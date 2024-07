Cartas de lectores: Recordar y aprender, desmesura, fronteras

Escuchar

Recordar y aprender

Todo pasa… si se deja de hablar del tema. En esta época nuestra memoria solo se concentra en lo inmediato, y olvidamos pronto, porque un nuevo tema tapará a otro del que se dejó de hablar. Así vamos olvidando… a la embajada de Israel, a la AMIA, al fiscal Nisman, a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, al Covid y las vacunas, lo de Pfizer y los hielos del sur que decían que se pedían a cambio, Austral Construcciones, los pollos de Mazorín y miles de temas más. Y también seguramente olvidaremos a Loan y a otros cientos de casos de los que se ha dejado de hablar y que otros temas han tapado y enterrado .

Nuestro futuro depende de nuestra memoria, y no de lo inmediato, debemos recordar para no cometer los mismos pasos en falso, si no, volveremos a caer en el mismo pozo que está en el camino y que ya hemos olvidado que estaba ahí .

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Desmesura

En tiempos en que la desmesura es una constante, quizás no debería sorprendernos que una desafortunada canción de cancha en labios de algunos jugadores del seleccionado haya escalado hasta las máximas autoridades del país, causando la expulsión del subsecretario de Deportes y generando opiniones exacerbadas del Presidente y la vicepresidente. Sin embargo, no me resigno a aceptar que quienes tienen la responsabilidad de conducir el país hacia un mejor destino pierdan lastimosamente el tiempo entreteniéndose con temas superficiales que nada tienen que ver con las urgencias del momento. Parafraseando a Ortega y Gasset: “Argentinos, a las cosas”

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Fronteras

La crónica de LA NACION sobre el cruce del estrecho de Magallanes por parte de personas y cargas argentinas que van y vienen de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur al continente actualizó una importante y pendiente cuestión. Igualmente, la carta del lector Alberto Gesualdi del 15/7 pone de manifiesto que este tema es relevante. Presenté dos veces un proyecto de comunicación al PEN en el que la Cámara de Diputados instaba para que se celebre con Chile un Protocolo que denomine “servidumbre perpetua de paso”. Fue en 2012 y lo reiteré en 2021. Su objetivo era y sigue siendo poner fin a una anomalía del Tratado de Límites de 1881, en el cual el Dr. Bernardo de Irigoyen prestó notables servicios a la nación, pero erró en identificar a la bahía de San Gregorio como segunda angostura cuando geográficamente es la desembocadura del estrecho. Ese error determinó que hoy transitar de y hacia la isla Grande signifique entrar y salir de territorio chileno, lo que obliga a hacer doble aduana e inmigración. Anacrónico por donde se lo analice y contradictorio con el espíritu y la tantas veces declamada integración. Hasta el roaming impide en ese tránsito la normal conectividad. La servidumbre es un instituto jurídico del derecho romano que calza con justeza en este asunto fronterizo. Y lo que más me impactó de la crónica sobre el estrecho es que nuestro puesto de inmigración y aduana da lástima por su ruinoso estado. Esto ratifica que aún no hemos podido naturalizar correctamente a las fronteras que, lejos de ser el patio del fondo que acumula los trastos, es la primera vidriera, la antesala del país.

Alberto Asseff

Vocal de la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados ( 2011-2015/2019/2023 )

DNI 4.394.932

Una vida ejemplar

El libro de Martín Nogués es un gran acierto, ya que desempolva y da a conocer la trayectoria destacada del doctor Carrea, un médico brillante, quien además de ser fundador del Fleni, trajo el primer tomógrafo a la Argentina, y sin embargo generó esos enormes aportes a la ciencia y la salud de nuestro país con la humildad propia de los grandes. En el siglo XVII, los avezados jesuitas trasmitieron por escrito las virtudes y los logros de antecesores y de sus vidas ejemplares con el propósito medular de que fuesen imitadas. Ahora, en pleno siglo XXI en que los límites de los valores humanos se desdibujan, vuelve a ser necesario rendir homenaje y no pasar por alto personalidades como estas que trabajaron incansablemente sin más ambición que la de salvar vidas. En el caso de mi familia ambos neurólogos serán inolvidables ya que el doctor Carrea operó a mi suegra y el doctor Nogués atendió a mi madre. En tiempos en que los diagnósticos duros se “ocultaban” al paciente, los familiares siempre estaremos agradecidos por aquellas palabras de consuelo dichas con mirada amable, que ayudaron a tolerar situaciones difíciles.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Dos escándalos más

El 4/11/1975 se investigaba el asalto a la sucursal Alejandro Korn del Banco Provincia y el secuestro de un empresario. El personal policial interviniente llegó a Honduras 4183, Capital Federal, que resultó ser una cueva del ERP, siendo recibido a balazos. En el tiroteo murió María T. Barvich, combatiente del ERP, y se entregaron Griselda V. Zárate, tres uruguayos tupamaros (Julio César, Washington Mogordoy y Noemí Charo Moreno) y el médico Norberto Rey (liberado el 25 de mayo de 1973 cuando estaba preso por el secuestro y homicidio de Oberdan Sallustro). El juez federal Carlos Molteni condenó a los cinco delincuentes terroristas a diez años de prisión, sentencia confirmada por la Cámara Federal de La Plata; mientas que por la muerte de Barvich, el prestigioso juez Guillermo Rivarola, con la conformidad del fiscal Julio Strassera, sobreseyó a los policías que habían respondido al ataque desde el interior del inmueble. Con el kirchnerismo en el poder, como no podían ser indemnizados con motivo de la condena, aquellos denunciaron a los integrantes de la comisión policial que ya habían sido sobreseídos; pero… en octubre de 2011, Daniel Rafecas, quien hoy continúa siendo juez, procesó y detuvo al oficial inspector Guillermo Orstein, al oficial subinspector José Madrid, y a los agentes Nildo Delgado y Carlos Tarantino, pese a que habían sido sobreseídos en doble instancia, gracias a los cual los erpianos lograron indemnizaciones como “víctimas” del terrorismo de Estado, que actualizadas superan el millón de dólares.

El 20 de octubre de 2018 el Tribunal Oral Federal N° 7, en la causa 3993/2007, absolvió a los policías que recuperaron su liberad después de siete años en prisión efectiva.

Conclusión, dos escándalos: los subversivos condenados fueron indemnizados y los policías agredidos estuvieron 7 años en prisión hasta ser finalmente absueltos.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

