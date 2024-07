Cartas de lectores: Premiar el esfuerzo y el éxito, cerca de Venezuela, ¿el huevo o la gallina?

Escuchar

Premiar el esfuerzo y el éxito

Éxito, orgullo, esfuerzo, eso es claramente lo que sentimos por la selección argentina de fútbol que recientemente obtuvo la Copa América. Como sociedad, nadie lo pone en duda. En otras actividades, por ejemplo la empresarial, muchos prefieren decir que les va mal, porque el éxito está mal visto. Y en la escuela es mejor no ponerle al alumno un exitoso 10 porque generamos “diferencias”. Si a una persona le ha ido bien, “en algo estará metida”, frase que seguimos escuchando y que nos lleva a pensar que todo es turbio y sospechoso, como lo vemos lamentablemente en la política y sus “exitosos” personajes. ¡Premiemos el éxito, como hacemos con nuestra selección! Y empecemos a estar orgullosos de aquellos a los que, con genuino esfuerzo y dedicación, les va bien. Ellos impulsan a todos a querer crecer, desarrollarse y emprender nuevos proyectos. Son ellos los que generarán las bases del futuro social y económico de una Argentina exitosa.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Cerca de Venezuela

Este domingo los argentinos debemos sentirnos muy cercanos a Venezuela y su pueblo. Un pueblo hermano castigado de la peor manera en las últimas décadas por un régimen amparado en la fuerza, las amenazas, las persecuciones y el uso de la violencia. Otras tragedias similares aún persisten en otras sociedades y han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, pero siempre, tarde o temprano, pudo imponerse la esencia del ser humano, su determinación de ser libre, respetar y ser respetado, vivir bajo el Estado de Derecho. Mucho me temo que el actual dictador hará todo lo que esté en sus manos en esta votación para impedir que la libertad y la democracia verdadera regresen. Sin embargo, no tengo dudas de que un día Venezuela volverá a la mesa de los países democráticos. Y viene bien recordar las palabras de su libertador, Simón Bolívar: “Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

¿El huevo o la gallina?

¿Eliminarán las retenciones cuando haya plata o habrá plata cuando saquen las retenciones? Mientras países vecinos como Brasil fomentan inversiones y respetan la propiedad intelectual, fomentando así las inversiones y las innovaciones agropecuarias (está demostrado en el estimado de su producción anual), la Argentina está quedada desde hace muchos años, causando un gran daño a la productividad. El productor argentino es de los mejores del mundo, no tiene que envidiarle nada a nadie; solo necesita reglas claras a largo plazo, reducción de impuestos para quienes reinviertan en el país, financiación y respeto por la propiedad intelectual. Estas son las bases para el crecimiento que tanto están esperando. No piensen tanto, que no es ningún secreto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?

Leonidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Lenguaje presidencial

Con relación al excelente artículo de Luciano Román en la edición del 25 de julio donde hace referencia a las formas de expresión del Sr. Presidente y su agresividad e insultos a distintos sectores y personas, quisiera señalar lo que significa, negativamente, desde el punto de vista educativo. Los niños y adolescentes necesitan testigos, modelos con los que puedan identificarse en su proceso de formación. Hoy nos faltan testigos en el ámbito social, deportivo, comunitario y, en algunas circunstancias, en el ámbito escolar. Las expresiones injuriosas, agresivas, vulgares e insultantes del Sr. Presidente y de otros actores políticos producen perjuicios significativos en el proceso de educación de los niños y jóvenes en tanto actúan como modelos negativos de identificación. Por supuesto, en nada contribuyen a los anhelos de una educación para la paz.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Lesa judicialidad

La prisión de militares y policías por enfrentar en los 70 a cuadros subversivos muy bien armados es un escándalo judicial cuando las bajas propias y los testimonios de terceros muestran la resistencia del enemigo, fácilmente diferenciable de los casos de ejecuciones disfrazadas, en que no había bajas propias, ocurrían en despoblado y sin testigos. Desde que llegaron los Kirchner al poder, el personal que intervino en los verdaderos enfrentamientos fue encarcelado por jueces a quienes les bastó que hubiera terroristas abatidos, negando el derecho estatal de reprimir al terrorismo; pretendiendo que, descubierta una guarida o acción subversiva, las fuerzas legales se retirasen sin actuar; con la consecuente disolución social y la condena de los “nuestros” para que los terroristas victimizados accedieran a cuantiosas indemnizaciones, con la hipocresía de justificar el actuar terrorista con el falso uso de la legítima defensa o del derecho a resistirse, como si las armas fueran de su monopolio. La guerra es de dos, pero esos jueces participan de la falaz teoría de “un solo demonio”, el militar, responsable de un supuesto genocidio como el de los judíos, los armenios o la tribu tutsi de Ruanda.

El caso del Batallón de Comunicaciones de City Bell es un paradigma: el 6 de septiembre de 1977 sus efectivos, en control e identificación de la población en el partido de Berazategui, al tocar el timbre de una vivienda, fueron respondidos con granadas de guerra y disparos que mataron al conscripto Barbusano e hirieron a su compañero García. Un matrimonio montonero falleció en el enfrentamiento. En la causa Nº 34000243/2011 del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, fueron detenidos los tenientes Fleba y Lucero, liberados por el juez Recondo porque habían actuado legítimamente. La apelación del fiscal permitió que los jueces Vallefín y Pacilio, de la Cámara Federal de La Plata, dispusieran sus detenciones, sosteniendo que los montoneros, que habían iniciado el enfrentamiento, tenían derecho de resistirse. Este escándalo fue confirmado por los jueces de Casación Borinsky, Ledesma y Carbajo y los ya viejos tenientes siguen esperando en prisión que la Corte Suprema ponga fin a semejante injusticia, suerte que seguramente habría seguido el soldado conscripto Barbusano si no lo hubieran matado arteramente los terroristas.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Juegos para chicos

Durante las vacaciones de invierno de los escolares, el Campo Argentino de Polo preparó un parque de juegos para chicos que no pudo aprovecharse ampliamente debido a su moderna organización. Implementar sistemas del primer mundo en el tercero tiene lo suyo. Más allá de los altos precios, adquirir los pases individualmente solo con QR tiene sus inconvenientes, como largas esperas para sacar el pase a cada uno de los juegos, el cual se envía a un mail donde se baja el archivo y se fotografía el QR, siendo imposible hacer modificaciones. Y hay que tener en cuenta que los niños pueden cambiar de idea. Dada la edad de los que concurrimos llevando a los nietos, sumada a las deficiencias que puede presentar internet, el tiempo en encontrar y presentar el QR, hubiera sido mejor y más simple emitir un ticket de papel que lo pudiera presentar cualquiera y no solo el dueño del teléfono que recibió el mail.

Para la próxima vez sería conveniente rever un sistema tan complejo y facilitar los trámites de los concurrentes.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Honorarios

Estoy de acuerdo con que las propinas no deben ser coercitivas sino voluntarias, pero además nunca atadas a un porcentaje del valor del consumo. El trabajo de llevar un plato de polenta es igual al de llevar uno de ostras, o destapar vinos de distintos precios. Esta reflexión también cabe a mi entender respecto de los honorarios de abogados y escribanos cuando están atados a un porcentaje fijado sobre los valores que tramitan. ¿Acaso el trabajo no es el mismo en una sucesión o compraventa de un inmueble sea de US$100.000 o US$1.000.000? La retribución debe estar, a mi entender, en relación con el trabajo a realizar convenido entre ambas partes, lo cual generaría una beneficiosa competencia.

Jorge Suárez

DNI 4.396.443

Los Pumas Seven

El jueves pasado se terminó el sueño olímpico de los Pumas Seven. Francia los superó justamente en los cuartos de final. No quiero dejar de destacar y ponderar lo que fue el camino de este equipo (técnico, jugadores, ayudantes y demás) a lo largo de los últimos años. Este de 2024 fue el mejor equipo del mundo en esa especialidad y terminó como número 1 del ranking. Su objetivo final era tener medalla en los Juegos Olímpicos y no se pudo lograr. No nos quedemos con la última imagen de jugadores tristes y frustrados porque no consiguieron lo que fueron a buscar. Desde acá los felicitamos por todo lo que hicieron y sobre todo por la forma en que lo hicieron. Es un equipo/familia, donde todos tiran para el mismo lado, el técnico y sus ayudantes son un ejemplo como conductores y los jugadores se han potenciado de manera fenomenal.

Salud, Pumas Seven, gracias por representarnos tan bien.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

