Cartas de lectores: Otro dólar, hormiga y cigarra, a la oposición

escuchar

Otro dólar

Le pregunto al Gobierno cómo denominará al dólar para aquellas familias que no van a poder visitar a sus hijos, expulsados de este país por las políticas aplicadas por ellos. ¿Dólar sin abuelos? ¿Dólar quiero abrazarte? ¿Dólar me muero si no te veo?

Marta Lavalle

Hormiga y cigarra

Tras 6 meses sin lluvias se arruinó lo sembrado con trigo en vastos sectores de nuestro territorio. Carlos Pellegrini decía: “El país no puede vivir del capricho de una nube. Debe haber fábricas (hoy pymes). El Estado debe ser mínimo, sin empresas a pérdida” (hoy Aerolíneas, AySA, Correo, etcétera). La actual inédita seca, callada, nos recuerda la fábula donde la hormiga trabajaba esperando el invierno mientras la cigarra tocaba el violín.

Patricio Avellaneda

A la oposición

Dejen de ser oposición ustedes mismos, desarrollen un plan de 10 puntos, donde coincidan para gobernar, en un esquema de largo plazo y con reformas de fondo, independientemente de quien sea la persona; dejen personalismos y egoísmos de lado. No es una competición a ver quién obtiene el poder; escuchen a la gente, no a ustedes mismos; si van a ser gobierno, empiecen ahora, con propuestas concretas y mostrando la unidad por encima de todo.

Mejor ahora, el pueblo se lo agradecerá.

Vicente A. Costa

José María Guido

El pasado viernes 7, fue nuevamente invitado por Pablo Rossi al programa Hora 21 –en el último bloque de alrededor de 5 minutos– Juan B. Yofre. Pocos minutos le alcanzaron a Yofre para insistir en sus falsedades sobre Arturo Frondizi y el raído argumento del pacto, agregándolo ahora a José María Guido, a quién comparó con nuestro actual presidente. En homenaje a la verdad histórica, quiero aclarar que José María Guido “se jugó” por la continuidad institucional, jurando ante la Corte Suprema, gracias a una hábil maniobra de Julio Oyhanarte. Como presidente de la Nación le tocó “navegar” exitosamente en la nada fácil revuelta militar de azules y colorados. Finalmente, logró su propósito de continuidad institucional, llamó a elecciones y el Colegio Electoral de la Nación consagró presidente al doctor Arturo Illia.

Es de una patética impertinencia histórica pretender empañar la figura y el nombre de quien se sacrificó por la continuidad democrática e hizo posible que el pueblo de la Nación votara y un nuevo presidente constitucional asumiera su cargo.

En el transcurso del programa usted se autodefinió historiador; si así fuera, una vez más: respete Yofre.

Enrique Agustín Escobar Cello

Terrorismo en los 70

El señor Stradolini, en su carta del 12 del actual, en referencia a una publicación de mi autoría, que ampliaba una suya, afirma lo que no he negado. No he sostenido que el país no tuviera una Corte Suprema en 1973. Lo concreto es que, a partir de la disolución de la Cámara Federal en lo Penal, en el período comprendido entre mayo de 1973 y 1976, no se registró una sola condena por actos de terrorismo. No se libró orden de captura para Santucho ni de otros guerrilleros que seguían actuando. En 1974, Perón, luego del ataque al Regimiento de Azul, y dispuesto a reprimir a los terroristas, procedió a enviar un proyecto de ley donde se volvían a instalar las disposiciones penales derogadas en marzo de 1973, pero no logró el apoyo de los diputados. La prensa guerrillera amenazaba a los legisladores abiertamente (El Descamisado, Año 1, número 36 del 22 de enero de 1974). La Justicia Militar, que existía en ese entonces, había sido sancionada por el Congreso solo de aplicación para personal con estado militar. En 1976, el accionar de la guerrilla se había agravado. En el marco descripto, cuando los militares toman el poder, la idea de recomenzar la represión por las vías legales no parecía posible si se pretendía eficacia; pero, aun así, en mi opinión, debió haberse intentado. En el efímero gobierno de Cámpora, la ley se retiró y mancilló cuando se resolvió considerar actos lícitos la barbarie guerrillera.

Jorge Augusto Cardoso

Metegol

La diputada mendocina por el Frente Cambia, Josefina Canale, propone que el “metegol” sea decretado deporte nacional y prohibir el “molinete” en el juego. Considerando que si con estos proyectos se mejorará notablemente los acuciantes problemas de inseguridad, económicos, sociales, políticos, jubilaciones miserables y demás, y siguiendo con la misma línea de legislación, propongo que algún legislador de la provincia de Santa Fe presente algún proyecto para enderezar a Chañar Ladeado y ponerle un ojo a Venado Tuerto. Probemos de esta manera, a lo mejor nos salvamos de la inevitable colisión que se avecina.

Juan Bautista Garona

Ciclovías

Por estos días la ciudad se encuentra ampliando la red de bicisendas o ciclovías. Es evidente que disminuye la polución de gases y la cantidad de vehículos en el tránsito, algo beneficioso. Pero también resulta claro que no todo el mundo puede evitar utilizar su vehículo por diferentes razones como urgencias laborales, traslado de enfermos o personas con discapacidad. Hacerlo por placer o comodidad tampoco debería ser un problema. Hace ya unos meses comenzó a implementarse una bicisenda en la Avenida del Libertador, reduciendo los carriles en algunos sectores a cuatro (dos hacia el centro y dos hacia la provincia) y generando inevitablemente un embotellamiento innecesario. A esto se suma que las paradas de colectivos debieron situarse más hacia el centro de la avenida, para que la gente pueda subir o bajar del transporte público.

Las autoridades deberían entender que las avenidas fueron concebidas para agilizar el tránsito de vehículos, por cantidad y velocidad a desarrollar, algo que las bicicletas no necesitan. La ciudad tendría que pensarse para que convivamos todos.

Julio Ignacio García

En la Red Facebook

Gabriela Cerruti: “El dólar blue no es una preocupación del Gobierno”

“La inflación tampoco es preocupación del Gobierno. Ni las insuficientes jubilaciones mínimas. Ni la inseguridad. Y menos todavía la ignorancia y la pobreza”-Inés María Rubino de Garzón

“No... el Gobierno tiene 39 dólares más para preocuparse”- Daniel Ostoich

