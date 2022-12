Cartas de lectores: ¡Paz, Cris y Alberto!, instrumento de paz, profesor de la UBA

escuchar

Profesor de la UBA

Si la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de Derecho actúan con seriedad, deberían suspender en su función docente al presidente Alberto Fernández, por su notorio y grosero desconocimiento del derecho. Cualquier estudiante de abogacía sabe que la recusación a un juez solo puede hacerse al inicio del proceso, no al final; y que el recurso de revocatoria solo es válido ante evidentes errores formales, lo que no es del caso. A estas decisiones se les suman la manifiesta intención de desobedecer un fallo del máximo tribunal del país y los argumentos con los que se pretende justificarlo, todo lo cual denota una ignorancia, o algo peor, que inhabilita para ejercer la docencia. ¿Serán capaces las autoridades universitarias de actuar como corresponde? Lamentablemente, no lo creo.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

¡Paz, Cris y Alberto!

“La propiedad privada es inviolable” (Constitución de 1994, jurada por Cristina ese año y luego por Alberto). Grabois, al que el Gobierno le paga un haber mensual, ama al Che, que se cansó de fusilar cubanos, aun sencillos agricultores, para robarles sus tierras. ¿Habrá elecciones? Nota: ver libros de Tata Yofre, incluso con fotos de un sencillo agricultor arrodillado siendo bendecido por un cura con sotana, previo a su fusilamiento.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Instrumento de paz

La reciente violenta irrupción del dirigente social Juan Grabois en el sur en un predio privado y la discusión que mantuvo con los trabajadores del lugar me hicieron recordar que en sus comienzos fue conocido como “amigo” del papa Francisco. Parece que el Santo Padre no le compartió esos versos del cancionero de misa “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo amor”.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Derecho a vivir

Hoy se cumplen dos años de la ley del aborto, pena de muerte del niño por nacer. Nunca será lícito eliminar un ser humano. El aborto es el genocidio más grande de la historia de la humanidad y un gran negocio. Los que queremos que vivan los dos, la madre y el bebé, celebramos cada nacimiento, pero seguiremos de luto hasta que no se derogue dicha ley. El aborto, matar un ser humano, no es un derecho. La vida es el primer derecho humano y cada vida vale. ¡Déjenlos nacer! Tienen derecho a vivir.

Bettina Ugarte

DNI 21.832.816

Nuestros jóvenes

En una sociedad todos somos útiles. Los que trabajan esforzándose cada día para formarse mejor. Los estudiantes que quieren aprender para dar lo mejor de sí. Y así, otros y cada uno en lo suyo, nos esmeramos en crecer como personas y formar parte de una sociedad civilizada. Pero mientras siga habiendo personas que dicen pertenecer a un gobierno que quiere la igualdad y lo único que hace es querer lo del otro, quedarse con lo del otro e instalar la violencia, el rencor y la envidia, nuestros jóvenes (y los que no lo son tanto también) se van a seguir yendo de la Argentina. Porque solo quieren un país digno y respetuoso, en todo sentido.

Gabriela Amburgo

DNI 13.852.669

Bosques

Qué lástima que los árboles se comuniquen en un lenguaje que no les entendemos, porque si no ellos hoy (con los bosques del Chaco, Salta y Tierra del Fuego en primera fila) merecen también la oportunidad de denunciar al Estado nacional por el incumplimiento en los fondos presupuestarios para la ley de bosques. Y recordando que en su momento su presupuesto se derivó al programa Fútbol para Todos, ahora con la ganancia que tuvo la AFA por el Mundial bien corresponde devolvérsela.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

Es de los socios

Considerando las últimas cartas enviadas a la nacion explicitando mi descontento respecto de la trivialidad de la oposición y lo demagógico de los dirigentes de River Plate, tuve la llamada de un dirigente consultándome por qué envío estas cartas si el club está abierto al diálogo. Desde chica me enseñaron que el diálogo requiere de dos partes, un receptor y un emisor, y que ambos roles se van intercambiando constantemente, y esto es lo que genera un diálogo. Cuando uno va a escuchar un monólogo de cómo las cosas deberían ser dentro del club no hay ningún espacio de diálogo, lo que hay es más demagogia, circo y el deseo de que no se genere nada nuevo ni mejor para los socios. El Club Atlético River Plate es de los socios, las dirigencias son de paso y por más que las luces de nuestro club atraigan voluntades extremas, el mandato es de 4 años y como decimos los socios autoconvocados en 3 años el club volverá a ser de los socios. La confitería tendrá una buena concesión, no habrá más abonos TLM imposibles de pagar, se van a arreglar las instalaciones y los socios van a volver a ser respetados, porque esto es River y a pesar de sus dirigencias seguirá siendo River.

María de Lourdes Soto Escudero

DNI 22.665.499

Zona liberada

El martes 27 de diciembre, mientras cruzaba por la Plaza San Martín, en Retiro, jurisdicción de la comisaría 15, al pasar junto al monumento del General San Martín se interpone en mi camino una moto de tamaño mediano/grande y por detrás me toman del brazo y me roban el reloj Rolex, se suben a la moto y huyen (eran dos motochorros) por el medio de la plaza, con dirección a Retiro.

Lo más indignante fue que cuando llegué a Florida entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay había tres policías charlando. No tengo ninguna duda de que si una moto mediana/grande circula dentro de la plaza con dos personas sin casco es porque la zona ha sido liberada. La plaza está elevada y para llegar a ella se deben subir entre 4 y 8 escalones, según el sector.

Raúl J. Gándara

DNI 7.606.996

En la Red Facebook

Medida cautelar para que Cristina Kirchner no cobre un retroactivo de $175 millones por su jubilación

“Nuestra vicepresidenta habla en todo acto de desigualdad, ¿esto qué es?” - Lidia Graciela Martí

“Qué cachetazo para los jubilados”- Nina Norma Noriega

“Quizá legalmente le corresponda, pero es obsceno”- Ícaro González

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION