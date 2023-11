escuchar

Optar, no elegir

La discusión central de estos últimos días es porqué votar en el balotaje si ninguno de los candidatos nos representa cabalmente. Creo que debemos entender que estamos ante una opción, no una elección. En las primarias realmente elegimos, tanto es así que nuestra preferencia ya está cabalmente representada en el Congreso que asumirá el 10 de diciembre, sobre todo en la Cámara de Diputados, que representa al pueblo. Por lo que la opción debería hacerse razonando cuál de los dos candidatos al balotaje encarnaría un gobierno más afín a mis valores y principios, sin pretender que los abarque a todos.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Entrevista

En la entrevista que le hizo Majul, Massa utilizó muchas veces la frase “es falso”. Es casi imposible entrevistar a alguien que discute la ley de gravedad

Horacio Insaurralde

DNI 26.379.463

Pobreza

Siempre tuve admiración por los curas villeros hasta que, hace unos años, comenzaron a tener una prédica político/partidaria. El padre Pepe, referente de ese grupo de sacerdotes, pidió a los feligreses no votar por el candidato Milei ya que, según explicó, sus propuestas son inhumanas. Me gustaría preguntarle si lo está pidiendo en defensa de las millones de familias que entraron en la pobreza durante el gobierno del candidato Massa, porque cada vez vemos más personas durmiendo en la calle con sus hijos.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Rara neutralidad

Un importante político, presidente de su partido, manifestó que serían neutrales en el próximo balotaje, y que haría todo lo posible para que no gane “uno” de los candidatos. Esto y decir que apoyará al otro candidato, ¿acaso no está cantado? ¿eso es declararse neutral? Esta forma de “rara neutralidad” realmente la desconocía. Lo que no desconozco es que muchos de los políticos argentinos que pretenden representarnos de alguna manera son verdaderamente impresentables.

Florentino Molina

DNI 6.642.561

Todo pasa

Un encumbrado dirigente del fútbol lucía un anillo con la inscripción " todo pasa”. No le faltó razón. Pasaron sin esclarecer los cruentos atentados a la embajada de Israel, el de la AMIA, la voladura de la fábrica militar de Rio Tercero y el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Luego naturalizamos los dólares de La Rosadita, la ruta del dinero “K” y los bolsos de López. Ahora llegó el affaire de Insaurralde y las tarjetas de “Chocolate” y es probable que tampoco pase nada. Así nos espera el presagio de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú: “un pueblo que no tiene memoria repite las atrocidades”.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Promesa

El ministro-candidato promete que sin gana el balotaje tendremos el país que merecemos, y tiene razón.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

A las cosas

Primero fueron por las cajas, luego por los anhelos y finalmente por todo. Soy hijo de la última oleada inmigrante y ya pinto 63. Me educaron mis padres y los jesuitas. Me ayudaron a construir la última generación del anhelo: estudiá, sé libre y así progresarás. He visto y vivido mucho. Mucho más de lo que nunca jamás hubiera imaginado. Vi como casi se ha extinguido la educación, laica, pública y gratuita que nos igualaba en oportunidades. He vivido en el mundo empresario y he visto mutar al empresario honesto al que tiene que corromper para que le permitan importar. Los grandes grupos empresarios se han hecho cada vez más grandes al calor de aplaudir, sin importar quien gobernaba, y hoy o están colgados de la corrupción o son presa de su propio aplauso sin mirar a quien vitoreaban de pie. Nuestros padres vinieron en barco y nuestros hijos vuelven en avión, por la incertidumbre de una república sin proyecto nacional, políticas de estado, seguridad jurídica, salud pública de excelencia. La aspiración de pertenecer a una clase media agoniza. La patria está en peligro, y mucho más. En peligro, por no decir hecha hilachas, la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Los pilares básicos del progreso de una nación. El balotaje constituye una elección entre más latrocinio y una tenue luz de esperanza. Argentinos a las cosas, diría Ortega y Gasset. Pues bien, las “cosas” es emitir un voto comprometido y responsable; si así no lo hacemos, a llorar al cementerio.

Félix J. L. Mello

DNI14.222.324

Recuerdos

Señora candidata Villaruel, cuando el candidato Rossi la acuse de apoyar a la dictadura de Videla, recuérdele que él apoya al dictador Perón, en cuyo gobierno se inventó la picana eléctrica para torturar a todos los que no eran peronistas.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Jubilaciones

Muy gratificante que el candidato de Unión por la Patria -que irá al balotaje el 19 del actual- haga campaña como ministro de Economía y sin que se le desacomode ni un pelo, entre otros tantos beneficios sacados de la galera, siga aumentando las “jubilaciones” de quienes jamás aportaron un peso a ninguna Caja. Me alegra de corazón por esos “jubilados”. Pero pregunto: a los que aportamos desde los 18 años, entregamos todo ese dinero a las arcas del Estado, y logramos una jubilación por el mérito del trabajo, ¿van a aumentarnos proporcionalmente a lo aportado tantísimos años? ¿tendrán en cuenta el sueldo bruto de un activo con puesto o cargo similar al que nos jubilamos? ¿o seguiremos empobreciéndonos mientras vemos cómo nuestra jubilación pierde día a día, cada vez más, su poder adquisitivo?

Irene Pérez Bourbon

DNI 10.551.459

En la Red Facebook

Katopodis les pidió a los radicales que voten a Massa: “Milei es peligroso”

“Ellos tienen que aclarar bien las cosas y decir que Milei es muy peligroso pero para los políticos ...la gente no tiene que tener miedo porque hay propuestas buenas”- Julio Quiroga

“Realmente el nivel de ridiculez de este tipo es nunca visto. No veo la misma preocupación y desparpajo por solucionar los problemas del país. Sólo le importan los votos para preservar sus privilegios”- Manuel Ordiales

LA NACION