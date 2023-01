Cartas de lectores: Opulencia, algo distinto, golpe institucional

escuchar

Opulencia

Opulencia significa riqueza, abundancia. El Presidente dice que " Buenos Aires debe dejar de lado su opulencia‚ÄĚ, y en esa simple frase reside el fondo del problema: aman la pobreza, promueven la miseria.

Si Buenos Aires fuera pobre y estuviera arruinada como en otras √©pocas, ¬Ņlas dem√°s provincias estar√≠an mejor?

Saben que no, pero no pueden digerir que con los gobiernos de Pro, la ciudad esté bien. Entonces descubrieron un antiguo antagonismo entre Buenos Aires y el resto del país y salieron a fogonearlo, a dividir, a generar enemigos imaginarios, que es lo que les sale fácil. De gobernar ni hablemos.

Juego de suma cero: lo que tiene uno se lo saco a otro, de generar riqueza, también, ni hablemos.

Ricardo Ribatto Crespo

ricardoribatto@hotmail.com

Algo distinto

Gran parte de la sociedad ha terminado por adquirir como conocimiento solo lo que escucha. Luego lo repite y finalmente lo defiende. Pero pocas veces se investiga, procesa y elabora la propia conclusi√≥n. Es as√≠ como convivimos en la ‚Äúgrieta‚ÄĚ, los dichos y las acusaciones de uno u otro lado, a veces sin demasiadas pruebas. Un ‚Äútodos contra todos‚ÄĚ en el que nadie logra recapacitar, pararse en el medio para equilibrar la balanza y darle al pa√≠s lo que realmente necesita. Hace falta alguien que tarde o temprano no termine echando las culpas a otro que ya no est√°. ¬ŅHasta cu√°ndo vamos a seguir as√≠? Si queremos estar mejor, no se trata de seguir haciendo lo mismo. Porque ni siquiera vamos a estar igual, sino cada vez peor. Basta de acusar con nombres, colores e ideas. Hagan algo distinto, equilibrado y razonable.

Christian Portaluppi

DNI 34.093.835

Déjà vu

Tal como hizo el gobierno de los Fern√°ndez hace tres a√Īos, el nuevo presidente brasile√Īo inaugur√≥ su mandato con fuertes cr√≠ticas e imputaciones a su predecesor. Parecer√≠a que el ‚Äúah, pero Macri‚ÄĚ en Brasil ser√° ‚Äúah, pero Bolsonaro‚ÄĚ. Una marca registrada del autopercibido socialismo del siglo XXI.

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

Golpe institucional

El ministro de Justicia de la Naci√≥n manifest√≥ que no descartan modificar el Consejo de la Magistratura a trav√©s de un decreto de necesidad y urgencia, y que no existe obst√°culo alguno para hacerlo. Esto es una gran mentira, puesto que para reformar el Consejo de la Magistratura, la Constituci√≥n nacional establece que se debe emitir una ley con el voto de la mayor√≠a absoluta de la totalidad de los miembros de cada c√°mara. Los DNU regulados por ley 26.122 requieren para su validez simplemente que no sean rechazados por ambas c√°maras. Es decir, que el ministro de Justicia pretende reformar el Consejo de la Magistratura aun con el rechazo de una c√°mara. La Constituci√≥n es clara, se requieren los votos de la mayor√≠a absoluta de los miembros de ambas c√°maras, y no el simple ‚Äúno rechazo‚ÄĚ de estas. Una verg√ľenza y una l√°stima lo que pretenden hacer: convertir en letra muerta la Constituci√≥n. Un verdadero golpe institucional.

Diego Ernesto Cuenya

diegocuenya@hotmail.com

Logros

El kirchnerismo nos dio el DNI no binario, el gel íntimo, el derecho a viaje de egresados, el lenguaje inclusivo, el derecho al verano, la tolerancia a las tomas, los penes de madera, niveles de corrupción inimaginables, el silencio ante tiranías internacionales y la desestigmatización de la pobreza y de las calificaciones escolares. Todo esto se vende como grandes logros. Del derecho al trabajo, a la seguridad, a la división de poderes, al libre comercio, a la competencia no hablan.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Generalización

Las generalizaciones nos inducen con frecuencia al error. Llamar rugbiers a los imputados por el horrendo crimen de Fernando B√°ez Sosa constituye una afrenta a los m√°s de 100.000 jugadores de rugby que, distribuidos en 574 clubes, practican noblemente este deporte, basado como valor fundacional en el respeto al pr√≥jimo: refer√≠s, adversarios, compa√Īeros, y todo lo que lo rodea. Si hay algo que resalta n√≠tidamente del accionar de los acusados es justamente que no actuaron como rugbiers.

Daniel Falcón

DNI 8.503.056

La ruta 29

Usamos algunas veces la ruta 29, mi se√Īora y yo, para trasladarnos desde Buenos Aires a la zona de Sierra de los Padres. Se pasa por Ayacucho y Balcarce, desde donde se accede por una autov√≠a a Sierra y luego a Mar del Plata, con un paisaje serrano incomparable. Los √ļltimos 100 kil√≥metros se disfrutan. En los tramos previos hay muy poco tr√°nsito en general, pero faltan servicios, incluyendo a veces el de internet, y un pavimento de variada calidad obliga a bajar mucho la velocidad en los d√≠as de lluvia . De las que conozco, es la ruta m√°s peligrosa con lluvia intensa. Pr√°cticamente se pierde el control del veh√≠culo si se transita a m√°s de 60-70 km/h. Literalmente, por la cantidad de agua acumulada en la calzada. En la ruta 29 el fin de semana pasado fallecieron, en un choque frontal con un cami√≥n, el m√©dico cardi√≥logo Pedro Billordo (42 a√Īos); su esposa, Soledad Navarro (45), periodista, y Lupe, de 6 a√Īos. Se dirig√≠an a La Plata, donde viv√≠an. El director de una Tecnicatura que ella cursaba la defini√≥ como ‚Äúluminosa, c√°lida, creativa‚ÄĚ.

Les faltaban unos 200 kil√≥metros de viaje y en esos tramos no existe ‚Äúel lujo‚ÄĚ de una autov√≠a. Y llov√≠a copiosamente.

Juan Carlos Distéfano

juancdistefano@gmail.com

Enigmas del tenis

Algunos enigmas vinculados con el tenis: 1) ¬ŅQu√© miran en las pelotas los jugadores antes de sacar, a fin de elegir unas y desechar otras? 2) ¬ŅPor qu√© se ponen el gorro al rev√©s, con la visera para atr√°s, cuando el fin de la visera es dar sombra a los ojos y evitar que el sol deslumbre al jugador? 3) ¬ŅPor qu√© se cuenta 30, 40, game, en vez de uno, dos, tres?

Juan Luis Gallardo

jlgallardo34@gmail.com

