Cartas de lectores: PJ, Patrimonio, cortes de luz

PJ

Con gran alegría se ha recibido la noticia de que Cristina Kirchner es la nueva presidenta del PJ. Esto significa que las futuras generaciones lo agradecerán eternamente. El éxito de sus gestiones está a la vista.

Ricardo Gutiérrez Arana

DNI 4.693.077

Patrimonio

Hace unos días se publicó el patrimonio que tiene Máximo Kirchner. Sin entrar en detalles de lo que tiene como ahorros en dólares y de las 27 propiedades, lo importante es averiguar cómo lo consiguió. Declara una herencia muy importante de su padre, que fue intendente y gobernador de Santa Cruz, y presidente del país. Por lo general, quienes han sido empleados públicos durante toda su vida –más allá de los cargos que tuvieron– han ganado sueldos en pesos, que no permiten de ninguna manera obtener semejante patrimonio, y además dejar sumas increíbles como herencia. Todo esto confirma –una vez más– lo que se ha informado profusamente sobre la corrupción con Néstor primero y Cristina después, que le han costado al país millones de dólares. El único trabajo que tuvo Máximo es haber sido diputado, por ser el hijo de CFK. No creo que los diputados tengan ni el 10% del patrimonio declarado por Máximo. ¿Ningún fiscal puede investigar seriamente el origen de esos fondos? Ya vimos hace unos años que su hermana Florencia tenía en una caja de seguridad 4,6 millones de dólares… ¿cómo hizo para lograr semejante monto? Mientras tanto, Cristina Kirchner, condenada por corrupción con la obra pública, es la nueva presidenta del PJ.

Qué tristeza e impotencia para los argentinos de bien.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Cortes de luz

He leído información donde se indica la gran posibilidad de que el próximo verano existan cortes de luz. Recuerdo que en 1958 el gobierno de aquel entonces contrató dos empresas que solucionaron el tema de la falta de gas y electricidad desde Comodoro Rivadavia y Salta. Trabajaron hasta completar la normalidad de la situación. En esa época nuestro país mostraba un gran atraso. La industria automotriz no escapaba a esa regla, y era deprimente. Durante los cuatro años que permitieron durar a ese gobierno llegaron fábricas automotrices, de camiones y empresas de tractores. También se autorizaron contratos petroleros con empresas extranjeras que solucionaron la escasez de combustible. El presidente derrocado dejó un país moderno y en plena actividad laboral. Ante la interrupción del gobierno, poderosas empresas se retiraron del país.

Espero que el actual gobierno encuentre también una solución a este serio problema.

Derek R. Foster

DNI 4.825.176

La vejez

He leído con la atención que merece la erudición la extensa nota de Santiago Kovadloff sobre la vejez en la nacion del sábado pasado. Con su tradicional estilo detalla con maestría las irrefutables verdades que padecen hoy los viejos, las diferencias con el tratamiento que recibían en el pasado, los tratamientos muchas veces exagerados para alargar su existencia, etc. A los que transitamos esa etapa de la vida nos recuerda no hacernos los distraídos respecto de nuestra “decrepitud”, que creo que no se evidencia en todos los casos. Debo decir que las descarnadas verdades que expone me remitieron al verso de la Divina Comedia que se refiere a “La puerta del infierno”, especialmente a la frase escrita sobre ella. Sin la pretensión de polemizar con tan egregio filósofo, les hago llegar a mis coetáneos una visión un poco más alentadora, que cada cual adaptará a sus posibilidades, y ante el vaso por la mitad mirar la parte medio llena y no la mitad vacía. Animo a vivir lo que nos queda apreciando cada día con agradecimiento .

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Ruta 7

Viajábamos por la ruta 7 rumbo a Junín a un encuentro con compañeros ingresados a la Facultad de Agronomía de La Plata en 1966/67 cuando de repente apareció ante nosotros la dantesca imagen del accidente en el cruce de las rutas 7 y 51, ocurrido una hora antes. Seguramente hubo varias causas que, sumadas, lo provocaron, lo cual será motivo de una exhaustiva investigación, pero me resulta absolutamente inexplicable que para un partido de fútbol deban trasladarse efectivos policiales, con los riesgos y costos que ello implica, desde una distancia de varios cientos de kilómetros en una provincia tan vasta. Es más, resulta inexplicable también que los partidos de fútbol requieran presencia de cientos o miles de agentes policiales cuando en muchos otros deportes se juega sin policías. Como seres humanos civilizados debemos trabajar para que ello ocurra también en el fútbol en el mediano plazo.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Falta de patentes

Esta semana se cumple un mes desde que compré una motocicleta 0 km e inicié por intermedio de la propia concesionaria el trámite de patentamiento. Se me informa que no avanza por carencia grave de chapas patentes en los Registros del Automotor. Increíble. Lo poco que se lee al respecto no ayuda a clarificar si el problema es la falta de entrega de chapas por parte de la Casa de la Moneda (responsable de su fabricación) o si son los registros los que no están dándoles debido ritmo a los trámites. ¿Represalia de la primera por la caída de los contratos de impresión de billetes, o de la segunda por el plan de reducción de la cantidad de registros, u otra razón? No se sabe. Es lamentable que se afecte el recupero incipiente de las ventas de autos y motos al no poder patentarlos. Es una industria multiplicadora y un indicador importante de actividad económica.

¿Alguien está haciendo lo imposible para regularizar esto en días, trabajando día y noche? ¿O no preocupa a los que tienen en sus manos poder hacer algo?

Puede para muchos resulte un tema menor, pero la manera en que se resuelven los temas menores cotidianos define en mucho a un país serio.

Javier Mendilaharzu

javier.mendi62@gmail.com

En la Red Facebook

El Gobierno aplicó una severa restricción a Rafael Di Zeo en medio del enfrentamiento con Patricia Bullrich

“Muy bien”- Sebastián Quntero

“Me parece muy bien, y se tendría que trasladar a todos los barrabravas de todos los clubes, pero tendrían que ocuparse de los dirigentes de los clubes que negocian con estas organizaciones a cambio de favores”- Néstor Godoy

“Excelente”- Liliana Kiener

