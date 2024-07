Cartas de lectores: Primero, educación; tragedias evitables, Bullrich y Pro

Escuchar

Primero, educación

En la Argentina, el 45,2% de los chicos de entre 13 y 17 años que viven en la indigencia y el 32,9% de los que están bajo la línea de la pobreza no van a la escuela o lo hacen con sobreedad, de acuerdo con un informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA. Este dato debería ser suficiente para que a ningún funcionario del Gobierno, empezando por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se le ocurra bajar la edad de votación a los 13 años. La falta de políticas educativas serias en nuestro país no nos ha traído nada más que desigualdad. En pos de los derechos, nuestros niños y jóvenes se quedaron sin saber leer ni escribir. ¿Qué recibieron a cambio? Viajes de egresados; ausencias indiscriminadas sin perder el año; docentes militantes, no educadores bien formados; pasar de grado o de año sin saber leer ni escribir, para no hablar de contenidos que no adquirieron. En el actual gobierno la educación no ha sido merecedora de un ministerio propio, es una secretaría del megaministerio de Capital Humano. ¿Qué van a votar los adolescentes si antes no aprenden a leer y escribir? Para poder poner la tapa, primero necesitamos la olla.

Para la política, como para el resto de las actividades humanas, primero se necesita educación.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Tragedias evitables

Cada vez que sucede una “tragedia” en nuestro país, algo que nos conmociona como la desaparición de Loan, siento que siempre se trata de la punta de un iceberg de algo mucho más grande subyacente, un caldo de cultivo que lo favorece. Pienso en Cromañón, por ejemplo. Puertas de emergencia bloqueadas, seguramente falta de inspecciones o inspectores coimeados para hacer la vista gorda. Pienso en la catastrófica inundación en mi ciudad, La Plata, en abril de 2013: nuevamente falta de obras de infraestructura que la evitaran. La llamada “tragedia de Once”, que no habría sucedido con el correspondiente mantenimiento. Y ahora otro niño, tal vez víctima de trata, que revela corrupción política y policial. No se trata de catástrofes naturales, como un terremoto o un volcán en erupción, sino de las lógicas consecuencias de ineptitud, deshonestidad, componendas, chanchullos, manejos ilícitos, complicidades, contubernios, sobornos, hacer la vista gorda en beneficio de unos pocos. En este estado de cosas, seguirá habiendo “tragedias” absolutamente evitables. Lo que históricamente brilla por su ausencia es la voluntad política para evitarlas.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Bullrich y Pro

Le erró fiero Patricia Bullrich. Se sobreestimó lo suficiente como para creerse dueña de los votos que obtuvo en las últimas elecciones, incluido el mío.

Me atrevería a decir que los votantes de Pro nos caracterizamos por nuestra libertad de pensamiento, lo que nos aleja de quienes con prepotencia pretenden imponernos algo. Pro ha sido un gran colaborador del actual equipo de gobierno; no obstante, es un partido independiente y como tal tiene ideas propias, como, por ejemplo, el respeto al otro. Aun reconociendo éxitos a la gestión actual, no estoy, yo al menos, dispuesta a entregar el partido para que desaparezca en manos de La Libertad Avanza.

Espero que el error de la ministra Bullrich haga que el presidente Milei sepa entender que tiene mucho para mejorar y que hay que saber aprovechar las oportunidades cuando están a la mano. ¡Que sus rabietas y caprichos no nos lleven otra vez al infierno peronista!

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Víctimas silenciadas

El más sangriento atentado terrorista de los 70 fue perpetrado por Montoneros el 2 de julio de 1976, en el salón comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Planificado y ejecutado por la conducción nacional de la organización, liderada por el terrorista Mario Firmenich (comandante, NG Pepe) y los terroristas Marcelo Kurlat (capitán, NG Monra), secretario militar; Rodolfo Walsh (capitán, NG Esteban), y Horacio Verbitsky (capitán, NG Perro), responsables del órgano de inteligencia, por la mano del traidor infiltrado José Salgado (miliciano, NG Pepe). La bomba “vietnamita” cumplió con su cometido asesino, matando arteramente a 23 desprevenidos comensales, con amputación traumática de miembros, quemaduras, heridas lacerantes y fracturas expuestas, provocadas por su carga de metralla metálica y potente onda expansiva. Es deber de estricta justicia rescatar del olvido político impuesto por los gobiernos K la memoria de nuestras víctimas del terrorismo. En tal sentido, una vez más, repudiamos que se haya impuesto el nombre del terrorista Walsh a la estación de subte Entre Ríos y que se haya retirado del frente del edificio policial la placa conmemorativa del trágico hecho, configurando una cobarde y vil claudicación.

La “batalla cultural” a librar por las nuevas autoridades debe revertir el silencio y el ocultamiento impuesto a las víctimas provocadas por las organizaciones terroristas que asolaron la Nación y la pasiva aceptación social alcanzada bajo el paraguas de funcionarios y organizaciones de DD.HH. abiertamente filoterroristas. En igual sentido y urgentemente, deben adoptarse las acciones necesarias para restituir la libertad de quienes sufren hoy la saga de aquella guerra, cumpliendo injustas condenas o excesivas e ilegales prisiones preventivas, dictadas por jueces prevaricadores, que, apartados del principio de legalidad, llevaron adelante, verdaderos “juicios revolucionarios”.

Para que la libertad avance y se mantenga en el tiempo, la historia completa debe prevalecer sobre la memoria parcial e ideologizada, y en el marco de una nación pacificada, no hay margen para la existencia de presos políticos. Por eso, en recuerdo de los 23 asesinados por Montoneros en el comedor, realizamos el sábado pasado la tercera marcha contra la impunidad, desde la estación Rodolfo Walsh de la línea E de subte hasta el lugar del atentado, Moreno 1431.

Andrés Fernández Cendoya

Presidente AfaVitA

DNI 10.795.796

Tomando mate

Usar el celular mientras se conduce es una infracción importante. ¿Tomar mate mientras se maneja un vehículo está permitido? Porque vi al chofer de uno de los ómnibus que hacen los tours de la ciudad tomando mate mientras conducía. Me resultó increíble y peligroso.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

En la Red Facebook

Elecciones legislativas en Francia. La izquierda y el centro frenaron a la ultraderecha

“Excelente”- Mary Chevarría

“Qué triste. Seguirán así”- Alicia Colazo

“Lo que la ‘frenó’ fue el voto de la gente...”- Juan Carlos Rosamonte

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION