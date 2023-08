escuchar

Después de los resultados del domingo, llegó el momento –para los que pretendemos una administración distinta para nuestro país– de que la dirigencia política deje de lado los agravios, los discursos grandilocuentes, y de unirse, reunir ideas e informar al pueblo con la verdad. Hay que entender que vienen momentos muy difíciles. Todo está destrozado y los milagros no existen.

Suerte para los que van a tener la ímproba tarea de volver a poner a la Argentina en el lugar donde nunca debió dejar de estar.

Higinio Santiago Rosón

DNI 4.733.754

El triunfo del individuo

Hay una lectura muy simple respecto de los resultados de estas elecciones. No hace falta pensar en candidatos, partidos o coaliciones. No hay ecuaciones electorales difíciles para resolver. Este domingo fue el sector privado el que se coronó ganador, la honorable fuerza del individuo en busca de un camino propio sobre la base del mérito y el esfuerzo. Veamos: los dos candidatos de mayor aparato estatal y fondos para apalancar sus campañas han hecho una pésima elección.

Escuchemos al viento, las elecciones individuales sumadas son una fuerza social más poderosa que cualquier aparato estatal. Siempre lo fueron y siempre lo serán. Solo tenemos que incentivar a cada individuo a estudiar, trabajar e invertir y este país honrará la promesa aún incumplida de lo que nunca llegó a ser.

Gastón Zorraquin

gaston.zorraquin@gmail.com

Los mercados

No termino de entender la lógica de los mercados. En las PASO fue claramente derrotado un candidato que es ministro de una economía de 120% de inflación anual, con todos los parámetros claramente regresivos. Y el mercado reacciona con pánico, desprendiéndose de los activos, refugiándose en el dólar, como si el derrotado fuera un genio. Deberíamos festejar apostando al futuro y enterrar definitivamente la Argentina del atraso, la politiquería y el contubernio de los factores de poder.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

De aquí a octubre

Nada explica el resultado de las PASO del domingo pasado sino el hartazgo de una ciudadanía cansada de fracasar con los políticos que eligió, elecciones que solo hicieron que aquellos crecieran en número y los convirtieron a ellos en sujetos prebendarios. Porque todas las figuras que Milei eligió intentando armar un nuevo espacio en la política habían tenido muy magros resultados en las elecciones precedentes (ocurridas hace “nada”). Y porque además no todas las propuestas de Milei coincidían con las de la inmensa mayoría de la ciudadanía (libre portación de armas, libre venta de niños –que dijo que se podía debatir– o la venta de órganos). Más bien en lo único en que coincidíamos todos es en la necesidad de eliminar a la “casta política”. De aquí a octubre Milei deberá terminar de armar eso que no logró en las elecciones provinciales, mostrarnos cuáles son sus propuestas en todos los terrenos y quiénes sus elegidos para llevarlas a cabo. Por ahora solo intuimos que largará en un hipotético segundo lugar (2 puntos detrás de Bullrich), porque los 4 puntos de Schiaretti muy probablemente vayan hacia JxC).

Octubre nos dirá si Milei llegó para quedarse o se convertirá solo en nuevo sustantivo, sinónimo de hartazgo.

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

Entrelíneas

Entre la lectura de líneas y entrelíneas, entre la superficie y lo que subyace hay un claro mensaje del pueblo argentino en estas PASO. Estamos hartos de la corrupción y de la manipulación de la pobreza .

Fernando M. Guevara Lynch

DNI 17.031.728

Sistema anacrónico

Me tocó fiscalizar desde el mediodía en una escuela en Pacheco, provincia de Buenos Aires, y no se puede creer el sistema de votación con tantas listas interminables que dificultan el conteo de los votos. Esto se sumó a la espera de una hora para llegar a la urna y el derroche de cantidad de boletas de inmenso costo al finalizar el escrutinio. Aclaro que muy temprano fui a votar a CABA y todo fue rapidísimo. En el auge de la inteligencia artificial, es tiempo de mejorar este sistema anacrónico.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Casta

A partir del domingo pasado Milei también es parte de la casta.

Eduardo Vila Echagüe

DNI 4.425.159

Custodia policial

El domingo pasado, para que el cantante L-Gante –detenido por un grave delito– pudiera votar, se le asignó un grupo de policías por seguridad. Pero las escuelas públicas que se ubican en zonas vulnerables no cuentan con efectivos para que cuiden a los chicos que van a estudiar, para que no sufran robos diariamente.

Adriana De La Canal

adrianadelacanal@yahoo.com.ar

Lugares de votación

Vivo en Banfield, a media cuadra de la estación de tren. Toda mi vida (87 años) voté a tres o cuatro cuadras de mi casa. El domingo me encontré con la sorpresa de que me habían cambiado el lugar habitual de votación y me mandaron muy lejos, a 60 cuadras de donde vivo, a un lugar que yo no conozco y que se llama Villa Centenario, cerca de Villa Fiorito. Me dijeron que a mucha gente le pasó lo mismo, siempre a sitios muy alejados. ¿Es incapacidad de los técnicos que definen el lugar de votación o una política premeditada para tratar de que vote la menor cantidad de gente posible y hacer la votación virtualmente opcional y no obligatoria?

Rudyard Magaldi

DNI 4.848.040

Injustificable

El Papa condenó el “injustificable” asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio (título del domingo 13, página 4). ¿Es que hay asesinatos “justificables”, Santo Padre? En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Aníbal Fernández, tras el batacazo de Milei: “Si lo que dijeron lo van a hacer, van a tener muertos”

“El pueblo decide con el voto, no ellos”- Marcela Ramírez

“¡Alguien que le explique cómo funciona la democracia!”- Marta Troncoso

“La casta tiene miedo”- Sofí Silva

“Más que nunca hay que estar fuertes, porque el kirchnerismo no va a dejar el poder fácilmente”- Lorena Cefarelli

“Basta de regalar cosas. Deben entender que todo se consigue trabajando”- Enrique Morales

