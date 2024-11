Cartas de lectores: Política exterior, DNU, condenas

Política exterior

“En nuestro país hay una sola política exterior: la que define el Presidente”; así se expresó el nombrado nuevo canciller, y me pregunto: ¿debe ser así? ¿El Congreso no tiene nada que ver, no debe participar en el delineamiento de tan significativa política cual es la de vincular a la Argentina con el mundo? ¿Todo un cuerpo diplomático de carrera, con competencias específicas, debe quedar fuera de las decisiones para subordinarse ciegamente al Ejecutivo de turno? Aunque este tenga la mejor de las intenciones pienso que la política exterior es demasiado compleja como para que solo sea definida por una persona.

En mi opinión, se debería tener en cuenta a las instituciones nombradas y, en busca de mayores insumos para la toma de decisiones, también debería darse lugar a la participación de las notables de variadas disciplinas.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

DNU

Gran revuelo en el Gobierno porque el Congreso podría limitar los decretos de necesidad y urgencia. La cruda realidad es que el DNU no puede existir, ni bajo este gobierno ni bajo ningún otro, como no existe en ninguna democracia republicana que se precie de tal. Lo que debería, sí, existir es un Poder Legislativo desparasitado que funcione eficazmente y que no se tome años o décadas para promulgar o destruir las leyes que los ciudadanos necesitamos. Ojalá que la movida que viene sea el primer clavo en el ataúd de los DNU.

Frank Marmorek

DNI 4.518.253

Condenas

Mientras en Perú fueron condenados y apresados cuatro presidentes por corrupción, en la Argentina Cristina Kirchner, condenada por el mismo delito, no solo goza de impunidad, sino que todavía ejerce una enorme influencia en la política de nuestro país.

Sin duda, algo está podrido en nuestra castigada patria.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

Impuestos y demás

Acaba de llegar la boleta del Inmobiliario Rural de la provincia de Buenos Aires. La cuota es diez veces mayor que la del mismo período del año anterior. Entre retenciones e impuestos (Ganancias, Bienes Personales, tasa vial, Inmobiliario, impuesto al cheque, tasas municipales e Ingresos Brutos, entre otros), es imposible que el sector que más divisas le aporta al país pueda ser competitivo y generar un mínimo de renta a los productores. A esto se deben sumar los aumentos en peajes, tarifas, rutas y caminos rurales en pésimo estado y un combo de cosas más, entre las que se encuentra la inseguridad. A nuestros gobernantes les pregunto: ¿hasta cuándo?

Bernardo Velar de Irigoyen

bvdei@yahoo.com.ar

Autopercepción

En una autopercepción de inexplicable superioridad, muchos actores reivindican su trabajo como “cultura” o “arte” cuando se trata mayoritariamente de la industria del entretenimiento.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

¡Dios nos ampare!

Enrique Munilla, en su carta del 30 del mes pasado, nuevamente pone sobre el tapete un vergonzoso pronunciamiento judicial, en este caso suscripto por los jueces Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, integrantes del Tribunal Oral Federal de La Rioja. Solo el juez José Fabián Asís, de ese mismo tribunal colegiado, osó tener la valentía de decir la verdad en su voto, dejando claro que no existía prueba alguna que incriminara al imputado. ¡Vaya osadía decir la verdad! ¡Qué insolencia en estos tiempos!

En efecto, ambos magistrados citados en primer lugar condenaron a prisión perpetua al alférez Ángel R. Pezzetta, por el solo hecho de que, en su casi adolescencia, haya revistado en la Fuerza Aérea del Chamical. Pero, claro, se trataba de encontrar un responsable para echar en las fauces del “león” (no creamos que hay uno solo) sediento de sangre, para de esa manera intentar “compensar” la injusta muerte de los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.

El fallo fue cobardemente confirmado por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal, con la valiente disidencia del juez Juan Carlos Gemignani quien, poniendo blanco sobre negro, demostró que el juez Asís tenía razón y votó por su absolución. Alguien me decía alguna vez que el derecho a veces se transforma en la más asquerosa secreción de la sociedad en un momento dado. ¿Será así? Hoy la Corte tiene la última palabra. ¿Serán tan osados como para decir la verdad, al estilo de Asís y Gemignani? ¿Se atreverán a aplicar la ley o seguirán alimentando a este otro león que se ha fagocitado ya tantas vidas?

¡Que el buen Dios nos ampare!

Francisco García Santillán

fgs@abogadosgs.com.ar

Taxis en Aeroparque

Hace unos días llegué a Aeroparque desde el extranjero. Ignoro si por la misma salida lo hacían también pasajeros de vuelos domésticos o si, como de costumbre, el asalto era solo para los del exterior. La mafia de los taxis en todo su esplendor, a pesar de lo que anunciaron las autoridades de la CABA con bombos y platillos hace algunos años. Para venir al centro me pidieron 18.000 pesos. Está todo el operativo trabajando a full, con direccionamiento de los que llegamos, sin acceso a un taxi común y silvestre.

Sería bueno que se hiciera algo, para no embarrar nuestra imagen de entrada nomás...

Héctor Manghi

DNI 4.315.355

Noche de los Museos

Se acerca la Noche de los Museos, experiencia cultural muy importante, pero le agradecería al gobierno de la ciudad que no corte ninguna calle, como ocurrió el año pasado con Hipólito Yrigoyen y Callao. Fue terrible el congestionamiento de tránsito, demoré 40 minutos para transitar por Callao hasta Santa Fe. Felizmente no tenía entrada a un teatro, sino una cena con amigos. Pido sentido común, podrían haber ubicado el micro sobre la plazoleta frente al Congreso y no cortar la calle.

Espero ser escuchada.

María Cristina Florez

DNI 5.639.267

En la Red Facebook

Roma se rebela contra el exceso de turismo: protesta de los residentes

“La Fontana di Trevi recauda €4000 por día, que les den algo a los vecinos o les descuenten impuestos”- Fabián Morales

“Recuerden la pandemia y cuánto extrañaron los ingresos que les deja el turismo”- Gra Ce

“Veo la foto y no me da ninguna gana, la gente hace que parezca Disney”- Benjamín Sabra

