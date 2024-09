Cartas de lectores: Proteger a los niños, viaje a España, huelgas en los EE.UU.

Escuchar

Proteger a los niños

Circula una foto de la manifestación del miércoles pasado frente al Congreso en la que dicen que un policía tiró gases a una niña. Mi pregunta es: ¿qué hacía una niña en medio de una manifestación en la que podía haber problemas? Culpo a su madre de esa situación en la que puso en peligro a su hija. Acá tiene que intervenir el Estado protegiendo a los niños. ¡No a su presencia en manifestaciones!

Alicia Bonini

DNI 4.786.902

Viaje a España

Luego de decretar una huelga por 48 horas que dejó a miles de pasajeros de Aerolíneas Argentinas varados, el secretario general del personal aeronáutico Edgardo Llano partió de vacaciones hacia España con su familia, desentendiéndose del caos que generaría su actitud. Asumir una actitud como la descripta merece el repudio de toda la sociedad. Sería ejemplificador que las autoridades de la aerolínea estatal le impidieran a este dirigente gremial regresar al país a bordo de un avión de nuestra aerolínea de bandera.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Huelgas en los EE.UU.

En 1981 el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan solucionó el problema que causaban los controladores aéreos al sistema y usuarios con sus permanentes y mañosas huelgas: conminados a volver a sus trabajos en 48 horas, 11.000 empleados no cumplieron la intimación y fueron despedidos. No hubo problemas porque fueron reemplazados rápidamente por otros aeronáuticos, incluido personal de la Fuerza Aérea.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Mujeres

Hace muchos años que leo con placer las cartas de lectores de la nacion y en poco tiempo empecé a notar un cambio, que si no me equivoco se inició durante la presidencia de Mauricio Macri y tomó ahora –con la esperanza de una administración de cambio y transparencia– mucha fuerza, esa fuerza que da la ilusión de salir de la pesadilla en que se transformó nuestro país estos últimos setenta años. Ese cambio que comenzó de a poco y ahora es una voz potente: mujeres que se involucran, que saben, que se interesan, que luchan, que divulgan sus verdades y que sin distinción de edades buscan que se cumplan las promesas y que al final del túnel se vea la luz. Las cartas, muchas como las del último domingo, humedecieron mis ojos. Ojalá todos más unidos por un ideal común podamos combatir la inmoralidad, el fraude y la ignorancia en que se sumergió a nuestro país.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Liceos militares

El editorial del sábado 7 considera a los liceos militares y navales en un pie de igualdad. Pero me pregunto si equipararlos podría tratarse de un desacierto. En ocasión de la crisis internacional desatada en 1978, el Ejército convocó promociones completas de subtenientes de reserva graduados de los, por entonces, cinco liceos militares. El exvicepresidente Cobos es un ejemplo conocido. ¿Cuántos guardiamarinas de reserva egresados del único liceo naval de aquella época llamó a filas la Armada en la emergencia? El capital humano invertido por el Estado a través del Ejército parece haber rendido frutos. ¿Puede decirse lo mismo del esfuerzo en términos de oficiales propios que la Armada invirtió para formar guardiamarinas de la reserva naval? Por otro lado, el editorial resalta la extensa lista de profesionales destacados que egresaron de todos los liceos. Aunque podría decirse lo mismo de tantos colegios secundarios públicos y privados de nuestra república. Por ejemplo, de aquellos en los que estudiaron Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Luis Leloir, César Milstein y Jorge Bergoglio.

Volviendo al objetivo de formar reservistas, si surgiera una nueva crisis internacional, el Ejército nuevamente convocaría subtenientes de reserva. ¿La Armada llamaría a los egresados de los liceos navales? ¿O citaría a oficiales retirados, como procedió en aquella ocasión? Surge entonces la pregunta central; ¿es razonable continuar destinando recursos humanos navales escasos para obtener apoyo político en la sociedad civil en el futuro? Tal vez podrían fundarse liceos náuticos –solventados con recursos privados– en Mar del Plata, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Ushuaia.

Creo pertinente señalar que tengo el honor de haber portado durante un lapso breve la bandera argentina como cadete del Liceo Militar Gral. San Martín –antes de mi ingreso en la Escuela Naval– y de haber sido el jefe de navegación de la corbeta ARA Drummond durante 1982.

Alberto H. Messidoro

DNI 11.615.157

Presos, dentro del país

No estamos en pandemia pero estamos encerrados en nuestro propio país. Este año me tocó renovar el registro de conducir, el carnet náutico y realicé la transferencia de mi vehículo. En ninguna de las tres reparticiones públicas me entregaron los documentos físicos por los que pagué el arancel correspondiente. La respuesta fue siempre la misma: por falta de insumos no se entregan los documentos. Solo podemos visualizarlos en la aplicación Mi Argentina. Pero ninguno de estos documentos electrónicos sirve para salir del país ni en barco ni en auto propio ni manejando otro vehículo. Tampoco sirven para por ejemplo alquilar un automóvil en el exterior. Y lo peor de todo es que ni siquiera sirven para ser utilizados en nuestro extenso territorio por falta de señal de celular en la mayoría de las rutas. O sea que pagamos por documentos que no sirven. La municipalidad de Vicente López informa que solo podrá emitir el carnet físico si se presenta un pasaje. Pregunto a las autoridades: ¿tengo que sacar un pasaje en un alguna empresa de transporte para poder tener la documentación necesaria para poder salir del país manejando mi propio vehículo? ¿No podemos ir a ningún país limítrofe por nuestros propios medios? Por favor, que alguien me diga que esto no es estar preso.

Silvia Pisani

DNI 11.265.864

Servicios e impuestos

Con consumo cero de electricidad de una vivienda en Miramar, el valor total de la factura es de $13.235,84. La mitad corresponde a conceptos de energía ($6808,52), el resto a impuestos ($ 6427,32). Creo que el ministro Caputo tiene razón.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

En la Red Facebook

El Presidente firmó un decreto que reglamenta la esencialidad del servicio aeronáutico

“Perfecto”- Gabriel Sánchez

“¡Genial! Vamos hacia un camino de seriedad”- Liliana Griselda Scarpinelli

“En la era de la ‘libertad’ se gobierna por decreto...”- Emmanuel Giannattasio

“Hay que privatizarla y dejar de renegar con ese aguantadero K...”- Jonathandres Gauna

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION