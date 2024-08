Cartas de lectores: Reconocimientos, controles, jubilaciones

Escuchar

Reconocimientos

Señores senadores: ustedes saben que los médicos no tienen ninguna clase de asesores, ayudantes, etc. Ellos solo hacen su trabajo con honestidad, constancia, perseverancia, pasión, humildad, dedicación. Sus pacientes (no clientes) son su prioridad. Los senadores saben también que los maestros (muchos) recorren kilómetros sin autos, choferes, etc., solo con su voluntad infinita, para enseñar y construir personas de bien a través de la educación. Educan, forman, escuchan, enseñan a dialogar… construyen valores .

¿Saben además que muchos policías nos cuidan y arriesgan su vida a cada instante?

Todos ellos apenas se asoman cada tanto para que alguien, alguna vez, los reconozca de verdad .

Gabriela Amburgo Dayan

DNI 13.852.669

Controles

Escuchando en LN+ al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, hablar de controles, auditorías y de Adorni, me gustaría preguntarle si alguna vez los kirchneristas se dejaron auditar. Y si Cerruti alguna vez dijo algo que fuese verdad.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Jubilaciones

La nueva ley de movilidad jubilatoria votada en el Congreso va a ser vetada por el Presidente. Sería bueno aclarar por qué se va a condenar a ese sector a la pobreza e indigencia por ese motivo y no hace lo mismo con los fondos excesivísimos para la SIDE, las indignantes jubilaciones de privilegio y los sueldos en el Senado, entre otros gastos escandalosos que no son vetados.

No es justo que el ajuste recaiga en la clase pasiva y no es populismo que haya un poco de sensibilidad hacia la gente mayor que no tiene más ingresos que los generados por sus aportes de años de trabajo. No jueguen con el cansancio de la gente, va a ser perjudicial para todos.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Pagos en efectivo

Escuché por radio que se debe cobrar el mismo monto por pago al contado sin importar el medio de pago: tarjeta, efectivo u otros medios electrónicos. Días atrás comimos en un restaurante y nos ofrecieron 10% de descuento por pago en efectivo. Entiendo que esto no es legal, es una trampa lingüística. No te recargo por pagar con tarjeta, te hago un descuento por pago en efectivo. No discutí porque era el cumpleaños de mi hija y mis hijos me pidieron “paz”. Pero en el futuro no lo voy a permitir.

Usted tampoco lo permita.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Escándalos judiciales

En su carta del 20 del actual el lector Enrique Munilla sigue pintando con maestría nauseabundas escenas judiciales. Nos habla ahora de una sucia sentencia de los jueces Reynaga, Casas y Jiménez Montilla (Tribunal Federal de Catamarca), que condenaron a prisión perpetua a tres militares, imputándoles las muertes ocurridas en el enfrentamiento de Capilla del Rosario, en 1974, cuando “idealistas” del ERP mataron a un policía e hirieron gravemente a otro. Gracias a Dios nuestro país aún contaba con jueces probos, como la Dra. Liliana Catucci y el Dr. Eduardo R. Riggi, a la sazón integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, quienes revocaron la condena y dictaron la libre absolución de los imputados. El Dr. Riggi, al votar, alude a la vergonzosa conducta de aquel tribunal. Esos dos jueces ya no están en funciones y se nota, pues la muerte de gente inocente se ha enseñoreado de nuestras prisiones. De las 2738 personas que se encuentran prisioneras por los mal llamados delitos de lesa humanidad han muerto 857, entre ellas, muchos veteranos de Malvinas que han sido condecorados por su actuación heroica en el campo de batalla. Como premio, se los hace desaparecer en las mazmorras. La causa de todo ello no es más que la vergonzosa actitud de magistrados que violan siniestramente el principio de legalidad (Constitución nacional, art. 18), aplicando normas que aún no se encontraban vigentes en la época de los hechos. La cobardía hace estragos y puede más que la justicia. Las verdaderas farsas en que se transformaron esos juicios trajeron desolación, miseria y muerte. Los jueces “olvidan” que es el Estatuto de Roma el que define los delitos de lesa humanidad, y que este “nace” en nuestro país en 2007 con la ley 26.200, que, en su art. 13, establece que nada de ello se podrá aplicar en violación del art. 18 de la Constitución nacional. Además, es el propio Estatuto el que, en su art. 24.2, coloca un valladar de origen, consagrando como principio la aplicación de la ley penal más benigna que haya existido entre el momento de los hechos y la fecha de la condena, en armonía con el art. 2º del Código Penal. Ya no hay jueces que respeten ello. En su lugar, echan mano de lo que llaman la costumbre internacional, como si la gente común pudiera conocer previamente tales costumbres. Un disparate. Claramente, ese estatuto no resulta aplicable a hechos ocurridos en la década del 70. La libertad de todos los detenidos en esas condiciones es la única solución legal. Y, debemos decirlo, tampoco se podrá condenar a los responsables de las organizaciones guerrilleras que protagonizaron los sangrientos atentados y secuestros en aquella época. Claro, esto último “los juzgadores” lo hacen alegremente.

Los jueces no están para provocar regocijo a las masas de turno ni para firmar autógrafos como si fueran celebridades o meros panelistas de la farándula. Menos aún si ello se paga con la vida del justiciable. Sencillamente deben cumplir con la ley y, como aprendimos en las aulas universitarias, solo hablar por medio de sus sentencias.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Facturas

Casi el 50% de los costos de las facturas de gas y energía eléctrica corresponden a tasas, impuestos y contribuciones. ¿No sería bueno que el ministro Sturzenegger analizara su supresión o reducción? De implementarse, beneficiaría a toda la población, amén de empresas, industrias y edificios gubernamentales.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

En la Red Facebook

Día del Lector, 24 de agosto, un festejo en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges

“Un abrazo para todos los que comparten el placer de la lectura. ¡Ojalá pudiéramos transmitir la felicidad que proporciona leer!”- Norma Mabel Juan

“Jorge Luis Borges es un máximo orgullo para los argentinos”- Tité Astudillo

“Único”- Marina Alimonda

