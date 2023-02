Cartas de lectores: Precios Justos, inmoral, levantemos la mano

escuchar

Precios Justos

Señores, sigan gastando dinero del erario público con las publicidades de Precios Justos. De por sí el concepto está errado, no existe nada como un “precio justo”. El precio de cualquier bien está establecido por la conformidad entre el vendedor y el comprador, y se llama lisa y llanamente “precio”. Podrían, si quisieran ser más honestos, llamarlos “precios obligatorios”, “precios establecidos”, “precios subvencionados”, etcétera, pero por favor no engañen más a la gente. No existe ningún concepto como “precio justo”.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Inmoral

Cuando una sociedad duda y debate sobre la elección de un gobierno de izquierda o de derecha, resulta un debate productivo y enriquecedor, pero cuando se aleja de esa discusión para elegir un gobierno con antecedentes graves de corrupción, más allá de la ideología, se transforma en una sociedad inmoral.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Levantemos la mano

Tiempo antes de que cobrara difusión el juicio por el caso de Lucio Dupuy, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura –representada por los tres poderes del Estado–, comunicó a los abogados la obligatoriedad de revalidar el “curso de capacitación en materia de perspectiva de género”, requisito excluyente para inscribirse en los concursos para cubrir las vacantes de jueces.

“Cuando la administración de justicia interviene en conflictos donde están en juego derechos de las mujeres y diversidades es necesario que los que intervienen en tribunales actúen con una perspectiva de género”. Palabras de la extitular de la comisión, diputada Graciela Camaño, al inaugurar el curso.

Con preocupación venimos notando una mirada ideologizada de los derechos de las mujeres y perturbadora hacia los aspirantes a magistrados, tanto en la Escuela Judicial como en las entrevistas finales, donde los postulantes pueden quedar relegados en el orden de mérito, a discreción de la comisión, a raíz de sus opiniones. No cabe duda de que la jueza de La Pampa que entregó la tenencia del niño a estas asesinas fue consecuente con aquella tesis. Un reflejo del relato que la política ha construido en la sociedad, complaciéndola con engañosos mensajes con fines electorales.

Levantemos las dos manos para pedir por Lucio; para que esté en el cielo, en brazos de Dios, sonriendo y en paz.

Lucas Possi

DNI 24.069.385

Cristiana Chamorro

Cristiana Chamorro, admiradora de la Argentina, lectora consecuente de LA NACION, acaba de ser liberada y deportada a los EE.UU. en un contingente de 222 presos políticos nicaragüenses. Hija de un presidente asesinado y de la expresidenta Violeta Chamorro, por el solo hecho de haber decidido ser candidata presidencial contra el dictador Daniel Ortega la fueron a buscar a la casa y la mantuvieron presa e incomunicada. Ejemplo viviente de la libertad de prensa, dedicó su vida a la defensa de las instituciones.

Vayan estas líneas para honrar a una demócrata incansable, férrea, de finas maneras, ejemplo de trabajo por la paz y por la gente y de inclaudicables ideales de libertad, sin medir costos o riesgos.

Felicitaciones, amiga. Tu liberación es una alegría infinita.

Norberto Frigerio

DNI 5.826.860

Crimen y castigo

Cuando conocimos a Graciela y Silvino Báez Sosa en el verano de 2020 y vimos una sorprendente templanza en su gran dolor, nos solidarizamos con ellos. El asesinato de su hijo Fernando había enlutado al país y junto a sus padres pedimos justicia. Aquella vez, a diferencia de otras, unos jóvenes borrachos y violentos irían a prisión, pero nadie pensó entonces en una cadena perpetua, máxime cuando en pandemia liberaron a delincuentes de la peor calaña. En Crimen y castigo, Dostoievski crea a Rodión, un estudiante devenido en asesino por desesperación. A pesar del crimen, los lectores lo amábamos en parte porque el personaje vivía atormentado pensando en la vergüenza que le provocaría a su madre. Hoy, los casi actores abogados de la familia de Fernando, que no disimulan fascinación hacia las cámaras, transforman a los ocho zaratenses en personajes del Far West que llegan a la “tranquila” Villa Gesell; los muestran como irrecuperables forajidos, que, aunque sin armas, entran a los boliches a matar. Este parcializado relato se refuerza con imágenes del video del asesinato del joven, mostradas hasta el hartazgo en los medios de comunicación. La defensa frente a esto es imperceptible. La balanza de la Justicia está inclinada y nadie piensa en un debate educativo sobre el alcohol y la violencia en los festejos juveniles, ni en el pedido de paz para todos del sobreseído Guarino, ni en el de los padres de Fernando: “Queremos justicia y no venganza”. Los episodios de descontrol a la salida de los boliches siguen igual. Entonces, si estos muchachos cuyas vidas ya están destruidas merecen una cadena perpetua, permítanme como ciudadana y madre considerar el castigo desproporcionado y sentir una gran tristeza.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Rugidos en Pinamar

En la provincia de Buenos Aires el fenómeno de contaminación sonora se ha incrementado y en particular en el municipio de Pinamar. El aumento muy importante de todo tipo de vehículos que circulan con escape libre produce ruidos insoportables. La falta de empatía hacia la mayoría de las personas que manifiestan quienes conducen estos vehículos, de día y de noche, acelerando el motor aun sin avanzar, para imitar el rugido de los autos de carrera en plena zona urbana, es inadmisible. Las autoridades municipales y la policía deberían sancionar con multas o penas aún más severas a los vehículos que no estén equipados con silenciadores.

Alberto R. E. Santambrogio

DNI 4.581.510

En la Red Facebook

Piden ante el Gobierno frenar en Mendoza la entrega de tierras a los mapuches

“¿Como es que pueden disponer del territorio y la soberanía nacional sin pasar por el Congreso? Esto es un feudo o qué?”- Mónica Grubic

“¡Frenar y devolver lo entregado!”- Ana María Smereka

“Es un atropello a todos nosotros, ciudadanos que no estamos de acuerdo con tal decisión. ¿Quién actúa?”- Marisabel Correnti

