Cartas de lectores: Presidente y vice, descaro, Parlasur

Escuchar

Presidente y vice

Es necesario que el binomio Presidente-vicepresidenta conviva y actúe en sintonía. El país lo necesita. Cuesta y duele ver actitudes que nos retrotraen al pasado entre personas que ostentaron esos cargos. Debería ser “uno de los cambios” importantes de esta nueva etapa.

Diego Caballero

diccaballero@hotmail.com

Descaro

Indignación, bronca e impotencia es poco decir sobre lo que sentimos los que hemos visto el video divulgado por el periodista Jonatan Viale en la red social X donde el exministro Guzmán da un testimonio de tono delictivo, confirmando que excedieron la cuarentena “porque las encuestas les daban bien”. El descaro y el desparpajo con que este exfuncionario hace esta declaración son inconmensurables, muestra lo que son hablando y haciendo con total impunidad, como si no hubiera pertenecido a ese gobierno. Este video tendría que ser difundido en los medios oficiales que van quedando, a modo de confirmación de que el nivel destructivo de este grupo de estafadores que gobernó el país durante 20 años no tenía límites.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Parlasur

¿Por qué nos cuesta tanto evitar costos anuales millonarios e innecesarios como los del Parlasur? ¿Acaso no nos damos cuenta de la cantidad de parlamentarios que sobran, para agregar a otros más para el Mercosur? Los argentinos con mucho sacrificio estamos acompañando para que se corrija la economía de nuestro país, pero necesitamos hechos concretos y no tanta... parla.

Miguel Martin y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Trigo argentino

Resulta un contrasentido importar pan lactal de Brasil, hecho en gran parte con trigo argentino, que es nuestro principal ítem de exportación agrícola a ese país, seguido por el maíz. Brasil tiene una batería de estímulos a la exportación, entre los que se encuentra el draw back, es decir, el trigo argentino importado a Brasil para fabricar pan, que luego nos venden, recibe una devolución de los impuestos pagados al momento de importar el trigo, porque el gobierno de Brasil, con una visión mayor que la de nuestro gobierno, considera que si se importa un insumo que luego será exportado con valor agregado, beneficia la balanza comercial con un superávit. Hay que tener en cuenta que la producción de trigo en Brasil sufrió una merma considerable, por las fuertes precipitaciones que inundaron el sur de ese país este año, sector en donde se siembra y cosecha el trigo doméstico. Actualmente el trigo que se exporta de la Argentina al mundo tiene un castigo del 12% de derechos de exportación, algo que expresamente prohíben los acuerdos generales de precios y tarifas, ex-GATT, hoy OMC

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Jueces

Lindo sería tener las condiciones de José D’Angelo como para decir tantas cosas en tan pocas líneas. Así lo demostró con su carta del 1° del actual, cuando comparó la detención del terrorista italiano con la situación de argentinos acusados de hechos del mismo linaje. Pero acá es distinto. Contrariamente a ello, nuestros jueces federales parecen ser los continuadores de la tarea que comenzaron los guerrilleros del 70. Los resultados son los mismos: con distintas armas, solo dejan a su paso desolación, muerte y desconsuelo, masacrando a los mismos enemigos que tenían los “erpianos”, “montoneros” y demás yerbas. Siguen siendo sufrientes de ese terrorismo “setentista” los que padecen hoy el mortal encierro. Además, son cobardemente denigrados de todas las maneras posibles. ¡Cuidado con que alguien se compadezca de ellos, porque correrá la misma suerte! ¡Y ni hablar de ir a visitarlos! Para colmo, son mandados a las mazmorras por tres o cuatro jueces sentados en sus poltronas que no tienen la menor idea de lo que es sufrir en el campo de batalla. Destruyen salvajemente a quienes les salvaron la vida. O se olvidan acaso de que muchos de ellos son excombatientes y héroes de Malvinas que han debido soportar jornadas enteras castigados por las inclemencias del tiempo. Con los pies congelados, el estómago vacío, los dedos azules de un frío atroz que apenas les permitía manejar el arma. Ojos que contemplaban horrores, oídos destrozados por estruendos y narices que soportaban olores nauseabundos, con diarreas humillantes y calamidades de toda laya. Todo ello, mientras esperaban que una bomba los descuartizara, una esquirla los dejara mutilados o una bala les volara la cabeza.

¡Pero no se preocupen, “señores guerrilleros”, de los soldados que quedaron vivos ahora se están ocupando nuestros jueces!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Similitud

He llegado a la conclusión de que Santiago Caputo es a Javier Milei lo que Marcos Peña fue a Mauricio Macri.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Ruta del Mercosur

Como usuario de la ruta del Mercosur, la nacional 14, es notable su deterioro por la falta de mantenimiento. Hay carencia de luces en todos los cruces, al igual que de señalización y demarcación lateral, además de observarse baches y pasto crecido, sin cortar, en toda su extensión.

Todo ello converge en hacer peligrosa a esta ruta, que es la puerta de entrada al país. Debería ser un modelo para los países vecinos. Claramente la concesión y el peaje que pagamos no se reflejan en el mantenimiento, por lo cual sería bueno que el gobierno de Javier Milei se encargara de exigir a quien debe hacer el mantenimiento que lo haga o si no quitarle la concesión. Espero que el gobierno libertario sea ejemplo no solo en combatir la inflación, sino también en combatir las concesiones de empresas burocráticas y que poco favor le hacen a la ciudadanía.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

En la Red Facebook

EE.UU. confiscó el avión de Nicolás Maduro en República Dominicana

“Maduro: tic toc, tic toc, se le acaba el tiempo”- José Esparza

“EE.UU. se está poniendo los guantes por fin...”- Luciano Silva

“Seguro los rusos, iraníes o norcoreanos le consiguen otro... Un pequeño incordio para un tirano con muchos acreedores enemigos de EE.UU. y los derechos humanos... Ojalá de verdad hubiera sanciones realmente efectivas”- George Rider Santiago

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION