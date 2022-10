Cartas de lectores: Proyectos; Argentina, 1985; lección de los Andes

escuchar

Día de la Lealtad

El 17 de octubre se celebra el crecimiento de un cáncer agresivo en la Argentina. Este cáncer generó mentira, el comienzo de una caída abrupta del PBI per cápita desde el quinto lugar al setenta en 1946, debido a la estatización de empresas. La implantación de la ley del lavoro del Duce, que empoderó a los mafiosos gremios hasta hoy. Comenzó a crecer la falta de libertad con persecuciones a los opositores (mi padre estuvo preso por ellos). Una verdadera calamidad que habría que conmemorar con un Réquiem para Argentina. Pero aún hay esperanza, mucha gente tomó conciencia de la desgracia y está reaccionando. Ahora habría que pedirle patriotismo a la oposición para ir con un frente unido y destruir al maléfico ejercito de ocupación de los ineptos y corruptos. ¡¡Todavía podemos!!

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Voto en la Magistratura

Hoy la abogacía tiene un gran desafío: ejercer el derecho de voto para elegir a sus cuatro representantes que integrarán el Consejo de la Magistratura. Está en juego la independencia de los jueces y no podemos ser indiferentes. Analizadas las tres listas de candidatos, me inclino por la que encabeza Miguel Piedecasas. Un académico prestigioso que hizo un gran trabajo cuando integró el Consejo de la Magistratura. Por el bien de la República, los invito a participar.

Guillermo Lipera

DNI 13.086.942

Argentina, 1985

Cuando la película Argentina, 1985 está en la cresta de la ola, es refrescante leer el impecable artículo de Fernando Iglesias. Derechos humanos, género, minería y ambientalismo son los dogmatismos impuestos por la agenda de la izquierda, como modernos hechizos, a los que nadie puede atreverse a cuestionar, bajo la amenaza de ser “cancelado " como fascista y reaccionario.Pese a esa censura subliminal, el pensamiento crítico sigue vivo.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Lección de los Andes

Escuché por radio una excelente entrevista a Carlos Paez Vilaró hijo, que siempre tienen tanto que enseñarnos. En este caso Páez contó que si bien ellos no sabían donde estaba ubicado el avión tras la caída, llegó un momento que tuvieron que decidir, en conjunto, hacia dónde salir para buscar ayuda, qué ruta sería la más conveniente . Quedaban 16 sobrevivientes y a 15 les parecía ir hacia el lado de Chile (incorrecto), y solo a 1 ir hacia la Argentina (único correcto). Votaron y así se acordó la más difícil, casi imposible, ir hacia Chile. Páez recalcó esto porque, sin ánimo de meterse en nuestras formas de vivir la política, quizá quiso significar la importancia de toda decisión tomada y sostenida por el grupo, la cual, a pesar de haber sido la opción más difícil, con el apoyo y la buena energía de todos los llevó al éxito final. Subrayo la importancia de dejar los personalismos de supuestos visionarios salvadores, y de poner todos juntos la fuerza en una idea común. La unión hace la fuerza.

Argentinos escuchemos, cuánto por aprender.

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

Presidencialismo

Conflicto con los mapuches, descalabro del PAMI, quemas indiscriminadas en el Delta, extinción de especies por descontrol gubernamental son noticias de todo los días. En una Argentina presidencialista es necesario el rigor de un sujeto que tenga vergüenza, pundonor y lo que hay que tener, al decir de una conocida zarzuela, De lo contrario, estaremos en una Argentina definida como una potencia impotente, corrupta y descreída, según el excelente articulo de Claudio Jacquelin del viernes pasado.

Manuel Pando

DNI 4.356.318

Jockey Club

Un viejo conocido sabía decir que “cuando vamos mucho para el Este, terminamos en el Oeste”. Lo recordé el sábado cuando leí, en la tapa La Nacion, que un fallo obliga al Jockey Club (entidad privada, valga mencionarlo) a “respetar la diversidad de género” incorporando damas como asociadas. Me pregunté qué ocurriría si en una dependencia pública, al concurrir dos hombres (o dos mujeres) a consagrar su unión matrimonial, se les hiciera saber que tal pretensión no respeta la diversidad de género. Pues normativa y jurisprudencia uniforme han consagrado el derecho a la asociación civil privada entre personas del mismo género (que no es otra cosa que un matrimonio homosexual). Así las cosas, pretender prohibir a una entidad asociar solamente a hombres (o a una entidad femenina asociar solamente a mujeres) sin duda esa decisión puede ser considerada homofóbica, obligando a una heterodiversidad forzada que en el siglo XXI ya teníamos como superada.

Guillermo D. Fernández Boan

DNI 10.964.867

Traba a la importación

A mis 72 años, y luego de una vida plenamente activa, tengo una discapacidad visual oficialmente reconocida desde mayo de 2021, cuando me fue extendido el certificado único de discapacidad. Al dolor y desazón que ella representa debo sumar que, por las trabas que el Estado ha implementado respecto de las importaciones, no puedo obtener una lupa electrónica prescripta por el oftalmólogo cirujano que me atiende, sin que se me pueda informar ninguna fecha de posible entrada al país. Por mi vocación y el amor a la profesión de abogada que ejercí, pude brindar diversos servicios a la comunidad, pero lamentablemente hoy estoy congelada profesional y personalmente porque no puedo acceder a la lupa que necesito. No pretendo un celular de última generación ni un artículo de lujo, solo un dispositivo que me permita algo tan importante y elemental como leer. Me pregunto si esperan que el término de mi vida evite al Estado el cumplimiento de normas internacionales vigentes. Es indignante lo que sucede con las personas con discapacidad, pese a que nos asisten los mismos derechos que para el resto de la población consagra la Constitución y los tratados internacionales comprendidos en su artículo 75, inciso 22. Por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la Ley 26378, los estados partes se han comprometido a adoptar las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Al presidente de la Nación o a quien tenga el poder para resolverlo, solicito que recapacite para que se establezca una excepción que destrabe la importación de dispositivos como éstos, para permitir a las personas con discapacidad seguir con su vida en la forma más autónoma posible.

María Cristina Oliva Bianchi

DNI 6.248.917

