Niña asesinada

Una niña de 11 años que iba al colegio fue asaltada, brutalmente golpeada, y terminó muriendo a raíz de un paro cardíaco. El gobierno que asuma en diciembre deberá actuar, en estos casos, con sumo rigor. Y nuestra Justicia evitar, en casos como este, cualquier tipo de morigeración de la pena que corresponda, y no hacer lugar a ningún tipo de medida contracautelar. Habrá que modificar el umbral de la punibilidad, y llevarlo a 14 años, al menos. Deben acabarse la clemencia y la benevolencia en estos delitos en cuyo accionar se producen como resultado muertes o lesiones graves que resulten invalidantes de por vida. Y que las penas que correspondan a la comisión de estos ilícitos criminales sean de cumplimiento inexorable.

Fiscales

El domingo próximo volvemos a votar y es de esperar que cientos y miles de personas se ofrezcan para fiscalizar el escrutinio. En las elecciones anteriores vimos muchos ancianos y mujeres realizando ese noble acto; es de esperar que los jóvenes, que son quienes heredarán este país maravilloso, también participen mayoritariamente. Son dos días cada cuatro años, bien vale el esfuerzo. Del éxito en la transparencia del comicio radica la importancia de participar para evitar todo tipo de irregularidades que podrían ocurrir por la falta de fiscales. Es muy importante, después no nos quejemos.

Amenazas

La vicepresidenta acusó a Mauricio Macri de amenazar funcionarios, como si fuera un hecho novedoso: “Te tengo una sorpresa”, afirma a los usuarios de Twitter. Si lo sabrá ella que por cadena nacional amenazó a una inmobiliaria con mandarle la AFIP. O a los propios funcionarios de su gobierno, recordándoles que además de a Dios le tuvieran un poco de miedo a ella. O al sistema republicano mismo, con su “vamos por todo” y “hay que salir a apretar jueces”. Creo que nadie ha sido tan explícito. Lo que nunca se ha visto es que una vicepresidenta condenada por la Justicia no haya tenido al menos la ética de solicitar licencia en su cargo. Pero viniendo de la vicepresidenta ya nada nos sorprende.

Votar ideas, no personas

Las elecciones encontrarán al país sumido en un combo de crisis económica, cultural e institucional nunca antes visto. Esto no es resultado de una sola gestión de cuatro años, sino la sumatoria de varios gobiernos que siguieron una misma línea de corte populista. Tales ideas fueron no solamente ejecutadas por distintos poderes ejecutivos, sino también avaladas por diversas conformaciones del Congreso. Congreso que, entre kirchnerismo, peronismo y Cambiemos, superan hace tiempo el 71% de la representación en diputados y en el Senado. Ahora cambiaron su discurso. ¿Por convicción? No creo, sino para acomodarse a lo que plantea Milei. ¿Podrá un eventual gobierno de Milei llevar adelante todos los cambios estructurales? No lo sé. ¿Es la persona ideal? ¿Hay persona ideal? Tampoco. Lo que sí sé y está claro es que las ideas que vienen respaldando dos de las tres fuerzas con posibilidades presidenciales este año ¡no funcionan!

Este domingo votaré ideas y convicciones, no personas.

Discurso inapropiado II

El señor Esteban Luciano Louge ensaya una encendida crítica a mi carta a los lectores publicada el día 4 de agosto. El señor Louge interpreta que esas líneas fueron escritas de manera aviesa, esto es “con ansiedad, con afán desmesurado”. Por si fuera necesario aclaro que mis líneas solamente fueron el resultado de la frustración de haber escuchado una alocución que interpreté como fuera de la realidad. Explica además que mi opinión carece de fundamento, y que es una crítica al señor Pino. Reitero que, en mi opinión, el discurso mencionado resultó inapropiado. Los fundamentos que dice el señor Louge no haber encontrado se encuentran, justamente, en las palabras vertidas en ese discurso. A modo de ejemplo, el señor Pino se pregunta “cuándo será el día en el que el gobierno que asuma no se cruce de brazos quejándose de la herencia recibida”. Al día de hoy existe una gran crítica hacia el presidente Macri porque justamente no se quejó de la herencia recibida y al ser interpelado al respecto siempre dijo que su intención era mirar para adelante. Otro ejemplo que el discurso soslaya es cuando insinúa que ningún gobierno hizo nada por el campo. Sin embargo, el gobierno de Cambiemos eliminó las retenciones al trigo, maíz y girasol. Redujo además las de la soja. Todo ello provocó un incremento tremendo en las áreas sembradas. Ahora bien, parece que ello no pudo ser distinguido en el discurso.

Otro hecho que me parece relevante es que aquel gobierno designó al presidente inmediato anterior de la Sociedad Rural Argentina como ministro de Agricultura. Lo cual, interpreto, fue una clara señal de apoyo al sector (salvo que la gestión del señor Etchevehere le haya resultado al señor Pino un desastre). En esa exposición se puso en la misma bolsa a todos, recurso utilizado reiteradamente por el peronismo/kirchnerismo a modo de demostrar que todos son lo mismo. Todos corruptos como ellos, todos ineficientes, y así tranquilizar sus conciencias. Y no es así. No son ni somos, todos lo mismo.

La Argentina sin Roca

Felicito a la nacion por el editorial “La Argentina sin Roca”. Me permito sugerirles lo impriman en forma de folleto para ser distribuido en colegios secundarios. De esa forma sería leído por los adolescentes, y que sea también incorporado a las redes. Asimismo, sería muy positivo reivindicar, en la misma forma, a tantos héroes civiles y militares, visionarios que amaron nuestro país y tanto contribuyeron a forjarlo, como lo fueron Alberdi, Belgrano, Güemes, Urquiza, Sarmiento, Avellaneda y tantos otros. Las generaciones actuales conocen muy poco nuestra historia, solo están invadidas por la penosa actualidad, que los impulsa al éxodo. Reconstruir el país implica también promover que las nuevas generaciones lo amen y se sientan orgullosos de su historia.

