Cartas de lectores: Navidad en paz, por el bien de todos, profesor

Carta de la semana

Navidad en paz

No hay festejo posible de la Navidad sin paz, porque sólo en el ámbito de la paz es posible el nacimiento del amor. En la Argentina de estos días la política oficial ha destruido la paz de la República con una decisión que contraría el derecho y la ley suprema de nuestra República, que es la Constitución Nacional. Como hombres de fe, hacemos votos para que el niño Dios, artífice de la Navidad, nos ayude a encontrar una paz recíproca entre todos los argentinos sobre la base de un amor genuino y del respeto a la ley, a la República y a la democracia.

¡Feliz Navidad !

Bernardo M.Clément

Por el bien de todos

Desobedecer una sentencia es un acto impropio del sistema que los argentinos abrazamos. Generará muy serios problemas a la sociedad toda y consecuencias terribles. Le pregunto al señor Presidente: ¿quién invertirá en nuestro país si observa que las sentencias no se cumplen? ¿Quién traerá un dólar si ve que no hay seguridad jurídica? Le ruego, Presidente, acate lo dispuesto por la Corte Suprema, por el bien de las instituciones y sobre todo por los ciudadanos de a pie que padeceremos las consecuencias.

Matías G. Sánchez Sorondo

Profesor

El Gobierno decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema que le restituye los fondos a la ciudad. El Presidente, profesor de la Facultad de Derecho, ¿qué les enseñará a sus alumnos? ¿que los fallos no son para cumplirse? ¡Dios mío!

María Silvia Marzinelli

Perú, un espejo

Ante el disparate del intento de autogolpe por decreto del presidente Castillo en Perú, en momentos en que el Congreso estaba disponiendo su separación del cargo por hechos de corrupción, él mismo decide la disolución del Parlamento. Asimismo, dispone la intervención de la totalidad del Poder Judicial, reservándose por nueve meses la suma del poder antes de convocar a un Congreso Constituyente. Nuestro gobierno mantuvo un sospechoso silencio, que finalmente se plasmó en una resolución de la Cancillería solicitando la reposición del expresidente separado del cargo. Esta actitud desnudó la realidad de unas declaraciones efectuadas días antes por nuestro presidente, abogado, que juró observar la Constitución nacional, en las que sostenía que había recibido múltiples pedidos de dirigentes del Frente de Todos para que tomara medidas dentro del Poder Judicial. Asimismo, señaló puntualmente la descalificación de sectores del fuero federal y órdenes a los fiscales que intervienen en causas de conocimiento público, indicando a su vez la necesidad de que haya una mayoría amplia adicta al Poder Ejecutivo para condicionar los cambios que el oficialismo quiere impulsar en el Poder Legislativo. Para ellos es posible disfrazar la teoría de la cuadratura del círculo en la vida institucional. En la gravedad del drama que vivimos los argentinos, que nadie se autoengañe. Esta es la realidad de lo que quieren imponer. El apoyo al presidente Castillo deja al descubierto sus verdaderas intenciones.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR -CABA)

Gasto inútil

Si el Presidente se resiste a cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces cerremos ya todos los juzgados y todas las facultades de Derecho del país, porque solo significan un gasto inútil.

Roque Sanguinetti

Un hombre de derecho

“Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar la Constitución” dijo el presidente Alberto Fernández el miércoles pasado, al ser consultado por la posibilidad de indultar a Milagro Sala. Alegó que al ser una sentencia dictada por tribunales provinciales estaba ajeno a esa eventualidad, aunque la apoyaba, pero respetaba la ley. Al día siguiente rechazó un fallo de la Corte Suprema por la coparticipación.

¿En qué quedamos, señor Presidente? Era un hombre de derecho… ¿ y ahora?

Guillermo Beccari

Respuestas por favor

Por un derecho constitucional, yo, un ciudadano de a pie, exijo una respuesta de los responsables a mi siguiente petición: ¿cómo puede ser que un potencial asesino de la vicepresidenta, siendo probadamente diestro, empuñe la pistola Bersa con la mano izquierda como se ve en la foto y todos los videos disponibles? Segundo, alguien preparado para un atentado, ¿como no puede tener una bala en la recámara antes de gatillar dos veces cerca de la cabeza de la vicepresidenta? ¿Cómo una persona a la que gatillaron dos veces cerca de su cabeza puede pasar los siguientes seis minutos dándole la mano a la gente, salvo que le hayan advertido que era todo una farsa y que se quedara tranquila? Tercero: no había ningún custodia protegiendo a la presidenta.

Mi impresión: fue una burda farsa. Exijo una explicación o corrección por parte de las autoridades.

Juan Parodi

Ni Dios ni mesías

Así como Maradona no es Dios o Messi “el mesías”, sí podemos afirmar que el esfuerzo, nunca bajar los brazos, reponerse ante la adversidad, hacer oídos sordos al tsunami de críticas (fundamentalmente de la mayoría del periodismo deportivo) hicieron que este equipo, mancomunadamente, se fijara un objetivo y fuera hacia él en un bloque compacto. La foto final con Messi, su mujer e hijos sentados en el medio de la cancha luego del deber cumplido grafica de la mejor manera que hay otra forma, otro modo y una idea distinta de celebrar sin caer en el agravio y la denostación del adversario caído. ¿Podrá ser este el principio de un cambio cultural en nuestra sociedad? Imposible saberlo, porque siempre habrá rémoras del pasado y actitudes tan poco felices y fuera de lugar como las del festejo del arquero luego de recibir su premio. Messi, el que hoy algunos consideran el mejor de todos los tiempos, es el mismo al que se criticaba por creer que no cantaba el himno, el que debía quedarse en Barcelona porque ahí se lo veía contento y la selección no le importaba. El actual técnico es el mismo que la mayor parte de la prensa especializada consideraba que no tenía ni para empezar pues nunca había dirigido ni en la D, y a esta crítica se sumaban exjugadores campeones del mundo. Todo es desmedido, somos campeones en mezclar todo, “la biblia y el calefón”; un país en bancarrota decreta un feriado nacional “para recibir a los muchachos” en una semana en que ya había otro día de asueto. Ojalá esta no sea otra oportunidad perdida, que nos sirva para reflexionar y darnos cuenta de que este equipo jamás respondió a los agravios con más agravios.

Esto es un éxito deportivo, no cambiará nuestra economía, nuestros chicos no cometerán menos errores ortográficos, en los hospitales seguirán faltando insumos y los que nos gobiernan (unos y otros) seguirán creyendo que estamos mejor que antes porque hoy somos campeones mundiales y se convencerán de que la gente cree lo mismo porque a ellos les conviene que así sea.

Ojalá el ejemplo de superación de este equipo sirva como punto de partida de otro modo, de otra forma y, fundamentalmente, de una valorización distinta del esfuerzo, el trabajo y la pasión.

Osvaldo Mórtola

Robos en Montevideo

Por segunda vez, y con distinto modus operandi, me asaltaron en la rambla de Montevideo. El viernes 16 de diciembre, llegué a las 19.30 con el buque Francisco. Me tajearon una cubierta trasera del automóvil y llegué en llanta hasta la rambla de Montevideo y Miraflores. El ladrón nos siguió hasta nuestro destino, en la zona de Carrasco. No le importó nada. Revisó todo lo que había dentro del auto con una velocidad increíble y huyó en moto ante la mirada atónita de todos los que estábamos ahí. Hicimos la denuncia correspondiente y nos dijeron que lamentablemente es así. El robo anterior había sido en junio de 2017. En aquella oportunidad fue un ladrillazo contra el vidrio del acompañante, a la altura de Punta Carretas. Nada cambió. Según medios locales se ha vuelto más frecuente en distintos puntos de la ciudad, con turistas especialmente mayores que salen en auto del puerto. Alertemos a los que viajen y tratemos de salir en caravana para ayudarnos unos a otros.

Ana Di Leo

Deberes

El martes pasado por la mañana caminaba por avenida del Libertador a la altura de Coronel Díaz. Al lado mío, un agente de policía. Ambos vimos como un adolescente en bicicleta cruzaba la avenida en diagonal, a contramano, obligando a varios conductores a clavar los frenos para no atropellarlo. Se detuvo en la esquina con una sonrisa canchera. Le pregunté al policía si no le iba a decir nada. Me contestó: “¿por qué? No soy su papá”-”No, ¡es la policía!”, exclamé. Entonces el agente se acercó al chico y le señaló su error. El chico se rio y el policía se encogió de hombros y siguió su camino.

El adolescente no tenía idea de sus deberes en la vía pública, pero lo que es más triste, el policía tampoco.

María Teresa Reynal

