Cartas de lectores: Personas, no piedras; Lijo, Mercado Central

Personas, no piedras

El domingo pasado mi abuela Liliana debería haber festejado su 75º cumpleaños. Lamentablemente, ella ya no se encuentra con nosotros, el Covid-19 le arrebató la vida el 12 de abril de 2021 a la espera de una vacuna. Jamás olvidaré los rostros y las expresiones de dolor de todos los que dejamos una piedra en la Plaza de Mayo conmemorando a nuestros familiares, amigos y conocidos fallecidos por la pandemia, pero que también fueron víctimas de la corrupción que atormenta nuestro país desde hace años. Desde aquel día y hasta hoy aquellas piedras no son objetos, son personas que jamás volverán a estar a nuestro lado. Como ciudadanos tenemos que poner dentro de la urna nuestro voto en contra de la corrupción, el robo, las mentiras y los engaños, en nombre de todos los que fallecieron sin una dosis y en nombre de una mejor Argentina para todos los que seguimos luchando.

Lucía Jaqueline Rovner

jaquelinerovner@gmail.com

Lijo

Se acerca el final del período de sesiones ordinarias del Congreso sin que el Poder Ejecutivo haya conseguido que se apruebe su increíble postulación del juez Lijo a la Corte Suprema de Justicia. El principal mérito de ello es la valiente insistencia de entidades públicas y privadas, así como de los medios periodísticos escritos, que difundieron en la sociedad la improcedencia de esa propuesta. Pero no sería raro que el tema fuera incluido para eventuales sesiones extraordinarias y que, aprovechando las distracciones de los meses estivales, se quiera forzar la aprobación. Por lo tanto, las fuerzas morales que todavía existen en nuestro país, a pesar de los intentos en contrario de la dirigencia política, deben mantener altas las defensas para que no se consume semejante despropósito.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

Mercado Central

La Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMC) es un organismo constituido por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, con poderes de policía e imposición sobre la operatoria y los espacios del Mercado Central-ley nacional 17.422; ley provincial 7310; ordenanza porteña 22.817. La Municipalidad de La Matanza no integra la CMC. No tiene atribuciones sobre los espacios del Mercado. Tal carencia se quiso superar a través de proyectos que ingresaron a la Cámara de Diputados de la Nación propiciando que el PEN impulse tanto la incorporación de La Matanza a la CMC como el ejercicio inmediato del poder de policía municipal. Esos proyectos (entre otros, 1672-D -04) que no prosperaron evidencian que efectivamente no existen acuerdos interjurisdiccionales que autoricen la injerencia de La Matanza en los espacios que administra la CMC. El estatuto no ha sido modificado. La CMC mantiene, plenamente sus facultades. Determinar si las actividades que se desarrollan en el Mercado son compatibles con el estatuto no es de incumbencia de la Municipalidad de La Matanza, sino atribución de la propia CMC. En el Mercado Central se comercializan desde hace años productos de la más variada especie. Traer hoy el argumento no parece más que una excusa para objetar, en cambio, a un emprendimiento importante. Actualmente, el consumidor requiere que toda clase de mercaderías le sean abastecidas desde un solo punto y entregadas en un solo acto. Apreciada desde esa tendencia globalizada, la logística de almacenamiento y distribución no es ajena a los intereses de la CMC. Así podrá optimizar su giro acercando a la población los productos alimenticios juntamente con la restante mercadería involucrada en la demanda. Si hay dudas al respecto deben ser aclaradas por las autoridades de la CMC y/o los estados miembros: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la CABA. La coexistencia de dos administraciones en un mismo espacio y sobre materias relacionadas es un foco de conflicto que desconcierta a los operadores y retrae eventuales inversiones, mientras nuestra economía depende en grado superlativo de su concreción. El interés general reclama que cuanto antes se declare la exclusividad, en el ámbito del Mercado, de los poderes de policía y fiscales de la CMC.

Félix Ángel Gaibisso

DNI 4.190.240

Inés Elena De Simone

DNI 5.290.656

Exabogados de la CMC

Crédito hipotecario

En diciembre de 2017 tomé un crédito hipotecario UVA. Si bien me lo ofrecieron simulando un 5% de inflación (porque así lo preveía el gobierno de Macri), yo era plenamente consciente de lo que suponía una tasa atada a la inflación en la Argentina. Mi primera cuota fue de $6134, hace casi 7 años, y la que pagué hace unos días fue de $346.230. Eso es un aumento del 5600%. A esto hay que sumarle que Alberto Fernández me congeló la cuota varios meses sin preguntar, pero no fue gratis: el banco convirtió esa “diferencia” en deuda y me extendió el crédito en ocho cuotas más, que debo pagar según la inflación acumulada que haya dentro de 18 años. Si algún día convierten la emisión monetaria en delito, ¿quién se va a hacer cargo de esto?

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

Voto en Uruguay

Anteayer se votó en el Uruguay, y una vez más sus ciudadanos que viven en el exterior no han podido hacerlo desde donde residen. Aunque no están impedidos de votar, pues si viajan, nada se lo prohíbe. Eso establece una diferencia irritante entre los que están en condiciones de pagar su pasaje y los que no pueden. Y es esa una primera diferencia, que aumenta según la distancia. La Argentina (Buenos Aires, concretamente) está cerca y el gasto es relativamente accesible, pero pensemos en los que viven en Suecia, Australia, España, Estados Unidos, etc.; ahí la cosa cambia radicalmente, en dinero y tiempo. Todo esto consagra una discriminación económica nada democrática. Tema que ya ha sido plebiscitado anteriormente, con resultado negativo. Igualmente, el nuevo gobierno debería tenerlo en cuenta.

Jorge R. Vilaboa

DNI 92.211.756

En la Red Facebook

Primera vuelta electoral en Uruguay

“¡No tiren por la borda todo lo que consiguieron y tienen votando a la izquierda! Los van a fundir...”- Simón Petrella

“El triunfo ya está, el plebiscito de reforma jubilatoria no fue votado, eso es una herramienta que tiene la coalición”- María Isabel Frugoni Voituret

“La izquierda tiene un duro desafío, porque tendrá que opinar sobre sus más cercanos referentes y/o patrocinadores, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros engendros del populismo de izquierda”- Jorge Gamas

