Cartas de lectores: Reacciones, Degradación, Empleados estatales

Cuando soñábamos la utopía de que algún día aparecería alguien ajeno a la corrupta política tradicional, que ganaría las elecciones con un respaldo récord, imaginábamos la violencia con la que la casta se resistiría. Todo lo que está pasando hoy nos lo ha predicho este fenómeno mundial que aun con el Congreso, los gobernadores, los sindicatos, las universidades, el periodismo rentado y las organizaciones sociales activamente en contra, consigue resultados esperanzadores. Los que ven sus negocios extinguirse se han quedado sin recursos democráticos y apelan al juego sucio sin ninguna vergüenza. La Argentina productiva y despolitizada solo tiene que mantener la calma hasta las elecciones legislativas, para que las medidas necesarias para sacar al país del pozo en el que nos han metido justamente los violentos que claman que nos van a salvar se aprueben republicanamente. Hasta aquí, el control del déficit fiscal prometido se ha cumplido. Así que quedan por ver completarse la segunda etapa de reducción de impuestos, la tercera de reforma laboral y la cuarta de apertura comercial. Hasta aquí, lo que votamos y defenderemos la mayoría que eligió exactamente esto.

Marcelo E. Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Degradación

La degradación de la palabra. ¿Es que todavía nadie se ha dado cuenta de lo grave que es? La violencia verbal es el puntapié inicial de otra violencia. Máxime cuando quien la utiliza es el señor Presidente. Desde ese inicio se puede cohonestar lo que sigue y es siempre lamentable. Cómo es posible que se acepten sin más la banalización del insulto, la descalificación soez y ramplona. No puede argumentarse que ello es consecuencia de la forma de ser de quien lo hace. El lugar que legítimamente ocupa no lo valida para ello. Su búsqueda de “enemigos” en periodistas y siempre con respecto a quienes no opinan igual es lamentable. Refleja una pobreza de pensamiento rayana en la mediocridad extrema y en un simplismo (nefasto) a lo que hace a la convivencia democrática.

Es hora de que reflexione y modifique su conducta. Sería un rasgo de inteligencia para el que todavía está a tiempo.

Esteban Quidiello

DNI 4.397.464

Empleados estatales

El Gobierno dispuso que los empleados del Estado contratados cuyos vínculos laborales venzan el 31 de diciembre próximo deberán revalidar sus condiciones de idoneidad profesional. La medida no involucra a los de planta permanente. La actitud del Estado, que algunos califican de discriminatoria, lejos está de estigmatizar. Por el contrario, apunta a establecer si la capacidad de algunos de sus agentes ha sufrido merma. En tiempos de arcas exhaustas, resulta imperioso garantizar el apropiado direccionamiento de los dineros públicos.

En lo que atañe al área de la salud, el celo debería centrarse, de manera especial, en los ámbitos médicos y paramédicos. La antigüedad registrada en un cargo o función no implica dar por sentada la aptitud de la persona sujeta a análisis. Anquilosarse suele ser, a menudo, el prolegómeno de graves “recidivas”. Por eso existe una efectiva manera de disminuir los casos de mala praxis: apelar a exámenes periódicos y adecuados a las circunstancias.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Errónea discusión

En nombre de la Fundación Sales, deseo agradecer el editorial de la nacion del 9 del actual, que comparte el estudio que realizamos en nuestra institución sobre el financiamiento de las universidades. Es el primer medio periodístico que lo hace.

Tanto la política como el periodismo discuten erróneamente cuando sostienen si se está a favor o en contra de la educación pública, o sea, cuando se dan recursos o cuando se los limita.

El editorial de la nacion muestra lo central: que de las universidades depende el crecimiento económico, pues cuando investigan generan conocimiento –el mayor valor de la economía– que transfieren a las industrias y cobran regalías. La mayor parte de nuestras universidades no lo hacen, pues no investigan. Peor aún: las que investigan regalan sus conocimientos, pues no los protegen y se los apropian desde otros países.

Las más importantes universidades del mundo se sostienen por las mencionadas regalías y por donaciones que obtienen de exalumnos exitosos.

Es importante que desde los medios de comunicación se muestre esta realidad, como lo hizo la nacion.

Arturo Prins

aprins@sales.org.ar

Madre de todos

Me emocionó el relato del señor Pedro Rico sobre su caminata a Luján. Testimonio de fe verdadera. Y coincido en que es vergonzoso que haya propaganda política a lo largo del trayecto de la peregrinación. María de Luján, patrona de los argentinos, que nos proteja a todos, sin distinción de banderías políticas. ¡Lo necesitamos!

Elvira N. de Casaccia

DNI 6.276.887

Unidad motorizada

Dado que Kicillof celebró con pompa la inauguración de la nueva base del Grupo de Prevención Motorizado, vendría bien que traiga a algún efectivo a la localidad de Pueblo Doyle. Acá la fuerza actual no puede perseguir a quienes cometen delitos contra la propiedad privada, ya que sus móviles no cuentan ni con la tracción ni con los neumáticos necesarios.

Juan Fagalde

DNI 25.431.713

Favaloro

Del edificio de Correos y Telecomunicaciones, como bien dijo el arquitecto Ambasz, lo que conmueve es su arquitectura excelente. Es un edificio espléndido, y existe uno igual en la plaza principal de Hong Kong. Con mi mayor respeto hacia el ilustre y adelantado prócer Domingo Faustino Sarmiento, pienso que ese edificio debería llevar el nombre de un ser humano inolvidable, el doctor René Favaloro, quien ha demostrado el amor que tuvo por su país y por las personas, y no sé si recibió todo el cariño y la admiración que se merecía.

Graciela Foresti de Maito

DNI 5.263.380

