctor Eduardo Casal, un funcionario honesto e independiente respetado no solo en el ámbito local, sino que también y por sus antecedentes fue elegido, por unanimidad, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Todo ello ameritaría ser propuesto como procurador general de la Nación. Sin embargo el ministro ha dicho recientemente que iba a proponer a “un amigo suyo”. La pregunta entonces es si se puede confiar en alguien así para ocupar un lugar tan relevante en el Poder Ejecutivo.

Carlos Bouret

DNI 4.362.379

Lista negra

Escuché al señor Rosemblat –cuyo principal activo parece ser el de ser novio de una conocida cantante– amenazar con hacer una lista de los ciudadanos que festejan el cierre de la agencia Télam, para cuando vuelva el kirchnerismo poder vengarse de ellos, ya que, según dice, es rencoroso.

Personalmente festejo no solo el cierre de Télam, sino también el de todos los organismos inútiles en los que han alojado miles de ñoquis militantes. Esta es una de las causas de la miseria imperante en la Argentina después de tantos años de gobiernos populistas.

Le ruego, señor Rosemblat, que me anote en su lista.

Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

Camino en Pilar

El señor Sánchez de la Puente insiste, en su carta del 3 del actual, en presentar la cuestión en forma personal. Dice que existe un “dueño del camino” que solo le interesa “seguir cobrando plata” . El problema es que esa “plata” corresponde cobrarla porque estaba estipulada en un contrato y es propiedad de un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Urbanizadora del Pilar es la sociedad gerente del fondo y no puede ceder livianamente derechos de propiedad. El tema debe ser tratado con seriedad. Este camino se creó en 2001 como una organización privada producto de una compraventa de tierra y una importante inversión en infraestructura. Por 21 años el camino estuvo mantenido y vigilado para beneficio de los barrios de Estancias del Pilar y Pilará, que contribuían al camino por expensas tal como dicen los estatutos. Desde fines de 2022 se empezó a cuestionar el carácter privado del camino y la sociedad administradora de Estancias del Pilar decidió unilateralmente dejar de pagar las cuotas de mantenimiento, generando un ahogo financiero que hizo insostenible continuar con su gestión privada. No fue un abandono del “dueño del camino” como se menciona. ¿Quién se beneficia con esta situación? Ciertamente no es el caso de los propietarios de Estancias del Pilar, que dejaron de tener un camino mantenido y vigilado como lo tuvieron por 21 años. También se menciona la historia de un fideicomiso que se frustró “con un novio que no llegó al altar”. La realidad es diametralmente opuesta. Fue Urbanizadora del Pilar SA –la sociedad que represento– quien ideó y confeccionó el documento del fideicomiso como una solución al problema. Cuando estaba avanzado, en forma sorpresiva y sin tener un texto acordado, lo llevaron a asambleas con cláusulas que debilitaban seriamente el carácter privado del camino y no reconocían acuerdos previos. Dieron la cuestión como un hecho consumado y después exigían que firmáramos en esas condiciones.

Urbanizadora del Pilar ha emprendido con mucha seriedad el desarrollo de Estancias del Pilar y ha cumplido con sus compromisos por más de 25 años, lo cual en este país no es poco. No nos merecemos agravios personales, ni cierres de accesos a obras, ni bloqueos en la infraestructura existente.

Por último, y en aras de retomar un clima de armonía, queremos dejar las cuestiones personales de lado. Entendemos que tenemos diferencias con relación a este conflicto. Sin embargo, no es –ni ha sido–intención de la urbanizadora herir el honor o la reputación personal de Sánchez de la Puente. Todas las manifestaciones vertidas tuvieron como destino el directorio de la administración de los barrios (AEP) como una opinión de la sociedad que presido. Además, estamos dispuestos a dialogar para buscar una solución a este problema, así que gustosamente aceptaríamos una invitación del señor Sánchez de la Puente a una reunión para tratar el tema.

Esteban Zorraquín

DNI 25.020.392

