Cartas de lectores: No puede haber dudas, es justicia o corrupción, resabios de casta

Carta de la semana

No puede haber dudas

El gobierno nacional envió los pliegos de dos candidatos para cubrir vacantes al máximo tribunal de Justicia. El primero, del juez federal Ariel Lijo, para reemplazar a la doctora Elena Highton de Nolasco; y el segundo, del académico Manuel García-Mansilla, en reemplazo del doctor Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará a fines de diciembre de 2024. Además, comunicó públicamente que serían “los dos o ninguno”. Esta no puede ser la exigencia de un gobierno que quiere cambiar de raíz las malas prácticas que nos llevaron a la actual situación de decadencia institucional. Hoy, los pliegos están en el Poder Legislativo para el tratamiento de sus acuerdos, y el Senado no tiene que atarse a esa exigencia de ambos o ninguno. Los legisladores que han tenido oportunidad de analizar los antecedentes de los postulantes y participar de las audiencias públicas no pueden tener dudas sobre la elección del más idóneo para cubrir uno de esos cargos, más allá de sus opiniones personales. Lijo dedicó su audiencia a tratar de justificar las imputaciones por irregularidades en la investigación de causas penales a su cargo, debió apelar a vanas excusas por la demora en investigaciones sensibles, a tratar de justificar su enriquecimiento económico y a su falta de antecedentes académicos. Por el contrario, García-Mansilla demostró tener un currículum con antecedentes nacionales y extranjeros muy sólidos para el cargo de juez de la Corte, respondiendo a las preguntas que se le hicieron en forma convincente con citas de fallos y legislación.

Si queremos recuperar la confianza en la Justicia, el Poder Ejecutivo se equivocó al proponer al juez Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema. Quienes integran dicho tribunal deben ser referentes honorables en cuanto a su conducta y actuación, tener antecedentes académicos superiores al promedio de los profesionales del derecho y una ética ejemplar. No es suficiente sostener, como lo hizo Lijo, que no ha sido condenado penalmente cuando existe un número importante de causas pendientes o de irregular instrucción y pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura frenados hasta que se resuelva su nombramiento. Así como el Senado ha rechazado otras iniciativas del Poder Ejecutivo, esta nominación de Lijo tampoco puede ser aceptada por los legisladores cuando su designación tendrá por lo menos 20 años de vigencia. Se debe dar el acuerdo solo a quien es idóneo para el cargo y pedirle al Ejecutivo que remita el nombre de un nuevo candidato con antecedentes académicos, condiciones éticas intachables que le den confianza al justiciable y preferentemente a una mujer para respetar la paridad de género que exige el decreto ley que regula la materia

Raúl Aguirre Saravia

DNI 12.548.198

Es justicia o corrupción

Los argentinos votamos por un cambio. Un cambio no solo económico, sino también moral. Dijimos: no a la corrupción y no a la impunidad. Necesitamos tener jueces probos, independientes, honestos, íntegros, capaces, valientes e idóneos. Confiamos y apoyamos los cambios que el Presidente promovió en materia económica, aun sabiendo que vendrían tiempos muy duros para todos los ciudadanos. Ahora es su turno de confiar en nosotros. Sabemos que Lijo no es idóneo para integrar la Corte Suprema. Por eso alzamos la voz para decir: ¡Lijo no! Con Lijo no habrá justicia. Y sin justicia no habrá un cambio real. Porque es justicia o corrupción.

Mercedes Mezzadri, María Eugenia Talerico, Gloria Vergara del Carril, Consuelo Summers, Techi Cavotti

y siguen más de 550 firmas

Resabios de casta

Observando con preocupación el desarrollo de los vendavales autoinfligidos que golpean al partido gobernante, sumado al discurso oscilante de algunos de sus representantes, me atrevería a afirmar que hay un resabio de casta populista que aumenta día a día al igual que sus fervorosos simpatizantes. ¿Será la falta de experiencia política del outsider leonino o el pacto con lobos, que siempre están dispuestos al zarpazo; hambrientos de poder, dinero y prebendas?

Dios guarde a nuestra patria por el bien de los argentinos de tanta casta verdadera y fraguada. Casta al fin...

Antonio R. Lagioia

tonylagioia@gmail.com

Examen

Invito a los diputados y senadores a que, luego de sus acaloradas reuniones en las respectivas comisiones o en el recinto, o donde fuere, cuando lleguen a sus hogares, ya más tranquilos, ingresen a cualquier portal de noticias y vean los videos de sus actitudes horas atrás. Si sienten algo de vergüenza bienvenido sea, significaría que están a tiempo de cambiar los modos de comunicación entre ustedes para una Argentina mejor. Si no sienten vergüenza o, peor, se sienten orgullosos de cómo actuaron, sepan que no es lo que este bendito país espera de ustedes.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Terroristas

Un italiano fue apresado y deportado en nuestro país por hechos terroristas de hace más de 40 años. En la Argentina están todos libres. Votamos por otro final en noviembre y ganamos. ¿Lo veremos?

José D’Angelo

DNI 12.258.460

Consideración

Siempre somos los jubilados los que desequilibramos la economía del país. Aunque en realidad, la mayor parte de la clase pasiva somos los que hemos aportado la fuerza trabajadora que hizo que este país siga en pie pese a las crisis y los malos manejos socioeconómicos. Alguna consideración deberían tener hacia nosotros, y reconocer que no se puede seguir castigando siempre al mismo grupo.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Veto

El presidente de la Nación vetó la ley de mejora para los jubilados tal como advirtió que haría. Se reunió con los partidos afines a su gobierno y explicó los motivos de este veto. ¿No sería justo que también nos explique esto a nosotros, los jubilados, y nos brinde una mínima luz de esperanza para el futuro que se nos viene? Creo que lo merecemos. Ya son demasiados los años en que nuestros haberes vienen atrasándose.

El tiempo se acaba.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Pedofilia

La pedofilia constituye un delito que expresa máxima perversidad. Como la tortura, ejerce violencia premeditada y alevosa agravada por la inermidad de la víctima, particularmente cuando son niños pequeños. Esas desviaciones graves de la conducta sexual no merecen miradas comprensivas. Quienes depredan sexualmente a niños nunca cambian su “preferencia” sexual. Son así y así terminan su lamentable existencia, dejando detrás vidas arruinadas por un trauma imposible de elaborar o niños muertos, producto de la violencia sufrida. Las leyes que la castigan no pueden ser “piadosas”. Sea por obsoletas o por inexplicables razones, lo son. Vemos que de la posibilidad de ser perverso no escapa nadie, ni aun quienes –por sus funciones en la sociedad– deberían ser absolutamente probos. Los pedófilos deben ser apartados para siempre de la sociedad. Como sea. Quienes diseñan leyes y quienes deben hacerlas cumplir deberán asumir esta responsabilidad.

Eduardo Chandler

DNI 7.704.800

Centavos en las facturas

Me gustaría que algún experto, con autoridad académica, explique a la población los argumentos u obligación que se imponen al Estado, municipios, la Anses, prepagas, prestadores de servicios, bancos y demás organismos públicos para emitir todavía facturas y/o eventuales bonificaciones indicando centavos, cuando estos ya no existen como monedas y, en la práctica, son redondeados siempre desfavorablemente para el cliente. A mi modesto entender es hora de eliminar de los papeles la indicación de los centavos mediante un previo redondeo neutro, cosa que facilitaría la contabilidad en general y tal vez abarataría el costo electrónico por tener los números dos dígitos menos.

Espero que esta recomendación encuentre éxito y sea adoptada a la brevedad posible.

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

Cementerio de Chacarita

En el cementerio de la Chacarita el jueves pasado no funcionaba ninguno de los ascensores que llevan a los tres niveles inferiores, de gran altura entre ellos. Eso impide que las personas mayores o con dificultades físicas puedan acceder a la visita que pensaban efectuar trasladándose hasta allí. El frente del cementerio se restauró recientemente, pero ese servicio esencial de los ascensores no se mantiene como debe.

¿Estarán al tanto sus autoridades?

Juan José Gómez

DNI 4.155.811

