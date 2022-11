Cartas de lectores: Proteger al más débil, provincias adolescentes, los nececitamos a todos

escuchar

Carta de la semana

Proteger al más débil

Soy, porque lo sigo siendo aunque ya no esté entre nosotros, amigo de Andrés desde primer grado de primaria. Muchos años y muchas vivencias compartidas. Compartimos la infancia, todo el colegio, y la juventud. Recorrimos juntos el camino a la adultez: las primeras novias, los primeros grupos de amigos, lo primeros trabajos. Nos pusimos a estudiar al mismo tiempo, Andrés agronomía, y yo derecho. Nos recibimos casi simultáneamente, y enseguida nos pusimos a trabajar. Yo me casé pronto y tuve hijos. Años más tarde, luego de varias y variadas novias, Andrés se casó con la mujer que había estado buscando siempre: Malena. Tuvieron tres hijos maravillosos: Pedro, Isabel y Magdalena.

Armaron con mucho amor una familia muy unida. A Andrés le gustaba su trabajo, y le ponía mucha dedicación, y esfuerzo. Además lo hacía bien. Trabajaba para el grupo Ledesma en la parte de campos. Era sobrino del dueño, Carlos Pedro Blaquier, y a pesar de tener el mismo apellido que el principal accionista era un empleado más, y tenía que ganarse día a día su lugar en la empresa por su desempeño y capacidad. Es más, su apellido le pesaba, ya que competía con sus pares en igualdad de condiciones y al mismo tiempo, por ser pariente de los dueños, se lo miraba con recelo. Por su carisma, por su inteligencia, y especialmente porque conectaba fácilmente con todas las personas que lo rodeaban, pudo crecer en la empresa. Con esfuerzo e idoneidad logró destacarse a nivel nacional en la producción agropecuaria.

De todas formas, sus prioridades iban más por el lado de los afectos que de los logros profesionales. Su familia y sus amigos eran todo para él, y no se imaginaba la felicidad si no era rodeado de quienes lo querían, que no eran pocos. Cuando, fruto de su trabajo, alcanzó una buena situación económica, se dio el gusto y se compró la moto que siempre quiso, una BMW, y comenzó a hacer viajes por el pais en sus vacaciones. El sábado pasado, a los 62 años, todavía en la plenitud de sus capacidades físicas y mentales, Andrés iba con Malena en su moto y tuvo un mal encuentro. Se encontró con Lucianito, que lo mató de un tiro en el pecho porque quería la BMW de Andrés.

No voy a opinar sobre Lucianito, porque no lo conozco. Imagino que nació en una situación mucho más difícil que la de Andrés, y que tuvo muchas menos oportunidades que él de lograr una educación que le diera un lugar en la sociedad. Imagino una infancia sufrida, la sensación de ser nadie, y de pronto el encuentro con las drogas y las armas que le dan la omnipotencia que necesita para sentirse alguien. Imagino el vértigo de estar “jugado”, de no tener miedo a nada. “Quiero una moto, agarro la pistola y salgo a buscar la que me gusta”, y si hay alguien arriba lo mato y me la llevo. Se necesita una combinación de factores para ser un asesino. La indiferencia al dolor y a la vida ajena y, especialmente el odio, entre otras cosas. Me dicen que no es fácil vender una BMW, ni armada ni desarmada, o sea que ni siquiera es un tema de dinero. Quienes compran esas motos tan caras prefieren hacerlo legalmente. Las roban por puro deseo de correrlas y “chapear” con semejante máquina, y luego tirarlas por ahí. La vida, toda la vida y la familia de mi amigo, quebrada por la adrenalina de unas horas.

¿Para qué sirve el Estado? Para proteger al débil, decía Hobbes. Y el sábado 29 de octubre a la tarde, ¿quién era el débil? ¿Mi amigo Andrés, que paseaba con su esposa desarmado en su moto, o Lucianito, que iba con su novia y su arma cargada buscando una BMW para robar? Las respuestas a estas dos preguntas nos están partiendo al medio como sociedad y como país. Si creemos que Luciano es el débil y que el Estado lo tiene que apoyar porque es la víctima de una sociedad desigual e injusta, y por eso, aunque robe armado varias veces, hay que ser indulgente, porque además es menor, y porque en cierta forma no es él culpable si no nuestra sociedad con sus contradicciones, etc., (teoría Zaffaroni), entonces el Estado tiene que hacer algo: darle educación, oportunidades de inserción, trabajo, y a veces, controlarlo. Luciano no tuvo acceso a nada de eso, solo a las drogas y a un arma. Pero tenemos un gobierno seudoprogresista, que solo habla de justicia social y de igualdad pero que no hace ahbsolutamente nada por lograrla. Su único plan es regalar plata, dinero que, además, con la inflación que crea por otro lado, es siempre insuficiente.

Si a personas como mi amigo Andrés, que trabajó toda la vida, que pagó religiosamente sus impuestos, que generó riqueza y trabajo para el país y para otros, el Estado lo abandona y no lo protege, y deja que lo maten como un perro, entonces ¿qué país podemos tener?, ¿qué sociedad puede funcionar si da todo lo mismo?

Franco Martini

francomartinicrotti@gmail.com

Provincias adolescentes

La decisión del Poder Legislativo de Tierra del Fuego de modificar la ley previsional y permitir que los empleados públicos puedan jubilarse a los 55 años de edad y la cerrada defensa que de la misma hizo el gobernador de esa provincia me recordaron a ciertos adolescentes irresponsables que gastan despreocupadamente el dinero de sus padres ignorando cómo se obtiene. Así como en Tierra del Fuego, en la Argentina hay varias provincias adolescentes, como Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz, etc., y ninguna es sustentable. Con esto quiero significar que, en base al PBI que producen, difícilmente los gobiernos podrían gastar como lo hacen, aunque se queden con los impuestos nacionales que generan, si no fuera por las transferencias de la Nación. Lo triste de Tierra del Fuego es que su fabuloso régimen impositivo de privilegio que sostiene el resto del país acaba de cumplir 50 años y seguirá por 15 más.

Es hora de que se planifique el desarrollo de las provincias adolescentes para que en un plazo determinado alcancen la adultez y que los pobres de las otras provincias dejen de financiar los delirios de los gobernantes de las provincias irresponsables.

Alfredo Tolchinsky

alfredo.tolchinsky@gmail.com

Los necesitamos a todos

Observando las largas colas de gente joven en la Anses, pienso cuántos dones y talentos tenemos desperdiciados. Los gobernantes, como responsables de brindar las condiciones para el desarrollo personal, lejos de encender la chispa que despierta las capacidades para llevar una vida útil, somete, apaga voluntades, anhelos y esperanzas. Peor aún, frustra al individuo y lo empuja por los peores caminos.

Hoy más que nunca el país necesita que despierte el potencial de todos esos jóvenes cuya riqueza hasta ellos desconocen tener. El capital humano es fundamental para que un país salga adelante. Necesitamos a todos, porque si no estamos absolutamente todos perdidos.

Susana Fiore

DNI 11.384.653

Control de precios

El editorial de la nacion del 2 de noviembre hace referencia al anunciado control de precios como un acto de deliberada ignorancia, por cuanto es sabido que el control de precios ha sido un fracaso siempre que se lo impuso en nuestra república. Lo grave del caso es que eso en el Gobierno lo saben. Prueba de ello es la declaración del ministro de Economía de hace unos días desmintiendo medidas en esa dirección y ahora, fiel a su tradición de desdecirse, anunciando su implementación con amenaza de sanciones cuyo único efecto es ahuyentar a todo aquel que quiera producir, generar trabajo y riqueza, única manera de encaminar la dañada economía que sufrimos. Es que las medidas anunciadas lejos están de combatir la inflación, cuya única causa, como bien señala el editorial, es gastar más de lo que se tiene. Es, por el contrario, llegar a 2023 con esperanza de ganar la elección. Solo interesa eso, no interesa el daño que produce la inflación, en especial a aquellas personas con menores recursos.

Esta es una mentira más de una conducción cuya característica es faltar a la verdad.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Hambre de estudio

Veo frecuentemente el programa Hambre de futuro, muchas veces con lágrimas. Conozco mucho la Argentina, vivo en CABA, y me pregunto dónde están los gobernadores y los intendentes de los lugares visitados, y hasta el Presidente. Hambre de futuro es lo que los padres quieren para sus hijos, ¡mejorar y estudiar! Hacen enormes sacrificios para ir a la escuela, caminan varios kilómetros a caballo, burro, muchas veces hasta escuelas dormitorios. Hice un peritaje para compañías de seguros del incendio en una escuela en Neuquén que alojaba a los hijos de los trabajadores que, estando los campos inundados de nieve en el sur de nuestro país, todos los años concurrían allí hasta que ocurrió el incendio. Y volvían a sus casas pasado el invierno. Además de ver las condiciones en las que viven, comprobé que los padres y los hijos siempre tienen hambre de futuro: ¡estudiar!, Esto, más allá de las necesidades de electricidad, de agua potable y no contaminante, de cloacas.

¿Nuestro gobierno es federal?

María Roca

DNI 6.439.489

Manual para Qatar

En otra de las brillantes intervenciones del gran gobierno que nos ha tocado en suerte, una de sus más destacadas funcionarias, Victoria Donda (¿quién si no?) ha tenido la genial idea de publicar un manual para todos aquellos locutores y comunicadores que vayan al Mundial de fútbol de que se realizará en Qatar, con el propósito de que cuiden el lenguaje en radio y TV, evitando usar palabras de tono racista, sexista o que pudieran ofender a distintas comunidades pertenecientes a otras etnias, razas, países o regiones. ¡Bravo! Pero para aportar más claridad a la trascendente medida, vamos a dar un ejemplo del tema que está en boca de todos, para no caer en un lenguaje chabacano.

Supongamos por un momento –Dios no lo permita– que nuestra selección es dominada ampliamente por un equipo superior; el rival de golpe convierte un gol a 10 minutos de la finalización del partido. De no existir ese manual tan enriquecedor, seguramente el desprevenido locutor exclamaría: “A la Argentina, la cosa se le está poniendo negra”, frase realmente racista. En cambio, ya con el manual en vigencia lo más correcto sería decir: “A la Argentina la cosa se le está poniendo afrodescendiente”. ¿Qué tal? Nadie se ofende, nadie se siente agraviado y todos felices.

Vayan entonces mis felicitaciones para Donda, a la que estoy seguro le espera un gran futuro político. Más quisieran otros países contar con funcionarias/ funcionarios/ funcionaries de su talla.

Julio C. Borda

DNI 11.478.118

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo,LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION