Carta de la semana

Nada cambia

Ésta semana, una vez más, nos conmovimos ante un nuevo hecho de inseguridad. Quizás este caso tuvo mayor impacto por dónde ocurrió. Ya a nadie le sorprende un hecho de inseguridad en el conurbano (y no digo esto como algo bueno, claro está), donde todas las semanas se destruyen vidas y familias. Mariano Barbieri terminó muriendo en el piso de una heladería, tras sufrir el robo de su celular, en una zona considerada “más segura”. Vimos, y vamos a ver en los próximos días, a innumerables políticos, de todos los partidos, hablando horrorizados del caso y diciendo que con ellos esto no pasaría. Y van a hablar del caso de Mariano Barbieri por unos días. O semanas. Y listo. Nada cambia. Las leyes, aunque puedan ser mejorables, están. La aplicación de ellas no está. El que comete un delito, resulte en una muerte o no, y casi que tenga la edad que tenga (ni hablar si son menores), sabe que puede “zafar”. O por algún gris en alguna ley, o por la pericia del abogado de turno, o por la lentitud del proceso judicial, o por lo que sea. No existe el miedo a la consecuencia del acto. Por ende, bajo los efectos o no del alcohol o las drogas, en lo profundo y más íntimo, ese miedo no existe. Entonces, ¿cómo lo vamos a frenar? ¿Educación? Sí, en 50 años, a este ritmo. Mientras tanto, ¿vamos a seguir viviendo con miedo, a seguir preguntando si “llegaste bien”? Sí. Vamos a seguir mirando para todos lados en la calle, a seguir lamentando pérdidas, hijos van a crecer sin sus padres, como el bebé de Mariano Barbieri, o padres sin sus hijos. Y nada cambia. Mi pregunta es: ¿por qué? ¿Qué se necesita para que haya una decisión de quienes nos gobiernan de ajustar lo que haya que ajustar para que esas leyes se apliquen? Si una persona sabe que va a ir presa, de manera efectiva, por 5, 10 o los años que correspondan, y que no va a salir ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni el año que viene, qué duda cabe de que los hechos de inseguridad disminuirían... Si ustedes no cuidan a los ciudadanos, ¿quién lo va a hacer?

Mientras tanto, los políticos seguirán mostrándose apesadumbrados, “dando todo su apoyo a la familia”, y llenándonos de palabras vacías semana tras semana.

Martín de Gainza

DNI 29.039.123

Parques cercados

En grandes ciudades del mundo las plazas y los parques están cercados y se abren al público en horario diurno. El Central Park de Nueva York abre al público de 6 AM a 1 AM. El Hyde Park de Londres abre a las 5 AM, por nombrar dos parques muy grandes y conocidos.

¿Se ha estudiado la posibilidad de mantener zonas de los bosques de Palermo cercadas y vedadas durante la noche? ¿Podría eso mejorar la seguridad en la zona?

Patricia Dirube

DNI 4.540.116

Un caso similar, en 2019

El asesinato del joven ingeniero llenó de indignación y estupor a toda la sociedad. También me removió recuerdos de un incidente del que fui víctima hace 4 años, en un lugar cercano en Palermo. El domingo 20 de octubre de 2019, a las 12.30, casualmente el Día de la Madre (con lo cual había un movimiento inusual en las calles), paseaba en bicicleta cuando fui atacado por un sujeto traspasando un puente peatonal que cruza la avenida Sarmiento, viniendo desde la Costanera. Al caer por el empujón del atacante comencé a forcejear con él, negándome a entregar mi bicicleta, cuando inesperadamente comenzó a atacarme con un cuchillo Tramontina, impactando varias veces en mi rodilla y antebrazo izquierdos, ya que había quedado montado inestablemente en mi bicicleta. Es cierto que de haberme amenazado inicialmente con su cuchillo no me hubiera arriesgado a trenzarme en una pelea. Al entregarle la bicicleta, enderezó el manubrio y rumbeó probablemente hacia la villa 31, donde entiendo que existe un mercado “oficial” de bicicletas “usadas”. Un colega médico de Bariloche, que casualmente había concurrido a un congreso de cardiología en CABA, me vio caminando en la esquina de avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento, chorreando sangre por mi rodilla, y me auxilió y llamó a la policía, que llegó rápidamente, al igual que el SAME. Su pronta ayuda y el torniquete que realizó en mi muslo impidió que me desvaneciera pasados 10 minutos del incidente.

Me propuse llegar hasta las últimas consecuencias para tratar de ubicar al atacante y no dejar que quedara fuera de las estadísticas policiales. Realicé la denuncia en la Comisaría Comunal 14, concurrí a la dependencia policial en la calle Azopardo para intentar el reconocimiento facial del sujeto y también a una evaluación por Medicina Legal en la avenida Caseros. Como anécdota de dicha evaluación, la doctora consideró que eran “lesiones leves”, sin aparente conciencia de que la herida en la cara posteroexterna de rodilla, atravesando el hueco poplíteo, es potencialmente mortal en minutos, o puede llegar a requerir amputación, si lesiona la arteria poplítea.

Motiva todo este relato la indignación que me produce que nunca se comunicó conmigo ningún funcionario judicial, cuando la zona donde sucedió el episodio, a plena luz del día, seguramente cuenta con múltiples cámaras del GCBA, que hubieran podido ubicar al delincuente y quizás así evitar asesinatos como el del joven Barbieri.

La suerte de que el episodio en mi caso no haya tenido un desenlace mortal y el no ser una figura pública permiten que la desidia judicial continúe, sin intentar tener una actitud más agresiva contra esos hechos criminales.

Oscar Kammerath

DNI 13.305.683

Debate

Milei dice que solo debate con presidentes, pero aún no lo es. Claramente prefiere evitar un debate con Melconian, privándonos de conocer con mayor precisión dónde están las diferencias de cada plan económico. Entre pares (dos economistas) un debate sería mucho más atractivo que confrontar con Patricia Bullrich, quien ya ha designado a su candidato en Economía. ¿Esconderá cierto temor esa actitud?

Alejandro Badino

DNI 8.261.252

Futuro

Tres son las fuerzas que en octubre tienen posibilidad de acceder a la presidencia de la Nación. Son las encabezadas por Massa, Bullrich y Milei. Sobre la primera de estas fuerzas –para ser más preciso, se trata de un movimiento– no hay mucho que decir. Desgraciadamente ya lo conocemos desde hace décadas, y es una de las principales causas, por cierto no la única, que ha hecho que estemos en la situación actual, y que todos sabemos que es de mucho infortunio. Sus herramientas de siempre fueron y son la mentira, el relato, el asistencialismo demagógico, la violencia y, por supuesto, la corrupción entre varias de aquellas. Al decir de una mente brillante que los definió con una sola palabra: “incorregibles”. No veo ahora por qué vayan a cambiar esta metodología de ejercer el poder si llegasen nuevamente a la primera magistratura, al parecer es la única que conocen. Respecto de su actual candidato, también todos lo conocemos y por ello huelga cualquier comentario.

Pero la verdadera intención de esta carta apunta a las otras dos fuerzas con posibilidades ciertas de ganar. Según los mensajes publicitarios de ambos contendientes, parece ser que los gravísimos problemas que aquejan a los argentinos podrán ser remediados en un “pif paf”, dicho popular que se ajusta perfectamente a esto que digo. Ya hemos visto en el pasado reciente el anuncio triunfalista con respecto a ello por parte de quien gobernaba en aquel momento, y así le fue. Es por eso, y más allá de la ambición que ambos candidatos puedan tener para conquistar votos, que sería importante y necesario que desde ahora nos aclaren sin tapujos a todos los argentinos que el futuro inmediato que nos aguarda después de la contienda electoral será irremediablemente tanto o más duro que el actual. Sin ser economista, el sentido común me dice que en un primer momento de un nuevo gobierno deberemos transitar un largo trecho por el desierto antes de comenzar a ver alguna mejora en nuestras vidas. Eso siempre y cuando el ganador acierte con la fórmula que elija para ser aplicada. La inquietud que aquí señalo es absolutamente necesaria para que después no haya equívocos con el impaciente electorado. Impaciencia, señores candidatos, ampliamente justificada, que deberán tener en cuenta para que no les sea imposible tomar las complejas y seguramente impopulares medidas de gobierno que ustedes saben que deberán arbitrar para lograr ese cambio profundo que pregonan infatigablemente en sus campañas, y que para la gran mayoría es necesario.

Llegar a la presidencia es el primer objetivo, sin dudas, pero no olviden que luego el triunfador tendrá cuatro años de gobierno por delante, y allí es donde realmente se juegan la suerte y el futuro de todos los argentinos, los de ahora y los de las próximas generaciones.

Horacio Parma

hparma@parmapena.com.ar

Adopción

He leído con emoción las cartas publicadas por la nacion en las que niños y niñas piden una familia que los adopte. Destaco el valor de esta iniciativa, que apela a los mejores valores de una Argentina solidaria. Ojalá la burocracia judicial y administrativa no se interponga entre esos niños y las familias que se abran a la posibilidad de adoptarlos.

Luis Agote

DNI 5.098.441

