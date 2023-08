Cartas de lectores: Por goleada, colosal corrupción, diálisis

escuchar

El precandidato presidencial Sergio Massa manifestó, textualmente, en un acto proselitista: “Voy a ser el presidente que vence a la inflación”. Con el mayor de los respetos lo comparo con un director técnico de fútbol cuyo equipo, durante un año, perdió todos los partidos por goleada y declara: “El año próximo, con este mismo plantel e idéntica estrategia, ganaremos todos los partidos”.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Colosal corrupción

El colosal proceso de latrocinio instaurado en la administración Kirchner a través de la obra pública y otros negociados no es menor en significancia al millonario negocio que montaron tras las indemnizaciones a las víctimas de los hechos ocurridos en los 70. Hasta el día de hoy se siguen presentando supuestas víctimas que inexplicablemente guardaron silencio durante medio siglo y pasan sin cuestionamiento alguno a cobrar su millonaria indemnización. En estos casos, al perjuicio millonario a las arcas del Estado se le suma uno concreto, consistente en la imputación y condena a una persona inocente por un hecho inventado. No importa, se trata de las más bajas jerarquías militares, policiales y del servicio penitenciario de entonces, por los que nadie se interesa, parias de la democracia para los que no hay derechos ni garantías, olvidados hasta por los mandos de las instituciones a las que sirvieron. Vergüenza para la Justicia argentina y toda su sociedad.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Diálisis

El 31 de julio en la sección Sociedad se informa y alerta sobre un impuesto que puede poner en riesgo conseguir insumos esenciales importados imprescindibles para la diálisis. El tratamiento en la mayoría de los casos consta de tres sesiones semanales de 4 horas cada una. Quienes afrontamos la enfermedad de insuficiencia renal crónica, cada vez que concurrimos a la sala de diálisis y nos sometemos al procedimiento, estamos implícitamente conviniendo un contrato de vida por 48-72 horas.

Julio Pitt Villegas

DNI 7.616.578

Viaducto

Con respecto a las cartas de los lectores Pablo Belenky y Guillermo Castagnino del 22 y 29 de julio, respectivamente, acerca del viaducto Sarmiento, deseo aportar algunas reflexiones en mi condición de ingeniero y residente en la ciudad, con más de 88 años en la zona afectada por ese ferrocarril. En primer lugar, deploro la caída de un propósito de avanzada como fue el soterramiento, algo moderno y digno de una ciudad que no envidia a las más avanzadas del mundo. Al quedar sin efecto ese proyecto por alguna mala praxis política, aparecen alternativas en superficie cuyas complicaciones fueron citadas con acertado criterio por el ingeniero Belenky. El insistir con la continuación del túnel debería tratarse como prioridad absoluta. Es la única opción que produce beneficios en una ciudad moderna. a) Permitiría un servicio de trenes continuo, sin interrupciones. Cuando se realice la rampa de vinculación en la zona de la actual trinchera, el servicio se interrumpiría en la estación Caballito. Bastaría con ejecutar un túnel peatonal o una pasarela en superficie para vincular con la estación de subte Primera Junta, completando el recorrido hasta Plaza de Mayo. La incidencia de interrupción del servicio sería mínima. b) El proyecto permitiría liberar una nueva avenida parquizada, que aliviaría Rivadavia y Juan B. Justo hasta Liniers o más allá. Desde luego con cruces en todas las calles como ocurre en las mencionadas. No se justifica una autopista a nivel. c) Permitiría seguir con el metrobús desde Flores hasta más allá de la Gral. Paz, pensando en una futura continuación del subterráneo.

En resumen, hay que mirar el futuro, debe trascender a las individualidades y terminar con las menudencias y ambiciones personales en bien de la comunidad.

Carlos Guillermo Pfeiffer

caffer4850@hotmail.com

Falta de fe

Me pregunto, cuando una persona ante una situación límite toma la decisión de quitarse la vida, y luego escucho y leo siempre la enumeración y la explicación de las innumerables causas que llevan a esa determinación, ¿por qué jamás he escuchado como causa la falta de fe, de religión? No digo que el suicida no tenga religión, pero llama la atención que no se mencione, olvidando que todas las religiones tienen normas que tratan de guiar al hombre a un puerto seguro y a un destino feliz.

¿De qué tenemos vergüenza? Hago votos para que se pueda hablar de la falta de fe y de religión como una no menos y, quizás, la más importante causa que puede llevar a una persona a tomar una decisión tan drástica.

María Angélica Bertagni de Sustersic

DNI 10.881.520

Golazo en medicina

Al cumplirse este año el centenario del nacimiento de René Favaloro, vale detenerse en esta pequeña gran historia: en 1970 hubo un “golazo” argentino en medicina en Londres, durante un Congreso Mundial de Cardiología, donde Favaloro realizó una demostración práctica quirúrgica del bypass frente a la crema y nata de los cirujanos cardíacos más prominentes del mundo. Luis de la Fuente (también de la Clínica Cleveland, y luego juntos en el Sanatorio Güemes de 1971 a 1992, donde lanzaron la Fundación Favaloro como fundadores) fue quien ingresó a ese quirófano inglés como cardiólogo a pedido de Favaloro, por las dudas el paciente hiciera un paro cardíaco. Favaloro no operaba si De la Fuente no hacía el cateterismo coronario y esa fue la base científica y praxis médica del regreso del cardiocirujano al país. Hubo charlas previas en Mar del Plata (1965). También llegó el pionero cateterismo coronario diagnóstico en el infarto agudo de miocardio, a nivel mundial, y el concepto de arteriografía corporal total, entre otros.

El productor periodístico Leandro Lanin fue testigo de tamaña, reveladora y emocionante anécdota para un documental independiente que se puede ver por internet.

Héctor de la Fuente Fitte

Corresponsal de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico

