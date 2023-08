escuchar

Propuestas educativas

Pasan los días, y no falta tanto para las elecciones. Salvo la propuesta de “vouchers” educativos anunciados por el ganador de las PASO, Javier Milei, no he visto, oído o leído a ningún otro candidato presentar alguna propuesta concreta para poner fin (entre otros graves problemas) al pésimo programa de alfabetización, cuyo resultado es que los niños llegan a 4º o 5º grado sin saber leer ni escribir. A leer se enseña. ¡No se aprende por ósmosis! Estamos en medio de una dramática crisis educativa. Los niños carecen de vocabulario porque nadie les habla con corrección, nadie se dirige a ellos con propiedad desde su más tierna infancia. No leen porque ni les enseñan ni les leen. No los incentivan a leer. ¿Pretendemos después que comprendan textos?

Urge que los candidatos anuncien cómo resolverán este desastre. Con “vouchers” esto no se arregla.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Sinceramiento

Vemos cómo una marea de uruguayos invade nuestro país en busca de pichangas. Alimentos, medicamentos, nafta, etc. son el objetivo. Por lo que vemos, no compran ni neumáticos ni celulares, etc. Por la gran distorsión de precios relativos hay ganadores y perdedores. Es urgente sincerar los precios, para que el país pueda desarrollarse en forma equitativa.

Catalina Albrecht

LC 2.333.291

Ladrillos

Más que poner empeño en ingresar a los contenciosos Brics, sería prudente que el Gobierno garantizara el acceso masivo a los bricks (ladrillos), los que se usan para construir casas.

Isidro Braun

braunisidro@gmail.com

Templanza

Me uno al agradecimiento de la lectora Irma Godoy hacia el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Ha sido sumamente alentador leer sus palabras en el diario del sábado pasado. Nos conoce bien y, además, ¡nos quiere bien!

Respecto de las elecciones de octubre, creo que si tenemos una “mayoría de razonabilidad” luego deberemos ser muchos más los que tengamos la templanza para sobrellevar los duros años que tenemos por delante para que el sueño de la Argentina pujante pase a ser una posibilidad.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Houssay y Perón

Las declaraciones de Milei en las que anuncia su decisión de suprimir el Conicet no solo han vuelto a poner en debate las complejas relaciones históricas entre ciencia y política, sino que también nos permiten recordar la figura de Bernardo Houssay, el primer director del consejo, quien funge como paradigma de las peripecias que han sufrido los científicos en nuestra historia reciente por la utilización política que han hecho los diferentes gobiernos, fueran estos militares o civiles. En 1943 Houssay fue cesanteado de su cargo de profesor titular de la Universidad de Buenos Aires de la cátedra de Fisiología por decisión del gobierno militar de entonces. Las causas: haber firmado un documento en el que se pedían el retiro de la dictadura, la convocatoria a elecciones y una declaración de apoyo al bando de las potencias aliadas en su lucha contra del nazismo. No obstante estar marginado de la vida académica, en 1947 Houssay es galardonado con el Premio Nobel de Medicina; la congratulación del gobierno, que ya era presidido por el general Perón, será la orden del subsecretario de prensa y difusión, Raúl Apold, de silenciar toda noticia sobre la premiación del científico argentino.

La reivindicación de Houssay llegará en circunstancias que han sido olvidadas en la actualidad, cuando no ocultadas intencionadamente por los académicos del llamado campo nacional; en septiembre de 1955 el gobierno peronista es derrocado por un golpe militar encabezado por el general Aramburu, quien decide restablecer los principios de la autonomía universitaria que habían sido abolidos en junio del 43 por la intervención militar. Las nuevas autoridades designan como interventor (o tempora, o mores) a un dirigente socialista, el profesor José Luis Romero, quien dispone la reincorporación de todos los estudiantes y profesores expulsados durante el gobierno peronista, entre quienes se encontraban precisamente Houssay y uno de sus discípulos, el futuro premio Nobel de Química Luis F. Leloir. Paralelamente se derogan disposiciones especialmente irritativas como la que exigía un certificado de buena conducta expedido por la policía para ingresar a la universidad o aquella otra de asistencia obligatoria a los cursos de Formación Política, que en la práctica constituían cursos sobre la Doctrina Nacional Justicialista. Fue en este marco que antes de dejar el poder el gobierno decide por decreto ley 1291, del 5 de febrero de 1958, la creación del Conicet, con el objetivo de promover la investigación científica y tecnológica en todo el país, designando como director precisamente al doctor Bernardo Houssay.

Carlos Sayago

DNI 7.742.375

Actores olvidados

Pablo Alarcón es un poco mayor que yo, por lo cual su nombre y su imagen son muy conocidos para mí. Siempre estuvo en el comedor de mi casa a través de la televisión en novelas e historias unitarias que ya no se hacen más. Así como él, todavía hay muchos artistas de cierta edad que son desconocidos para las generaciones más jóvenes y que han hecho historia en la TV y siguen siendo inolvidables para los que tenemos más años. Desafortunadamente ya no existen las novelas con mártires y villanos, ni historias unitarias con un guion interesante que ponían familias enteras frente a la TV. Hoy son todos shows improvisados sin ton ni son o chusmeríos baratos donde un programa habla mal del otro, no importa qué canal se ponga.

La convocatoria y el éxito de Pablo Alarcón “a la gorra” son un llamado de atención que muestra que todavía hay artistas que tienen mucho para dar y un público que quiere calidad. Ojalá los productores vuelvan a convocar a los actores que han quedado olvidados injustamente y renazca aquella televisión de calidad que solo esos artistas pueden dar y transmitir a los más jóvenes.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

