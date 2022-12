Cartas de lectores: ¿Primero la gente?, destrozos, gracias por la emoción

escuchar

Festejos por el Mundial

¿Primero la gente?

La selección argentina llegó al país trayendo la Copa Mundial que con tanto esfuerzo consiguieron. La noche anterior, el Gobierno decretó un feriado nacional. Era fácil suponer que desde el interior del país serían pocos los que podrían acercarse al Obelisco. El decreto “nacional” no abarcó a todos, solo a casi un 10% de la población. Lo que pasó lo vimos todos. No previeron, no lograron imaginar la magnitud y cantidad de gente que acudiría a saludar a los jugadores al Obelisco. No pensaron en la gente, en el calor que pasó, en las horas que estuvo allí parada, en cómo viajó, etc. Hay un eslogan del gobierno nacional que dice: “Primero la gente”. Quedó demostrado que el decreto y sus consecuencias no priorizaron a “la gente”. Lo mismo hicieron con la pandemia, dejando a todos encerrados, ancianos tristes y chicos que no volvieron a la escuela. Por favor, dejen de mentirnos con eslóganes incumplidos y demagogia.

Gracias selección por la Copa y la alegría que nos dieron a todos.

Silvana Terenzano

DNI 20.363.428

Destrozos

Debe haber un castigo para quienes han destruido el patrimonio urbano. Basta de pagar con nuestros impuestos a gente fuera de control. Basta de bailar mientras se rompen bienes que paga el pueblo trabajador. Deben aplicarse las sanciones correspondientes o probation si no tienen dinero para cubrir los daños. Era una fiesta que debía ser de todo el pueblo argentino y se convirtió en la “avenida de los destrozos”. Se da una imagen al mundo de salvajismo, en contraposición a lo mostrado por Scaloni y su equipo. Exigimos que se aclaren los hechos, se apliquen sanciones y castigos pecuniarios y de cárcel a estos vándalos que opacaron la fiesta, en la que pudo haber resultado herido un jugador o parte del público, que lo único que intentó fue agradecerle a la selección haber traído la Copa del Mundo.

Lilian Maria Queirolo Recalde

DNI 13.213.734

Gracias por la emoción

Cómo extrañaba esta Argentina. Esta unión que rompe las barreras de la política, de la religión, del color y del lenguaje. Millones de personas sufriendo calor, sed y cansancio pero manteniendo la ilusión de ver pasar el ómnibus de la Scaloneta.

Extrañaba la alegría, camaradería y solidaridad de este pueblo. Más allá de la locura de la pasión que lleva a algunos a arriesgar su vida y la ajena en un arrojo (literal) impulsivo. Gracias Scaloni, Messi y a todo el equipo que nos representó con templanza, orden, humildad y cooperación. Pero por sobre todo, por la sensación de “ni caídos ni vencidos” ante la adversidad. Gracias por mostrarnos la emoción, por los frutos de esa unión, por creer en la victoria, más allá de la incertidumbre por el resultado. Gracias por transmitir la integridad y unidad de un equipo, demostrando que cuando la cabeza es sana, el cuerpo es sano.

Cayetana Vásquez Mansilla

DNI 16.764.368

Inconcebible

Es inconcebible que en un país devastado, con casi 50% de pobreza, se declare un feriado nacional por haber ganado un campeonato de fútbol.

Francisco Garro

Panchogarro@gmail.com

Turnos médicos

Quiero contarles algunas consecuencias que tuvo el decreto del feriado dispuesto el lunes (nos enteramos ese día a las 19) por la llegada de la selección. Trabajo en un centro médico donde hubo que cancelar todas las agendas de turnos asignados hace meses, con pacientes que habían comenzado a prepararse para realizar sus estudios, de pacientes con diagnósticos complicados que tienen urgencia en realizar estos estudios y que ahora hay que volver a programar. Tuvimos que quedarnos horas extras para poder llamar a todos los pacientes. Señor Presidente, ¿usted piensa estas consecuencias? ¿En el impacto de que no se trabaje un día, y que las empresas pierden mucha plata? ¿Que nuestro país no está en condiciones de perder un día de trabajo? ¿Le importa? ¿Sabe que nuestro país necesita gente que trabaje, y que estos decretos nos afectan a todos?

Si iba a decretar el feriado, lo podría haber organizado de otra manera. Siento que nos faltó el respeto a todos los argentinos.

Sandra Door

DNI 16.975.907

El camino

No hay duda de su excelencia como jugadores. Quiero destacar que su éxito fue el resultado de un trabajo duro, premio al esfuerzo personal, elección de los mejores, conciencia de equipo y respeto mutuo. Valores que hoy cotizan bajo en nuestra sociedad. Nos mostraron el camino. Despertemos y empecemos a seguir su ejemplo por una sociedad mejor.

Gloria von Grolman

DNI 5.319.834

Multitudes y Covid

Mientras que por el aumento de casos de Covid el Gobierno insta a la población a recibir dosis de refuerzo de vacunas, se estimulan las aglomeraciones para festejar el título en el Mundial. Algo no cierra. ¿O será que el éxito tapa todo?

Jorge Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

Sacrificio

Tengo 90 años y nunca vi nada igual como lo del martes pasado. Millones de personas movilizándose para ver a la selección. Me pregunto si estas personas harían el mismo sacrificio ante la patria que se desangra. Estoy muy triste.

Una patriota.

Edith Mabel Gilligan

edithgilligan@gmail.com

Volvamos a los goles

Después de varias semanas convulsionados por clasificaciones, prórrogas y penales, la selección logró alzar la Copa. Que las pequeñeces y bajezas de los mediocres no nos priven de seguir disfrutando de las mieles de la gloria. Qué lindo sería ver a los jugadores en los programas de TV contándonos el Mundial, en vez de ver las postales y los cruces por un festejo que a esta altura a nadie le importa.

Roberto de León

DNI 14.255.432

En la Red Facebook

El caótico festejo en la llegada de la selección

“Los jugadores que iban sentados en la parte más alta del bus corrieron peligro en varias oportunidades”- Claudia Siri

“Lo que debía ser una fiesta como en Qatar terminó como siempre en un desastre. Es la cultura argentina. ¡Lamentable!”- Celia de Yañuk

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION