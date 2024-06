Cartas de lectores: pobreza y alimentos, jubilación privilegiada, lenguaje

Escuchar

Pobreza y alimentos

Las denuncias sobre la pésima administración de los alimentos y la ayuda social no deberían desviarnos del verdadero problema: ¿por qué hay que alimentar a tanta gente ? La respuesta a esa pregunta va a desenmascarar a todos los gobiernos corruptos, mediocres y prebendarios. Dejemos que la Justicia investigue. Nosotros, los ciudadanos de a pie, exijamos que los responsables de más del 50% de pobreza se vayan a su casa y no vuelvan nunca más.

Fernando Braconi

Jubilación privilegiada

El diputado Pichetto propuso ayer eliminar el artículo 11 del proyecto sobre jubilaciones de privilegio, “fundando” su postura en que “hay gente que tiene interés en defender a la Argentina y piensa que el presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a una fábrica”. La posición del diputado no hace más que incluirlo dentro de la denominada “casta política” que pretende continuar con sus privilegios en lugar de ponerse a la altura de las circunstancias que atraviesa el país y proclamar urgentemente un tratamiento igualitario ante la ley para todos los argentinos, incluso el presidente, los funcionarios, diputados, senadores, gobernadores, etcétera. Ninguna jubilación de funcionario público debería superar la máxima ordinaria hoy vigente para el resto de los mortales. Y claro, si el presidente al finalizar su mandato tiene que ir a trabajar a una fábrica su situación no sería distinta a la que tantos y tantos argentinos han atravesado por décadas. Actuar en política no es para ganar dinero, y solo deben alcanzar cargos públicos los que comprendan de una vez y para siempre que al ejercer un cargo están desarrollando su vocación de servicio “para los demás” y no para ellos mismos.

Federico José Pavlovsky

Lenguaje

El martes pasado tuvimos otra muestra de la pobreza de conducta y de lenguaje demostrado por una funcionaria. Pero qué podemos esperar si el Presidente también usa un vocabulario bajo, ordinario, claramente no a la altura de su posición. Sería lindo tener un presidente que hable y se comporte de manera presidencial, y que los miembros de su gobierno muestren respeto aun a quienes no los respetan, para no igualarse. Ese día esa funcionaria se puso a la altura de Grabois. Patotero, maleducado. Es llamativo: cada vez que escribo Grabois, el teléfono escribe “agravio”. Por eso los llaman teléfonos inteligentes.

Alicia I Halberstein

Bacqué

Uno se lo solía encontrar viajando en el colectivo 102. Este año hubiese cumplido esa edad. Me refiero al doctor Jorge Bacqué, quien, bien es sabido, decidió renunciar como integrante de la Corte Suprema de la Nación el mismo día en el que se hizo oficial la maniobra menemista de ampliar el número de sus miembros. Las maniobras, lamentablemente, se renuevan.

Juan Fagalde

Derecho elemental

Resulta espeluznantemente claro lo explicado por el señor Enrique Munilla en su carta del pasado viernes 31/5, cuando con todo rigor explica los ribetes escandalosos del fallo detectado por el doctor Jaime L. Smart, dictado en el marco de esa vengativa y sangrienta cacería en que se ha convertido la Justicia Federal respecto de los que “osaron” enfrentar a las organizaciones armadas en la década del 70. Pero tan escalofriantes como ello y tan espeluznantes también resultan ser los fallos que desde hace más de tres lustros tienen “encadenado” al mentado doctor Smart, no obstante la abundante prueba que obra en los legajos que indican exactamente lo contrario de lo que se da arbitraria y mentirosamente por probado. Todas ellas son sentencias realmente escandalosas por lo escabrosas, y el doctor Smart tiene muchas más en examen. Es que dichos magistrados federales tristemente recurren a la moda cibernética del denominado “copia y pega”, “pariendo” de esa manera sentencias monstruosas de miles de páginas que prácticamente nada dicen respecto del caso concreto que se está juzgando, las que son prácticamente imposibles de recurrir dado que los tiempos procesales no alcanzan ni siquiera para leerlas y, desde luego, mucho menos para analizarlas y refutarlas.

Para colmo de nuestros males, hay quienes parecen convertirse en panegiristas de los jueces que sostienen cuestiones disfrazadas de derecho, pero que no resisten el análisis simple de la persona común a quien el derecho va dirigido. Esto resulta inadmisible, toda vez que es sabido sobradamente que el proceso criminal obedece al principio general de la menor resistencia en materia de interpretación. Vale decir que el lenguaje del derecho penal debe caracterizarse por darse a entender con el menor esfuerzo mental posible, pues debe ser entendido por todo aquel ciudadano de cultura media al cual va dirigido. De ello depende nada más y nada menos que nuestra libertad ambulatoria.

Por ello es que hoy es posible afirmar que nos encontramos maniatados y amordazados por una Justicia que, de hecho, no permite ni el más elemental de los derechos supuestamente cobijados al amparo de la Constitución nacional: me estoy refiriendo, nada más y nada menos, que al de defensa en juicio.

¡Que el buen Dios nos ampare!

Francisco García Santillán

IOMA

Hace tiempo que es de público conocimiento la precaria calidad prestacional de IOMA y muchos afiliados quieren renunciar a esa prestación. ¿Hasta cuándo seguirán descontando de los haberes el importe de sus cuotas de aquellos que no utilizan sus servicios y quieren darse de baja? ¿Por qué en forma obligatoria impiden que los que quieren dejar la organización lo puedan hacer? ¿Desconocen la influencia negativa que estos descuentos ejercen sobre los magros sueldos de docentes, policías, jubilados, etcétera? Esta situación de la cual nadie habla… ¿es legal?; ¿no afecta acaso las libertades individuales?

Julio Lozano

