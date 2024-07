Cartas de lectores: Obnubilación, no más dudas, el campo

Escuchar

Obnubilación

Esto se podría titular “Cuando la ideología oscurece la inteligencia”. El gobierno de Axel Kicillof presenta en la Legislatura bonaerense un proyecto de Fomento a las Inversiones Estratégicas (FIE). Es una especie de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, un RIGI bonaerense. Cuesta entender por qué la provincia de Buenos Aires no se adhiere al RIGI, que ya es ley, en lugar de impulsar un nuevo proyecto provincial. Está en juego una inversión de US$30.000 millones por parte de YPF y Petronas para el procesamiento de gas natural licuado y cuyo objetivo es producir 25 millones de toneladas por año. YPF aclaró que la inversión se hará en aquella provincia que adhiera al RIGI. La provincia de Río Negro se adhirió inmediatamente para que esta inversión gigantesca se realice en Punta Colorada, localidad ubicada en el Golfo de San Matías.

Solo hay una explicación: Kicillof no quiere acompañar una ley impulsada por Milei, aunque esa actitud perjudique a la provincia en general y a Bahía Blanca en particular en US$30.000 millones. Aunque también puede haber otra, y es el estigma que le causa YPF a Kicillof al recordar que por su pésima gestión por la estatización de la empresa la Argentina deberá pagar US$16.000 millones al perder el juicio en los tribunales de Nueva York.

La imprudencia política se pone de manifiesto, entre otros motivos, porque la ideología obnubila la inteligencia.

Carlos Rago

DNI 5.530.975

No más dudas

Como muchos argentinos tenía mis dudas sobre la postulación del juez Lijo para la Corte Suprema. No tardé un segundo en decidir que el Gobierno debería buscar otro candidato desde que Alberto Fernández declaró su apoyo incondicional para la postulación de Lijo, argumentando que fue alumno suyo y le tiene afecto.

Fin de cualquier duda.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

El campo

Parecería que es mucho más importante saber si el Presidente y la vicepresidente asistirán juntos a la inauguración de la Sociedad Rural Argentina que resolver con prontitud los verdaderos problemas que tiene el sector. Seguimos con las mismas retenciones, los desmesurados aumentos del impuesto inmobiliario rural y de la tasa vial, y con otros graves problemas que impiden que el sector agropecuario, gran motor de la economía argentina, no pueda arrancar de una buena vez y sacar a la Argentina adelante como lo ha hecho siempre. El hombre de campo reinvierte en el país, les brinda oportunidades laborales a los que quieran y sepan trabajar, y no se mueve de aquí. Las condiciones se van a dar cuando se pueda trabajar libremente. Si las seguimos esperando, nunca saldremos de este círculo vicioso ancestral.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Chorros

El hombre de campo es tranquilo y sabe superar con esfuerzo y paciencia los cambios en el escenario donde actúa. Muchas veces el molino sacaba agua, pero el tanque nunca se llenaba, porque perdía a “chorros”. Afortunadamente se observan en muchos sectores del ámbito nacional y de la CABA que se están eliminando los chorros. No es necesario ser un gran experto en economía, para entender que iniciamos un camino correcto. Hago esta referencia aprovechando la semana del campo por la exposición en la Rural de Palermo.

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Justicia injusta

Lázaro Báez, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, ha vuelto a Santa Cruz luego de haber recibido la autorización de la Justicia. Seguirá cumpliendo la pena en su domicilio de El Calafate. ¿Qué pasa con la Justicia, injusta, al permitir a unos y no a otros poder cumplir la condena en domicilio? ¿Por qué se priva de esta posibilidad a los que combatieron a las fuerzas armadas terroristas que en los 70 asolaron el país? La venganza, el prevaricato y la complacencia con sectores ideológicos que provienen de las fuerzas derrotadas deben desterrarse si se pretende enaltecer la función del Poder Judicial.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Clamor

Algo me está sonando mal. ¿Volvemos a aquellos días de “pizza y champán”? ¿O será la triste cortina de humo que busca esconder las miserias nuestras de cada día? Parafraseando otra frase famosa, te digo, Milei: yo te sigo, pero no me defraudes. Nunca más la letra K deberá volver a corromper nuestro país como hicieron los que se fueron y dejaron a la Argentina al borde de un abismo que está a punto de tragarnos. Pensalo… ojalá me leas o escuches el clamor ascendente de los que te votamos.

Lidia Beatriz Fontela

DNI 5.086.259

Una Venezuela libre

Hace unos años, María Corina Machado, mujer valiente, decidida y con coraje, encaró públicamente a Hugo Chávez a pesar de las burlas, abucheos y ninguneos. Su mirada estaba puesta en los venezolanos. Faltan dos días para ese desafío histórico del que hablaba Corina, para que la Venezuela decente logre esa transformación profunda, donde la justicia, la solidaridad, la superación sean los motores del cambio. Los venezolanos merecen tener elecciones libres y transparentes. Necesitan del apoyo de todo el mundo democrático.

¡Por una Venezuela libre!

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Abucheos

Pregunto: ¿alguien de la Secretaría General de la Presidencia irá a la embajada de Francia a exigirle al embajador las disculpas del caso por los abucheos al himno nacional argentino en ocasión de los partidos de rugby y fútbol de los Juegos Olímpicos? ¿Habrá que darle la razón a la señora vicepresidenta? ¿Se disculpará Francia por los abucheos que seguramente recibirá el señor Presidente cuando concurra a la ceremonia de apertura?

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

En la Red Facebook

El Gobierno evalúa disolver alrededor de 60 organismos del Estado

“¡Fantástico!”- Pedro López

“Tal vez en esos organismos existan personas que son responsables y cumplen con responsabilidad sus funciones. Deberían quedarse. Los que se tendrían que ir, si es que hay, son los ñoquis, que son un gasto para el Estado”- Olga Settembrini

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION