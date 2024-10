Cartas de lectores: Oportunistas, curiosidades, boleta única

Escuchar

Oportunistas

Una reivindicación genuina (aspirar a una pronta actualización de fondos para las universidades) se vio empañada por el tinte partidario que le confirieron algunos participantes de la reciente manifestación frente al Congreso. Exfuncionarios del gobierno anterior, con Sergio Massa a la cabeza, generadores del descalabro económico imperante, desfilaron prometiendo soluciones y cantando, de viva voz, “vamos a volver”. La memoria flaca y desvergonzada que exhibieron no tiene efecto sobre la mayoría de los argentinos que padecieron cuatro años de demagogia y populismo, niveles de inflación alarmantes, tarifas falsas y un “plan platita”, cercano a las últimas elecciones y destinado a comprar voluntades. Este último intento, afortunadamente, estéril.

De una crisis como la actual se sale con ajuste. Aunque duela. Sin embargo, ello no implica librar cheques en blanco y perder de vista la promesa de que, en un lapso prudencial, surgirá la tan ansiada luz al final del túnel.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Curiosidades

Por razones inexplicables me encontré en medio de la marcha “universitaria”. Me llamó la atención la cantidad de gente “añeja” que había. O había más profesores que alumnos o tardan muchos años en recibirse. Por otro lado, admiro que puedan darse el lujo de perder un día de trabajo: o no trabajan y estudian solamente o les sobra el dinero en caso de que no les paguen.

Elena Gotelli

DNI 11.044.105

Boleta única

Qué hermoso lo que sucedió el martes pasado en el Congreso, con el voto a favor del uso de la Boleta Única de Papel (BUP), un paso importantísimo para fortalecer nuestra democracia y uno de los más importantes desde 1983. La BUP le permitirá a la Argentina ahorrar millones de dólares en la impresión de boletas -que luego eran destruidas- contaminar menos el medio ambiente y hacer más confiable el sistema electoral, al disminuir el robo del dinero de nuestros impuestos, razón principal de que más del 50% de las personas en la Argentina hoy sean pobres y que llegáramos a diciembre de 2023 con un 200% de inflación anual. Un sistema electoral confiable hace más viable a un país. Todos debemos defender nuestra democracia, desde el lugar donde nos toque estar en una elección: autoridad o fiscal de mesa, fuerzas de Seguridad, empleados del correo, fiscales generales, autoridades. Al ser más confiable el sistema electoral llegarán menos al poder los que roban.

El año próximo ofrézcanse como autoridades de mesa por el partido que consideren mejor y protejan los votos, no solo los de su propio partido, sino de los todos los demás. De esa forma, nuestra democracia será más saludable y eficiente.

Eduardo Bayer

DNI 18.143.734

Gritos de una diputada

Si bien vivimos en un país casi sin límites, con una Justicia muy desvalorizada y falta de respeto generalizada, en algún momento se debería poner un freno. Lo sucedido en la Cámara de Diputados de la Nación, donde una legisladora le grita a otra “genocida” sin recibir ninguna sanción, no debería dejarse pasar como si nada. Los ejemplos deberían venir de arriba hacia abajo, la “honorable Cámara” debería sancionar ejemplarmente a la diputada Biasi, si no con la expulsión al menos con algún apercibimiento o suspensión en su banca.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

La reconstrucción

La Argentina se parece a una casa que los inquilinos anteriores la dejaron incendiada y el nuevo inquilino además de apagar el fuego tiene que hacerse cargo de toda la reconstrucción y seguir manteniendo sus gastos. El seguro no lo cubre porque el inquilino anterior solo dejó deudas y no lo pagaba. En semejante situación calamitosa los adultos mayores de la casa (léase la dirigencia política), en lugar de ayudar a la reconstrucción están encerrados en un cuarto peleándose por la PlayStation.

Esteban Lezama

DNI 14.310.314

Eduardo Jozami

El pasado 27 de septiembre falleció Eduardo Jozami, profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que lo despidió así: “Lo recordaremos como un gran hombre, un intelectual brillante y un ciudadano intachable comprometido con la promoción y la defensa de los derechos humanos”.

En cuanto a su compromiso “con la promoción y defensa de los derechos humanos” la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata aporta más datos: “Jozami militó en la izquierda de acción directa. Tuvo participación importante en los Comandos Populares de Liberación (CPL). Mantuvo un vínculo con el apoyo a la acción del Che Guevara en Bolivia. Llegó al peronismo revolucionario en Montoneros y en 1975 fue detenido durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón”. (https://perio.unlp.edu.ar/2024/09/28/eduardo-jozami-politico-de-los-seis-meses-del-estatuto-profesional-al-gestor-cultural-critico-y-militante/).

Entiendo que la pertenencia de Jozami a esos grupos no tiene mucho que ver con los derechos humanos.

Augusto José Padilla

DNI 4.319.100

Navidad venezolana

Desde el martes pasado y hasta el 15 de enero de 2025 se festeja la Navidad en la República Bolivariana de Venezuela, por disposición del presidente Nicolás Maduro. Hace pocos días se lamentó: “Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada, Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades”. Eufórico, añadió que está prohibido aburrirse del 1º de octubre al 15 de enero. Dirigentes y artistas de la “cultura popular” lo aplaudieron al mejor estilo de los aplaudidores kirchneristas.

Ante semejante desatino, solo cabe una pregunta: ¿el papa Francisco no tiene nada que decir?

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

