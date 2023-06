Cartas de lectores: Primero, la moneda; Flybondi, dueños del país

escuchar

Primero, la moneda

Cada día escuchamos a funcionarios, exfuncionarios, futuros funcionarios y, en fin, toda la grey política proponer con títulos tan imponentes como vacíos el crecimiento, la inclusión, el desarrollo, etc. Nos hablan de discutir ideas de país, de repensar la educación, la salud, la seguridad y la soberanía. Todos estos discursos me parecen absolutamente vacíos e intentan disimular su vacuidad con la utilización de adjetivos y adverbios grandiosos. Un país queda definido por su gente, su territorio, su bandera y su moneda, de la que hoy carecemos. Mi voto lo reservo a aquel que, en vez de proponernos objetivos que hoy son inalcanzables, se aplique en darnos una moneda. Propia y en la que todos creamos. No quieran darme mucho más. Por ahora, con eso solo me conformo. Una vez que tengamos una moneda, que todos podamos planear nuestra vida sin sobresaltos, veamos qué más podemos hacer. Ya con una moneda los habitantes de nuestro país generaremos un impulso muy grande, sin necesidad de indicaciones de parte de los funcionarios. Y cuando lleguemos a esa etapa, no tan fácil de alcanzar, podremos empezar a plantear todo el resto.

Luis Wuhl

luis.wuhl@gmail.com

Flybondi

La línea aérea Flybondi, empresa privada, trata de invertir y aumentar su flota para brindar mejores servicios aéreos, pero las trabas del gobierno nacional para cumplir sus compromisos en dólares con el exterior la obligan a dejar sin volar dos aviones, perjudicando a pasajeros y empleados de la empresa. Pero la misma administración nacional no tuvo restricciones ni vergüenza para comprar un avión del año 2000 por 25 millones de dólares para el uso inaugural de Massa y Máximo Kirchner. Claramente, como dice el Martín Fierro, hay hijos y entenados en este país.

Con esta política de Estado donde solo está el beneficio de la dirigencia política y se desprecia la actividad privada, que es la que paga los impuestos, difícilmente se estimule la inversión extranjera en la Argentina, generando esto solo más desocupación y más pobreza.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Dueños del país

El dueño de cualquier empresa en el país invierte su dinero, contrata personal, paga impuestos, toma riesgos, y si le va mal pierde su dinero. Estos conceptos básicos… ¿se repiten con los políticos, que son los verdaderos “dueños de la Argentina”? No invierten su dinero, y si les va mal en su empresa (la Argentina) no pierden ni su dinero ni su trabajo, simplemente retiran más plata de la compañía, que está fundida, o la piden prestada. Pero ellos, que son los dueños, no son responsables, no pagan. No hay problema… ponen a trabajar en su “empresa” a familiares, amigos, hacen negocios con ellos, sin importar si la compañía gana o pierde plata. Y luego explican que a “la empresa” le va mal por culpa de otros. Mientras tanto, “los dueños”, que en líneas generales son casi los mismos en los últimos 50 años... son cada vez más ricos. Abuelos, padres e hijos, más los muchos amigos de los dueños, siguen disfrutando de este gran negocio, la empresa “Argentina”.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

La Justicia

¿Por qué muchos argentinos no creen en la Justicia? Por fiscales como Marijuan, jueces como Casanello y el juez de San Isidro que “perdonó” a Fabiola y Alberto por la fiesta en la quinta de Olivos durante la cuarentena, mientras todos estábamos encerrados por orden presidencial.

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

Es ahora

Muchos sabemos a quiénes no vamos a votar: obviamente, al gobierno actual. Pero al pensar en las próximas elecciones y ante la situación catastrófica que vive nuestro país, nos es difícil encontrar un candidato. Esto se debe a que todos los que queremos un cambio profundo vemos que la oposición, en lugar de pensar en unirse para lograr el bien común, continúa actuando con soberbia. Piensan en sus intereses y no en conformar a la sociedad. Señores, la política siempre busca acuerdos. Es necesario que ustedes los encuentren y con una actitud ejemplar nos demuestran que quieren superar este triste momento y encontrar una salida, aunque difícil y dolorosa, para el bien de todos.

¡El momento es ahora!

Elvira N. de Casaccia

DNI 6.276.887

No más victimización

Es más fácil sentir culpa que hacernos responsables de nuestros actos. Sentir culpa es tomar el rol de la víctima, es dar por aludido que nuestro entorno y nuestras circunstancias son la causa de todos nuestros problemas. Es de cobarde. ¿Es la salida más fácil? Quizás.

¿Hay excepciones? Tal vez.

Pero claro esté que es mucho más sencillo justificar nuestras conductas y nuestra situación como resultado de actos y acciones externas, que tomar las riendas del asunto y ponernos en el rol de hacedores.

Si realmente tenemos puesta nuestra propia camiseta en esta vida, pues entonces debemos jugar liderando nuestro propio equipo y dejar la victimización, abrazando genuinamente las adversidades que puedan presentarse con esfuerzo y responsabilidad y alcanzando aquellas victorias que consideremos importantes para poder llegar a la final lo más preparados posible.

Carolina Teresa Robles

DNI 94.004.909

Cambio climático

Muy interesante y oportuno el editorial del 6/6/23 sobre el cambio climático. Recomendamos la difusión del documento elaborado por el Consejo Asesor Externo en Cambio Climático creado por la ley 3871-2011 y presentado a la Agencia de Protección Ambiental (APRA del GCBA), que alerta sobre el ordenamiento ambiental del territorio ribereño de la ciudad. El cambio climático ya tiene, o tendrá en el corto plazo, graves efectos sobre las ciudades costeras, por el inevitable aumento del nivel del mar y del estuario (Río de la Plata). Las inundaciones y anegamientos tienen alta probabilidad de ocurrencia.

Estemos alertas.

María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz

DNI 4.798.184

En la Red Facebook

Enfrentamientos entre las hinchadas de Boca y Colo Colo

“Por qué utilizan el deporte y su amor por un equipo para descargar todas sus frustraciones personales... qué triste”- Caroline Sánchez Montoya

“Vergüenza de toda esta ‘gente’”- Irma Batalla

“Terrible”- Mirta R. Vargas

