Cartas de lectores: Perdonar al lobo, los legisladores, el último intento

Perdonar al lobo

Parafraseando a Bukele, “el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas”, podemos decir que, al no jugarse La Libertad Avanza por la “ficha limpia”, el que perdona a los corruptos sacrifica a la Argentina.

José Deym

Los legisladores

Mientras los legisladores sigan optando por la actual “ficha sucia”, no tendremos grandes esperanzas de ser un gran país. Para ser un gran país, necesitamos, entre otras cosas, grandes legisladores. Y ese es tal vez uno de los problemas que tenemos: legisladores muy pequeñitos, que no están a la altura de las circunstancias.

Mauricio Maurette

El último intento

No es la “ficha limpia”, no son las causas de Comodoro Py, no son los jueces de la Corte Suprema que se retiran y sus meneados reemplazos. Es el último intento desesperado de evitar la cárcel de personas culpables de corrupción pública y vaciamiento económico, asociadas para delinquir. Si no se logra concluir con las tareas republicanas necesarias, solo queda el castigo al final de la vida biológica de los imputados con condena en suspenso de la demanda de Dios y la patria en el más allá.

Alberto Gesualdi

Casta

La casta consiguió nuevos clientes. Tenemos “ficha enchastrada”.

Felipe González

Demora judicial

Noticias de los tribunales dan cuenta de procesos escandalosos. Los hay de todo tipo. Los que afectan a personas detenidas, en muchos casos en cárceles a pesar de tener la edad que les permite el arresto domiciliario. El único justificativo es haber sido parte de un proceso de lucha contra la subversión y por hechos ocurridos hace más de 40 años. Otros casos afectan al patrimonio de la ciudadanía, que no sale de su asombro cuando se publican pruebas irrefutables de hechos de corrupción de los que resulta el robo de sumas de dinero que solo podría explicarse en un relato de ciencia ficción. Entre tanto, la ciudadanía padece. Padece porque espera una definición que no llega. Siempre aparece una instancia que amplía los plazos y que permite que continúen las prisiones injustas y el goce del producido de la corrupción. El resultado de la situación que he expuesto deriva en la impunidad, que ante la injustificada demora no solo alcanza a los imputados, sino a los magistrados que permiten la demora inexplicable e injustificada.

Juan Pablo Chevallier Boutell

Soledad

A quienes están asombrados por lo solo y abandonado que lo han dejado a Alberto Fernández sus colegas y su círculo íntimo, les recomiendo la lectura de Fausto, de Goethe.

Juan Maurette

Valor del dólar

Los expertos decían que el dólar aumentaba porque era un producto más, como la verdura o la carne. Hoy un dólar vale igual que el 10 de diciembre de 2023, pero la economía en su conjunto aumentó un 150% o más. Un carrito del súper en los EE.UU. se llena con 100 dólares, acá vale 180.000 pesos, con las mismas marcas. Una remera de primera marca allá cuesta 60 dólares, acá la misma marca sale 150.000 pesos. Allá el sueldo promedio es de 3000 dólares, acá de 1500. Veranear en Brasil es más barato que en Mar del Plata. Esta película ya la vimos, y terminó en el Rodrigazo o en la crisis de 2001. Ojalá esta vez no pase lo mismo.

Roberto Arostegui

Mensajes por radio

Soy un oyente de radio durante gran parte del día, y por tal motivo lamentablemente tengo que escuchar extensas tandas publicitarias, de por sí molestas, pero entendiendo que son necesarias para mantener el espacio radial. Estas interrupciones del programa se ven contaminadas desagradablemente por la incomprensible actitud de las empresas anunciantes, todas ellas de primera línea (bancos, supermercados, alimentos, etc.) que coinciden en agregar al mensaje publicitario, cuando finaliza, un complemento consistente en emitir aclaraciones o vaya a saber qué en forma muy rápida, que hace imposible conocer cuál es su contenido. Si se tratase de alguna disposición legal que obliga a las empresas a informar alguna prevención o un mensaje relativo al producto, resulta una burla agresiva, toda vez que intencionadamente no dejan entender el contenido del mensaje.

Es de esperar que la inteligencia artificial en un futuro próximo nos brinde herramientas para anular las publicidades molestas y sobrevivan solo aquellas que por su imaginación y originalidad merezcan ser escuchadas. Vicente Casado Arroyo

Subte línea A

El sábado 9 de noviembre, a las 23.30, tomé el subte en la estación Congreso en dirección a Río de Janeiro. Entré al segundo vagón de la formación, me senté e inmediatamente percibí un olor muy feo, a sucio, a cloaca. Me levanté y me dirigí al frente del vagón y el aroma seguía siendo intenso. Entonces pasé al primer vagón, donde había varios asientos vacíos. Allí observé que estaban todos sucios, manchados, una sensación de abandono total, y advertí que el mal olor era intenso. Evidentemente aquí no hubo control de limpieza y desinfección de esos vagones. Imagino que la sensación horrible que viví habrá sido compartida por otras personas, algunas de ellas turistas. Supongo también que estas no recomendarán viajar en los subterráneos de Buenos Aires. Desearía que las personas responsables de este tema viajen en este medio de transporte y comprueben lo que acá relato. De esta manera harán todo lo necesario para evitar problemas sanitarios y que el subte A vuelva a ser lo que fue: un transporte limpio y seguro en el que daba gusto y orgullo viajar.

Cristina Canteros

