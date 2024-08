Cartas de lectores: Reacción, letra chica, coraje

Escuchar

“Estaba convencido de que la cuestión de Lijo iba a ser mucho más simple, igual que la de Manuel García-Mansilla. Pocas veces vi un ataque así. Tremendo”. Pocas veces habrá visto una reacción así frente a la ofensa pública de proponer como juez “supremo” a un magistrado con causas aún abiertas en el Consejo de la Magistratura, solo por delinear el perfil de su candidato, ministro Cúneo Libarona. (Entrevista de la nacion, 6/8/24.)

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Letra chica

Que se quede tranquila la señora Cristina Fernández de Kirchner. El “legado” de Hugo Chávez está en las mejores manos. Seguramente habrá leído la letra chica del populismo, que dice que hay que defender la voluntad del pueblo, siempre que este vote lo que los dictadores dicen.

María Martha Vera

mariamarthavera@gmail.com

Coraje

¡Qué valentía la de María Corina Machado! Sabiendo que los grupos de tareas del chavismo la pueden matar, encarcelar, hacer desaparecer, torturar, ella sigue firme en defensa de su pueblo y de su patria. Es admirable tanto coraje.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Relato

Gran parte de los periodistas… ¿sigue con la costumbre de querer instalar un relato? Escuchamos en la mayoría de los canales en boca de los periodistas comparar la dictadura y las detenciones de Maduro en Venezuela con los militares de los 70. En los 70 los militares combatieron a terroristas (Montoneros, ERP…) los cuales atentaban contra la Nación con bombas, granadas, secuestros, atacando a la propia población. ¡Esos terroristas eran los Maduro de hoy en día! A los argentinos los militares los salvaron de que instalaran en el país su trapo rojo con sus consecuencias. Hoy seríamos Venezuela, Cuba, Nicaragua (como bien dijo Jorge Masetti: “¡Querían tomar el poder aunque tuvieran que matar un millón de personas!”). Hoy la esperanza de Venezuela es que el pueblo se resista (más muertos civiles) y/o que parte de las Fuerzas Armadas se rebelen (guerra civil). Nuestras Fuerzas Armadas evitaron que sucediera esto en nuestro país. Me pregunto: ¿esos periodistas no saben lo que realmente ocurrió? ¿O siguen con la costumbre de querer instalar un relato? (Fiel costumbre de los kirchneristas y sus seguidores.)

Claudia Becerra

clau.beo@gmail.com

Deuda de EE.UU.

La deuda pública de Estados Unidos ha venido creciendo en los últimos años y ahora representa el 99% del PBI. Ninguno de los dos candidatos a presidente está queriendo combatir al gasto público como tema importante para un país líder del mundo. Por lo tanto, el dólar estadounidense puede sufrir un revés importante ya que la deuda supera ampliamente los límites que, por ejemplo, se fijó la Unión Europea que eran –cómo máximo– de 60% del PBI de esa zona. Es fundamental que la deuda norteamericana no siga aumentando respecto de la economía pues para el 2050 llegaría a 160% del PBI si siguiera creciendo como hasta ahora. Este es un tema fundamental para Occidente. Hay que aplicar la fórmula de la Argentina para Estados Unidos respecto de su gasto público.

Orlando Ferreres

oferreres@ojf.com

Justicia

No entiendo a la Justicia argentina: se le impide la salida del país a Alberto Fernández, sobre quien pesan acusaciones por las cuales aún no fue juzgado, pero a la expresidenta, juzgada y condenada, se le permite pasear por el mundo.

Repito, no entiendo a la justicia Argentina.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Vuelta de página

Frente a la “politización” que se ha levantado sobre la visita de congresistas a las cárceles y la condena que se quiere aplicar a los que las realizaron, con mis 87 años de edad y siendo un anciano sacerdote que vivió los años 70 como capellán policial, les digo a aquellos que quieren instalar “una nueva inquisición” por esos hechos, que no podemos cambiar el pasado, que podemos recordarlo, pero no podemos quedarnos viviéndolo. Si nos quedamos en él, ese pasado nos dominará intelectualmente y nos llenará el corazón de recuerdos con momentos oscuros de odio y venganza que nos quitarán la luz de la esperanza y la paz. Dios nos pide que construyamos un “mundo de hermanos” mas allá de las murallas y grietas levantadas en la actualidad. Serán “gestos cotidianos” que borrarán la “globalización de la indiferencia” reafirmando la dignidad humana “sin descartes”. Son “estas iniciativas valientes” las que nos ayudarán a “no tener miedo” a abrirnos a un mundo que tiene a “Dios como fuente de toda razón y justicia” sobre cualquier otra circunstancia pasada, presente y futura.

Hemos escuchado muchas veces en el Congreso de la Nación: “Si así no lo hicieres que Dios y la patria os lo demanden”.

La patria y Dios esperan no efectuar “demandas” pues los argentinos podemos construir ese “mundo de hermanos” que tanto aspiramos, sin grietas y sin guerras ideológicas. Demos vuelta la página ya escrita de la violencia y confrontación del pasado y recibiremos los dones y bendiciones de lo Alto “para nosotros y todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Padre Christian von Wernich

DNI 5.812.677

Wifi

¿Alguien me puede explicar por qué no puedo contratar Wifi en mi casa en el partido de San Miguel ni con Claro ni con Telecentro? Solamente puedo con Telered, Movistar y Personal. Si viviera en el vecino partido de José C. Paz no habría ningún problema.

¡ Qué raro !

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

En la Red Facebook

Venezuela. Diosdado Cabello: “No estamos dispuestos a capitular”

“El único resultado es el de las urnas. Desacreditando a la oposición muestra que no hay democracia; el pueblo no los quiere. Escuchen al pueblo”- Neli Bolton

“Defienden sus intereses económicos y políticos, no están locos, viven en un mar de pobreza, pero succionan privilegios para ellos”- Raúl Lilloy

“Este es el que maneja todo y Maduro,su cómplice y títere”- Griselda M. Mendoza

