Cartas de lectores: Operativos inútiles, ganaríamos todos, el costo de los billetes

Operativos inútiles

Siguiendo precisas instrucciones del ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, realizó un megaoperativo en 336 sucursales de una cadena de supermercados, para controlar el cumplimiento del programa Precios Justos. Se utilizaron 370 inspectores de Comercio, acompañados por agentes provinciales y municipales. Lo que hace pensar razonablemente en que se emplearon unas 500 personas para efectuar la tarea. En el equipo económico están convencidos de que los controles de precios funcionan. Sobre la base de esa premisa sería conveniente que aplicaran el mismo esfuerzo en controlar los precios en las verdulerías y fruterías barriales; como así también en las ferreterías. En Balvanera, comuna en la que resido, en promedio existe un local de venta de frutas y verduras por cuadra; y los precios difieren notablemente de uno a otro. La actividad de las ferreterías fue declarada “esencial” durante la cuarentena, lo cual marca la importancia de esa actividad. Estoy rodeado por tres establecimientos ferreteros. Los precios presentan, en muchas ocasiones, diferencias del 100%. Nadie duda de la necesidad de consumir frutas y verduras, como así también de recurrir al servicio de una ferretería.

Sergio Massa y Matías Tombolini, deberían ocuparse de las fruterías, verdulerías y ferreterías.

Sabemos que fracasarán, pero a ambos les gusta autoengañarse.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Ganaríamos todos

Critican a la ciudad de Buenos Aires por su opulencia. ¿ Por qué no hacen un país opulento? Ganaríamos todos.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

El costo de los billetes

Nuestro billete de mayor denominación hace tiempo que no alcanza ni para comprar un kilo de asado. En enero de 2017, cuando se emitió el billete de $1000, su valor era equivalente a US$58 y ahora es de solo US$3. El kirchnerismo mantiene su absurda política de no querer imprimir billetes de 5000 y 10.000, no le importa ver las penosas colas en los cajeros automáticos, ni los costos de transporte de toneladas de papel pintado, ni la inseguridad de transitar con los bolsillos abultados por los billetes cobrados del salario mínimo. Más irracional todavía es el costo de impresión de billetes de poco valor, ya que si se emitieran billetes de 5000 y de 10.000 no solo haría la vida un poco más fácil a la gente, sino que el Estado se ahorraría más de US$100 millones por año. Las máquinas de la Casa de Moneda ya no alcanzan para imprimirlos y hay que encargarlos a Brasil y España. Si el kirchnerismo sigue manteniendo esta política, llegará un momento en que el costo de impresión de un billete de 1000 será superior a su valor de compra.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Caso Ariel Malvino

Mientras se dirime la responsabilidad de cada uno de los integrantes del grupo que asesinó a Fernando Báez Sosa, convendría recordar un hecho similar ocurrido hace 16 años. Ariel Malvino, un joven turista argentino, fue presuntamente asesinado luego de una feroz golpiza en una playa en el sur de Brasil por tres compatriotas suyos. La causa sigue abierta, dilatada supuestamente por la traducción de los documentos pertinentes. Es de esperar que el juzgado brasileño de Santa Catarina despierte de su aparente letargo y reanude a la brevedad el juicio.

Carlos A. Altgelt

DNI 4.359.798

Cazar en el zoo

Viajo mucho por el país y creo ser prudente. Pero en la venta de mi camioneta, el 20% fueron fotomultas. Ir a 80 y cobrar una multa por ir a 81 km/h, o ir a 110 y a los 20 metros observar un cartel de velocidad máxima de 60 km/h pero colocado en un trípode movible que obliga, para no cometer la falta, a pararse sobre el freno, con el consiguiente peligro de colisión, no es penalizar, es otra fuente de recaudación. Y no hay derecho a la defensa. Se cobra compulsivamente y sin notificación alguna cuando se vende la unidad. “Pague o pague”.

Juan Salaverry

DNI 7.772.783

Tarjetas

Es difícil de entender que el Banco de la Nación Argentina demore tres meses en entregar las tarjetas, argumentando tener problemas para importar los chips. Como resultado de esto, los clientes, entre los que se encuentran gran cantidad de jubilados, deben concurrir a la sucursal correspondiente, hacer cola, esperar centenares de números y retirar dinero efectivo, exponiéndose a ser agredidos por los oportunistas que están al tanto de las falencias del banco. Dado que la limitación de no tener chip no alcanza a todos los bancos, sería conveniente que se tome alguna medida para tener en consideración el riesgo y los problemas que generan en aquellas personas que trabajan y trabajaron toda su vida .

Adriana Di Paolo

DNI 6.221.705

El pantelégrafo

A propósito de la columna de Rubén Guillemí sobre las predicciones de la ciencia ficción, hay un ejemplo interesante en París en el siglo XX, obra de Julio Verne publicada póstumamente en 1992. Ahí el narrador describe un telégrafo capaz de trasmitir imágenes impresas como fotografías, dibujos o documentos manuscritos, lo que parece una notable predicción del fax. Este telégrafo existía realmente en el siglo XIX, cuando la novela fue escrita. Se lo conocía como “pantelégrafo” y había sido inventado por el italiano Giovanni Caselli. El principio de su funcionamiento era de hecho muy similar al de las máquinas de fax que conocimos un siglo más tarde. El pantelégrafo se usó durante la década de 1860 en la línea telegráfica de París-Lyon, pero fue abandonado rápidamente porque era muy poco práctico y los facsímiles obtenidos muchas veces eran ilegibles. Un ejemplar del pantelégrafo puede observarse actualmente en el Museo de Artes y Oficios de París.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Sesiones extraordinarias para debatir el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema

“¡Como si no hubiera problemas más importantes!”- Mario Eduardo Costantino

“Reúnanse para ver qué hacen con la pobreza que están dejando con un dólar a 350%. Y con los presos sueltos, para más inseguridad”- Omar Díaz

“Primero la gente”- Walter Viera Morales

