Narcos y su contracara

Nuestros días están marcados por el flagelo de la droga, en el mundo entero. Todas las miras están puestas en los traficantes, armados hasta los dientes y potenciados por la tecnología, pero llamativamente excluyen a los consumidores. Cabe preguntarse cuáles son las razones que impiden, ley mediante, una dura y necesaria penalidad a quienes, con su “compra”, o caída en el vicio o enfermedad, según se la pueda calificar, aseguran el sustento financiero. Perogrullo se ufanaría de lo que sugiere el sentido común: tratar estas compras como un delito, con severas condenas. Reduciendo las compras o consumo se salvarían miles de vidas y le daría más fuerza a la libertad en la vida social, gobierne quien gobierne.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.0088

Llamado a las FF.AA.

El gobierno nacional convocará a las Fuerzas Armadas para actuar como logística de apoyo a las fuerzas de seguridad en el combate contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario. No deberíamos olvidarnos que muchos integrantes de las FF.AA., fuerzas de seguridad, civiles y sacerdotes aún permanecen detenidos, muchos de ellos con más de cuatro años de prisión preventiva y en condiciones deplorables, no solo por haber combatido a un terrorismo más violento y mejor pertrechado que los narcos, sino también por haber prestado su logística de apoyo.

¿Terminarán estos efectivos en las mismas condiciones que sus predecesores de la época de los 70?

Juan Bautista Garona

ganix,garona1952@gmail.com

Costo impositivo

Respecto de la medida de abrir importaciones y bajar impuestos de estas para determinados productos, aquellos que votamos por un gobierno liberal esperamos que en simultáneo bajen el costo impositivo de los sectores que se están abriendo. A esta altura de la decadencia argentina asumo que el Presidente tiene claro que el problema no son los mentados “grupos concentrados”, sino la falta de apertura acompañada de baja de impuestos, por lo que la medida tomada parcialmente lo único que hará es “sacar de la cancha” a los jugadores locales.

Juan María Steverlynck

DNI 16.557.292

GPS y zonas riesgosas

Leo en el Suplemento Movilidad de LN una nota sobre el uso del GPS (Google Maps y Waze) recomendando elegir el camino que nos sea más conocido. Resulta que, para no estigmatizar, los programas ya no indican las zonas peligrosas. Una demostración más de la ideología que pretendieron imponer los kirchneristas desprotegiendo a la gente. Una cosa más que debe ser corregida de inmediato.

Juan Chapar

DNI 4.537.604

Sueldos

Tiene razón el senador Pichetto al considerar que no se debe degradar el sistema público con bajos salarios para sus integrantes. Propone realizar “un debate en serio, sin hipocresías ni mentiras” sobre los sueldos de los cargos públicos. Adscribo totalmente a ese criterio, y agrego: ordenar jerárquicamente las estructuras de la Nación, y retribuir sus tareas en relación con la función que cumplen para el sostenimiento, desarrollo y seguridad de la sociedad, es tarea del gobernante que no puede quedar librada a una política partidaria o de lucha gremial exclusivamente. Es inconcebible que un legislador y un general, este último con más de 35 años de servicio, con título de grado y posgrado, ganen menos que una directora de línea de 23 años sin experiencia y sin título universitario, como la directora del Renaper, Geraldine Calvella, que cobra, como sueldo inicial, $2.700.000.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Tormenta en la ciudad

Ayer, ante el intenso temporal de lluvia y viento, se notaron las graves falencias en la limpieza de la ciudad por parte de las autoridades porteñas. Anegamientos por doquier, baldosas flojas mal colocadas y sin control de obra, basura derramada cerca de los contenedores que deben contenerla y la falta de mantenimiento de las rejillas donde desemboca el agua caída hicieron más peligrosa aún la circulación por la ciudad.

De ahí que el logo que indica que la transformación no para es todo lo contrario, está parada hace años.

Roberto Julio Saumell

DNI 7.593.884

Grandeza

“La grandeza de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados, a los más débiles, y no hay nadie más débil que el niño por nacer” (Santa Madre Teresa de Calcuta).

La Argentina volverá a ser grande el día que deje de existir la ley de aborto, pena de muerte del niño por nacer.

Bettina Ugarte

DNI 21.832.816

Escaleras mecánicas

El jueves 7 del actual fui testigo, alrededor de las 14.30, de una situación que me resultó indignante en la estación Carlos Pellegrini de la línea B de subte. Un hombre joven, a quien le falta parte de una pierna, trasladándose con muletas, parado delante de la escalera fija con expresión de terror en la cara. Le ofrecí ayuda, y si bien estaba acompañado, era muy poco lo que yo podía hacer. Al día siguiente consulté con personal de Emova si en algún momento del día una de las escaleras (son dos) se redirecciona, ya que ambas están en sentido ascendente desde el andén.

Me informaron, muy amablemente, que puntualmente en esa estación, si se redirecciona, el mecanismo que la hace funcionar se rompe. Estamos hablando del nodo del Obelisco, donde convergen las líneas B, C y D, con lo cual la circulación de pasajeros es muy intensa. La cartelería en la vía pública se enorgullece de ser Buenos Aires una ciudad de brazos abiertos, pero no es inclusiva. Tengamos en cuenta a quienes tienen limitaciones para movilizarse: sillas de ruedas, muletas, bastones. Se hicieron y se están haciendo muchas mejoras, pero demos prioridades. No todas las estaciones de la línea B, en la que viajo diariamente, cuentan con ascensor, y las escaleras mecánicas no siempre funcionan. Seamos empáticos con quienes tienen alguna dificultad para movilizarse.

Mabel Pardo

DNI 12.446.243

En la Red Facebook

Rosario. Berni dijo que las FF.AA. no tienen ni idea de lo que tienen que hacer

“Si él tiene tanta idea de lo que hay que hacer... ¿por qué no lo hizo en su momento?”- Beatriz Méndez

“Se aprende. Como todo en la vida” - Sandra Mónica Rojas Encinas

“A no bajar los brazos”- Pablo Cantero

